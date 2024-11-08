Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Как только депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая узнала, что экс-парламентарий Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны, она тут же обвинила последнюю в обрушении фронта. Соответствующий пост Безуглая разместила в своих соцсетях
"Как мне стало известно, именно ее (Надежды Савченко. - Ред.) самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", – написала депутат, ддобавив, что Савченко еще и использует рацию, которую легко могут прослушивать российские военные.
Вечером 7 ноября украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны.
"Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу. Я с ней позавчера разговаривал по телефону", - написал он.
В России ее обвинили в причастности к гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы в марте 2016 года. В апреле Савченко заполнила документы на экстрадицию, как сообщили СМИ. В 2018 году была помилована президентом России Владимиром Путиным по просьбе вдов погибших. 25 мая Савченко отправили на Украину. В тот же день в Москву доставили приговоренных на Украине к тюремным срокам за участие в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Пока Савченко находилась под стражей в России, экс-президент Петр Порошенко наградил ее золотой звездой Героя Украины, а партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" выдвинула ее кандидатом в депутаты Верховной Рады. За Савченко проголосовали и избрали парламентарием. Через шесть дней после возвращения в Киев ее приветствовали в зале украинского парламента.
Однако позже она стала делать политические заявления вразрез с линией Порошенко, и даже объявила о своих президентских амбициях. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности, после чего Савченко была задержана СБУ в сессионном зале.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Савченко ответила, что многие украинцы хотели бы расправиться с депутатами и президентом.
"Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?" - спросила Савченко и опубликовала в соцсетях вот такое шутливое видео.
24 февраля 2022 года экс-депутата призвали в ряды ВСУ. Таким образом, если она и выживет в ходе боевых действий, у нее есть все шансы остаток своих дней провести в украинской тюрьме.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.