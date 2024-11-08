Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко - 08.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241108/1058732712.html
Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко
Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко - 08.11.2024 Украина.ру
Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко
Как только депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая узнала, что экс-парламентарий Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны, она тут же обвинила последнюю в обрушении фронта. Соответствующий пост Безуглая разместила в своих соцсетях
2024-11-08T10:55
2024-11-08T10:55
новости
украина
донбасс
надежда савченко
марьяна безуглая
верховная рада
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058732293_0:6:1400:794_1920x0_80_0_0_96e3843e1278e3916bc069b00041c711.png.webp
Вечером 7 ноября украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны."Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу. Я с ней позавчера разговаривал по телефону", - написал он.В 2014 году Надежда Савченко воевала против мирного населения Донбасса в составе неонацистского батальона "Айдар"*. В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК.В России ее обвинили в причастности к гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы в марте 2016 года. В апреле Савченко заполнила документы на экстрадицию, как сообщили СМИ. В 2018 году была помилована президентом России Владимиром Путиным по просьбе вдов погибших. 25 мая Савченко отправили на Украину. В тот же день в Москву доставили приговоренных на Украине к тюремным срокам за участие в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.Пока Савченко находилась под стражей в России, экс-президент Петр Порошенко наградил ее золотой звездой Героя Украины, а партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" выдвинула ее кандидатом в депутаты Верховной Рады. За Савченко проголосовали и избрали парламентарием. Через шесть дней после возвращения в Киев ее приветствовали в зале украинского парламента.Однако позже она стала делать политические заявления вразрез с линией Порошенко, и даже объявила о своих президентских амбициях. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности, после чего Савченко была задержана СБУ в сессионном зале.Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Савченко ответила, что многие украинцы хотели бы расправиться с депутатами и президентом."Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?" - спросила Савченко и опубликовала в соцсетях вот такое шутливое видео.24 февраля 2022 года экс-депутата призвали в ряды ВСУ. Таким образом, если она и выживет в ходе боевых действий, у нее есть все шансы остаток своих дней провести в украинской тюрьме.Другие темы: Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058732293_167:0:1234:800_1920x0_80_0_0_7fe0615682530970e4355218daf80dcd.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, надежда савченко, марьяна безуглая, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Донбасс, Надежда Савченко, Марьяна Безуглая, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко

10:55 08.11.2024
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Как только депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая узнала, что экс-парламентарий Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны, она тут же обвинила последнюю в обрушении фронта. Соответствующий пост Безуглая разместила в своих соцсетях

"Как мне стало известно, именно ее (Надежды Савченко. - Ред.) самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения вызвал "эффект домино" прорыва в Очеретино, запустившего каскадные процессы формирования наступления русских на Покровск", – написала депутат, ддобавив, что Савченко еще и использует рацию, которую легко могут прослушивать российские военные.

Вечером 7 ноября украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко командует ротой в 112 бригаде Территориальной обороны страны.
"Весной Надю присыпало в блиндаже, она получила ранения, сейчас продолжает службу. Я с ней позавчера разговаривал по телефону", - написал он.
В 2014 году Надежда Савченко воевала против мирного населения Донбасса в составе неонацистского батальона "Айдар"*. В том же году ее взяли в плен неподалеку от поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК.
В России ее обвинили в причастности к гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы в марте 2016 года. В апреле Савченко заполнила документы на экстрадицию, как сообщили СМИ. В 2018 году была помилована президентом России Владимиром Путиным по просьбе вдов погибших. 25 мая Савченко отправили на Украину. В тот же день в Москву доставили приговоренных на Украине к тюремным срокам за участие в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Пока Савченко находилась под стражей в России, экс-президент Петр Порошенко наградил ее золотой звездой Героя Украины, а партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" выдвинула ее кандидатом в депутаты Верховной Рады. За Савченко проголосовали и избрали парламентарием. Через шесть дней после возвращения в Киев ее приветствовали в зале украинского парламента.
Однако позже она стала делать политические заявления вразрез с линией Порошенко, и даже объявила о своих президентских амбициях. В 2018 году Верховная рада лишила ее депутатской неприкосновенности, после чего Савченко была задержана СБУ в сессионном зале.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что она подозревается в организации переворота и теракта. По словам Луценко, в ходе теракта она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи в парламенте, обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет. Савченко ответила, что многие украинцы хотели бы расправиться с депутатами и президентом.
"Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду?" - спросила Савченко и опубликовала в соцсетях вот такое шутливое видео.
24 февраля 2022 года экс-депутата призвали в ряды ВСУ. Таким образом, если она и выживет в ходе боевых действий, у нее есть все шансы остаток своих дней провести в украинской тюрьме.
Другие темы: Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил.
*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.
 
НовостиУкраинаДонбассНадежда СавченкоМарьяна БезуглаяВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области
12:34Орбан рассказал о смене настроений по Украине в ЕС после победы Трампа
12:19Трамп настал. Состояние на Банковой и Грушевского близко к нервному срыву
11:47Призыв не для всех: радикала Стерненко оштрафовали за неявку по повестке
11:33Депутат Госдумы РФ предложила подарить курянам, потерявшим дома, новогодние фотосессии
11:18Депутат Рады попросил Трампа помочь прекратить беззаконие на Украине
10:55Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко
10:31"Да, я проголосовал": американцы поверили, что Трампа выбрали русские на Госуслугах
10:27"Присыпало в блиндаже": Надежда Савченко нашлась на СВО
10:18Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"
09:30Украинцы призывают остановить боевые действия - бывший подполковник СБУ
09:02Россия готова к переговорам, но не базе "хотелок" - Путин
08:32Греческие коммунисты заблокировали колонну с боеприпасами для Украины
08:15Новое мировое устройство, границы Украины и "Стамбул". Главное на Украине на утро 8 ноября
08:05Главное за ночь 8 ноября
08:00Ангел с мечом. Генеральный конструктор Михаил Кузьмич Янгель
07:53Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину
07:31"Звезда политики": Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналду
07:16Трампу придется первым сделать предложение РФ о переговорах по Украине -Time
06:45Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию "Рио Тинто" в свои недра
Лента новостейМолния