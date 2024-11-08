"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области - 08.11.2024 Украина.ру
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"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области
"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области - 08.11.2024 Украина.ру
"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России. В то же время словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о скором выведении украинских сил из Курской области можно верить
2024-11-08T12:35
2024-11-08T12:35
новости
россия
курская область
украина
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
сво
ветераны
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.В среду, 6 ноября, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из регионаОна добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка и Антоновка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.Другие темы: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.*Иноагент.
https://ukraina.ru/20241106/1058672750.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, украина, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, сво, ветераны
Новости, Россия, Курская область, Украина, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СВО, ветераны

"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области

12:35 08.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России. В то же время словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о скором выведении украинских сил из Курской области можно верить
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.

"Я уже неоднократно говорил, что ВСУ в буквальном смысле не умеют отступать. У них нет навыков, чтобы организовать весь этот комплекс мероприятий: отвод войск на заранее подготовленные позиции, создание резервов и работу ВПК, чтобы от обороны перейти к наступлению. Этому невозможно научиться. Этому обучала советская школа Генштаба, которая вся осталась в России", - сказал собеседник издания, добавив, что все, на что сейчас способен киевский режим - это бегство и уничтожение собственной армии.

В среду, 6 ноября, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона
Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
6 ноября, 12:46
Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответилДепутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона

"Сразу скажу, что мы можем прислушаться к Безуглой, потому что у нее есть информированные источники в украинской власти и на передовой. Да, ее заявления звучат в утрированной форме, но пока все ее прогнозы подтверждались", - отметил Линин, отметив, что так или иначе, это также будет бегство.

ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка и Антоновка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 14:24
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФРоссийские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].
Фото: Максим Жорин
1 ноября, 12:52
Больше спрятаться негде: нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался на горящий фронтОдин из главарей группировки "Нацкорпус"*, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин пожаловался YouTube-каналу "РозмовакаА", что весь фронт горит, и ситуация не на стороне ВСУ
Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.
Другие темы: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.
*Иноагент.
 
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