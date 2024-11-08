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"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области

"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области - 08.11.2024 Украина.ру

"Безуглой можно верить": ветеран СВО назвал изъян ВСУ, мешающий им уйти из Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не умеют отступать, так как советская школа Генштаба, которая этому обучала, осталась в России. В то же время словам депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой о скором выведении украинских сил из Курской области можно верить

2024-11-08T12:35

2024-11-08T12:35

2024-11-08T12:35

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.В среду, 6 ноября, депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из регионаОна добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 15-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка и Антоновка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан].Читайте интервью ветерана СВО Евгения Линина полностью: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку.Другие темы: Нашла нового козла отпущения: Безуглая спустила всех собак на "засыпанную в блиндаже" Савченко.*Иноагент.

https://ukraina.ru/20241106/1058672750.html

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новости, россия, курская область, украина, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада, сво, ветераны