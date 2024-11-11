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Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать

Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать - 11.11.2024 Украина.ру

Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать

Переименованные в ТЦК военкоматы не выполнили задачи по мобилизации. Об этом заявил представитель президентской фракции в украинском парламенте Юрий Камельчук.

2024-11-11T17:25

2024-11-11T17:25

2024-11-11T17:25

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"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.), это нечеловеческое отношение", - заявил Камельчук.На заявление депутата из франции "Слуга народа" обратило внимание украинское издание "Страна".Ранее это же издание опубликовало серию материалов о насильственной мобилизации в ВСУ. Изложенные в публикациях факты подтверждают вывод депутата из парламентской фракции, созданной Владимиром Зеленским.Также известно о многочисленных случаях гибели украинцев призывного возраста при попытках нелегального перехода границы. Масштабная коррупция при оформлении документов уклонистам стала поводом для увольнения с должности генпрокурора Украины.Новости на эту тему: Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории

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новости, украина, владимир зеленский, слуга народа, вооруженные силы украины, всу, военком, мобилизация, сво