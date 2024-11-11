Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать - 11.11.2024 Украина.ру
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Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать - 11.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
Переименованные в ТЦК военкоматы не выполнили задачи по мобилизации. Об этом заявил представитель президентской фракции в украинском парламенте Юрий Камельчук.
2024-11-11T17:25
2024-11-11T17:25
новости
украина
владимир зеленский
слуга народа
вооруженные силы украины
всу
военком
мобилизация
сво
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"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.), это нечеловеческое отношение", - заявил Камельчук.На заявление депутата из франции "Слуга народа" обратило внимание украинское издание "Страна".Ранее это же издание опубликовало серию материалов о насильственной мобилизации в ВСУ. Изложенные в публикациях факты подтверждают вывод депутата из парламентской фракции, созданной Владимиром Зеленским.Также известно о многочисленных случаях гибели украинцев призывного возраста при попытках нелегального перехода границы. Масштабная коррупция при оформлении документов уклонистам стала поводом для увольнения с должности генпрокурора Украины.Новости на эту тему: Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории
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новости, украина, владимир зеленский, слуга народа, вооруженные силы украины, всу, военком, мобилизация, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военком, мобилизация, СВО

Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать

17:25 11.11.2024
 
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
Военкомат, в котором убили мобилизованного на Житомирщине, взяли штурмом местные жительницы
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Переименованные в ТЦК военкоматы не выполнили задачи по мобилизации. Об этом заявил представитель президентской фракции в украинском парламенте Юрий Камельчук.
"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.), это нечеловеческое отношение", - заявил Камельчук.
На заявление депутата из франции "Слуга народа" обратило внимание украинское издание "Страна".
Ранее это же издание опубликовало серию материалов о насильственной мобилизации в ВСУ. Изложенные в публикациях факты подтверждают вывод депутата из парламентской фракции, созданной Владимиром Зеленским.
Также известно о многочисленных случаях гибели украинцев призывного возраста при попытках нелегального перехода границы. Масштабная коррупция при оформлении документов уклонистам стала поводом для увольнения с должности генпрокурора Украины.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийСлуга народаВооруженные силы УкраиныВСУвоенкоммобилизацияСВО
 
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