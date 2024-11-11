https://ukraina.ru/20241111/1058814618.html
Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать - 11.11.2024 Украина.ру
Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
Переименованные в ТЦК военкоматы не выполнили задачи по мобилизации. Об этом заявил представитель президентской фракции в украинском парламенте Юрий Камельчук.
2024-11-11T17:25
2024-11-11T17:25
2024-11-11T17:25
новости
украина
владимир зеленский
слуга народа
вооруженные силы украины
всу
военком
мобилизация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055503064_0:119:828:585_1920x0_80_0_0_172e417f8efcc7acfcb8d54d46e08770.jpg
"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.), это нечеловеческое отношение", - заявил Камельчук.На заявление депутата из франции "Слуга народа" обратило внимание украинское издание "Страна".Ранее это же издание опубликовало серию материалов о насильственной мобилизации в ВСУ. Изложенные в публикациях факты подтверждают вывод депутата из парламентской фракции, созданной Владимиром Зеленским.Также известно о многочисленных случаях гибели украинцев призывного возраста при попытках нелегального перехода границы. Масштабная коррупция при оформлении документов уклонистам стала поводом для увольнения с должности генпрокурора Украины.Новости на эту тему: Одесский ТЦК "мобилизовал" школьного учителя – отменён урок истории
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/05/1055503064_0:41:828:662_1920x0_80_0_0_5c32e7d8ef9befaa1d91d6ea9a450d07.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, слуга народа, вооруженные силы украины, всу, военком, мобилизация, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военком, мобилизация, СВО
Украинский депутат: ТЦК срывают мобилизацию, их нужно расформировать
Переименованные в ТЦК военкоматы не выполнили задачи по мобилизации. Об этом заявил представитель президентской фракции в украинском парламенте Юрий Камельчук.
"ТЦК не справились с задачей мобилизации, их нужно расформировать. Они неэффективно выполняют свою работу и давно. Они своими действиями срывают мобилизацию, потому что большинство людей прячется, идут в СОЧ (самовольное оставление части - Ред.), это нечеловеческое отношение", - заявил Камельчук.
На заявление депутата из франции "Слуга народа
" обратило внимание
украинское издание "Страна".
Ранее это же издание опубликовало серию материалов о насильственной мобилизации в ВСУ
. Изложенные в публикациях факты подтверждают вывод депутата из парламентской фракции, созданной Владимиром Зеленским
.
Также известно о многочисленных случаях гибели украинцев призывного возраста при попытках нелегального перехода границы. Масштабная коррупция при оформлении документов уклонистам стала поводом для увольнения с должности генпрокурора Украины
.