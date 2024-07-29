Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами - 29.07.2024 Украина.ру
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Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами
Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами - 29.07.2024 Украина.ру
Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами
Сотрудники СБУ и Нацполиции Украины в ходе спецоперации задержали в Одессе шестерых граждан. Их обвинили в поджогах военных автомобилей и объявили "приспешниками ФСБ". Об этом сообщает пресс-служба СБУ
2024-07-29T13:18
2024-07-29T13:18
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"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ совершили серию поджогов авто Сил обороны. Через две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников", - сказано в официальном сообщении.По версии украинской спецслужбы, ей удалось разоблачить всех членов "вражеской ячейки", якобы работавшей на ФСБ.В публикации СБУ сказано, что якобы ФСБ их завербовала, так как задержанные были активными пользователями телеграмм-каналов. Якобы под кураторством российской спецслужбы и за вознаграждение задержанные пошли "на уничтожение автомобилей украинских воинов"."Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. К примеру, один поджигал, другой – снимал это на видео. Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны. Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для согласования. После "команды" от ФСБ молодые люди ночью прибывали в паркоместа военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали", - сказано в публикации СБУ.За поджоги автомобилей задержанным угрожают лишением свободы до восьми лет.Ранее в украинских соцсетях были опубликованы фото-видеоматериалы поджогов автомобилей украинских военнослужащих. Главной целью стали дорогие автомобили сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования - переименованные военкоматы). Формально они относятся к ВСУ ("Силам обороны") и неформально именуются "людохватами" - за насильственные методы мобилизации.Коррумпированность украинских военкомов периодически становится поводом для громких скандалов. Украинские спецслужбы регулярно выявляют взяточников и вымогателей в ТЦК. читайте об этом в нашем материале Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
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Украина.ру
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новости, одесса, украина, фсб, сбу, нацполиция, новости украины, военком, мобилизация, партизаны
Новости, Одесса, Украина, ФСБ, СБУ, Нацполиция, Новости Украины, военком, мобилизация, партизаны

Шестеро одесситов жгли автомобили военкомов, их без суда объявили врагами

13:18 29.07.2024
 
© Фото : соцсетисожженный автомобиль ТЦК в Одессе
сожженный автомобиль ТЦК в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© Фото : соцсети
Читать в
Сотрудники СБУ и Нацполиции Украины в ходе спецоперации задержали в Одессе шестерых граждан. Их обвинили в поджогах военных автомобилей и объявили "приспешниками ФСБ". Об этом сообщает пресс-служба СБУ
"Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Одессе группу молодых людей, которые по заказу ФСБ совершили серию поджогов авто Сил обороны. Через две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников", - сказано в официальном сообщении.
По версии украинской спецслужбы, ей удалось разоблачить всех членов "вражеской ячейки", якобы работавшей на ФСБ.
"Ими оказались шесть одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавшие курьерами популярного сервиса доставки еды", - уточнили в СБУ.
В публикации СБУ сказано, что якобы ФСБ их завербовала, так как задержанные были активными пользователями телеграмм-каналов. Якобы под кураторством российской спецслужбы и за вознаграждение задержанные пошли "на уничтожение автомобилей украинских воинов".
"Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. К примеру, один поджигал, другой – снимал это на видео. Работая под "прикрытием" курьерской доставки, фигуранты на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны. Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для согласования. После "команды" от ФСБ молодые люди ночью прибывали в паркоместа военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали", - сказано в публикации СБУ.
За поджоги автомобилей задержанным угрожают лишением свободы до восьми лет.
Ранее в украинских соцсетях были опубликованы фото-видеоматериалы поджогов автомобилей украинских военнослужащих. Главной целью стали дорогие автомобили сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования - переименованные военкоматы). Формально они относятся к ВСУ ("Силам обороны") и неформально именуются "людохватами" - за насильственные методы мобилизации.
Коррумпированность украинских военкомов периодически становится поводом для громких скандалов. Украинские спецслужбы регулярно выявляют взяточников и вымогателей в ТЦК. читайте об этом в нашем материале Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
 
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