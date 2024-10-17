https://ukraina.ru/20241017/1058163520.html

"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского

"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру

"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского

В "плане победы" Владимира Зеленского нет ничего нового, но нерешительность Запада в военной помощи Украине чревата. К такому выводу пришел президент Литвы Гитанас Науседа, оценивая вчерашнюю презентацию в Верховной Раде

2024-10-17T13:43

2024-10-17T13:43

2024-10-17T13:43

новости

украина

литва

гитанас науседа

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102583/04/1025830412_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_2c3aa771c57c6d6c26843e9a0dc86fe1.jpg

Он добавил, что нерешительность Запада в помощи Украине - прямой путь к дальнейшей эскалации конфликта, а пункты плана Зеленского объединили то, что западное сообщество не смогло реализовать в последние годы.Ранее Науседа заявил, что настоящий момент является неподходящим для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как президент России Владимир Путин уверен в своем преимуществе.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.Пункты плана Зеленского:Также Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Еще по теме: Зеленский удивил власти США одной короткой фразой.

https://ukraina.ru/20241016/1058132230.html

https://ukraina.ru/20241017/1058154054.html

украина

литва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, литва, гитанас науседа, владимир зеленский, владимир путин