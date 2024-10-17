"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского
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В "плане победы" Владимира Зеленского нет ничего нового, но нерешительность Запада в военной помощи Украине чревата. К такому выводу пришел президент Литвы Гитанас Науседа, оценивая вчерашнюю презентацию в Верховной Раде
"В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем. Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину", - сказал Науседа.
Он добавил, что нерешительность Запада в помощи Украине - прямой путь к дальнейшей эскалации конфликта, а пункты плана Зеленского объединили то, что западное сообщество не смогло реализовать в последние годы.
Ранее Науседа заявил, что настоящий момент является неподходящим для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как президент России Владимир Путин уверен в своем преимуществе.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.
Пункты плана Зеленского:
- 1Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
- 2Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
- 3Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
- 4Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
- 5После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
Также Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
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