"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру
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"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского
"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского - 17.10.2024 Украина.ру
"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского
В "плане победы" Владимира Зеленского нет ничего нового, но нерешительность Запада в военной помощи Украине чревата. К такому выводу пришел президент Литвы Гитанас Науседа, оценивая вчерашнюю презентацию в Верховной Раде
2024-10-17T13:43
2024-10-17T13:43
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Он добавил, что нерешительность Запада в помощи Украине - прямой путь к дальнейшей эскалации конфликта, а пункты плана Зеленского объединили то, что западное сообщество не смогло реализовать в последние годы.Ранее Науседа заявил, что настоящий момент является неподходящим для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как президент России Владимир Путин уверен в своем преимуществе.В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.Пункты плана Зеленского:Также Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно."План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.Еще по теме: Зеленский удивил власти США одной короткой фразой.
https://ukraina.ru/20241016/1058132230.html
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Новости, Украина, Литва, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Владимир Путин

"Ничего нового". Президент Литвы оценил "план победы" Зеленского

13:43 17.10.2024
 
© president.gov.ua / Перейти в фотобанкЗеленский Гитанас Науседа
Зеленский Гитанас Науседа
© president.gov.ua
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В "плане победы" Владимира Зеленского нет ничего нового, но нерешительность Запада в военной помощи Украине чревата. К такому выводу пришел президент Литвы Гитанас Науседа, оценивая вчерашнюю презентацию в Верховной Раде

"В плане Зеленского нет ничего нового, и я не вижу никаких больших проблем. Это только в нашей воле и наших обязательствах поддержать Украину", - сказал Науседа.

Он добавил, что нерешительность Запада в помощи Украине - прямой путь к дальнейшей эскалации конфликта, а пункты плана Зеленского объединили то, что западное сообщество не смогло реализовать в последние годы.
Ранее Науседа заявил, что настоящий момент является неподходящим для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как президент России Владимир Путин уверен в своем преимуществе.
В среду, 16 октября, Зеленский презентовал свой "план победы" в Верховной Раде. В начале выступления он заявил, что "победа стала для кое-кого неудобным словом", но его "план" станет "мостом к саммиту мира", отмененного чуть раньше самим же Зеленским.
Пункты плана Зеленского:
  1. 1
    Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.
  2. 2
    Продолжение операций на территории РФ и снятие ограничений на удары вглубь страны западными дальнобойными ракетами.
  3. 3
    Размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
  4. 4
    Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.
  5. 5
    После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.
Также Зеленский объявил, что на самом деле Киев воюет с тремя государствами - Россией, Ираном и Северной Кореей.
Зеленский возмущается
Вчера, 13:10
Зеленский заявил, что Киев воюет сразу с тремя государствами. Горчаренко* дал ему неприятный советУкраина якобы воюет сразу с тремя государствами. Такое заявление 16 октября сделал Владимир Зеленский во время презентации своего "плана победы" в Верховной Раде
Британская газета Times, комментируя презентацию Зеленского, сообщила, что его "план победы" был принят государствами Запада прохладно.
"План был принят прохладно, когда Зеленский представил его прототип западным лидерам во время серии визитов в Европу и США. Американские чиновники, как сообщается, не были впечатлены планом из-за отсутствия в нем стратегической составляющей, что многие восприняли как переработку предыдущих требований о дальнейшей помощи и снятии ограничений на использование дальнобойных западных ракет", - говорится в материале.
Другая публикация газеты резюмировала, что речь Зеленского вряд ли изменит отношение западных партнеров к Киеву всего за пару недель до президентских выборов в США, в то время как победа Украины в конфликте выглядит все более и более маловероятной.
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
07:15
Зеленский не впечатлил американских чиновников "планом победы" - TimesПредставленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде "план победы" был принят государствами Запада прохладно, пишет газета Times
Еще по теме: Зеленский удивил власти США одной короткой фразой.
 
НовостиУкраинаЛитваГитанас НауседаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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