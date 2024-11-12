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СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса

СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса - 12.11.2024 Украина.ру

СК РФ расследует уголовное дело в отношении литовского неонациста Барткевичюса

Главному следственному управлению СК РФ поручено возбудить уголовное дело в отношение литовского гражданина Валдиса Барткевичюса, отметившегося в Курской области. Об этом сообщает российское следственное ведомство

2024-11-12T11:48

2024-11-12T11:48

2024-11-12T12:23

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В российском ведомстве обратили внимание на сообщения СМИ, в которых фигурирует гражданин Литвы Валдис Барткевичюс. Согласно этим сообщениям, литовец осквернил памятник Воинам Освободителям в Судже в Курской области."Также отмечается, что ранее Барткевичюс высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы, в декабре прошлого года осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте этого года публично оправдал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве", - сказано в официальном сообщении.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношение Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России.До этого Барткевичус подтвердил правдивость отмеченных СК РФ сообщений. В соцсетях литовец, имеющий репутацию неонациста, рассказал о том, как приехал с дарами к украинским военнослужащим, оккупировавшим часть Курской области.Барткевичус также опубликовал видеозапись, на которой 24 марта принёс ведро с помоями к мемориалу жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Стихийный мемориал около российского посольства в Вильнюсе обустроили местные жители. Свои действия прибалтийский вандал комментировал на украинском языке.В оккупированных ВСУ и иностранными наёмниками районах Курской области Барткевичус не только осквернил памятник советским воинам, боровшимся с нацистами во время Великой Отечественной войны. Среди этих воинов были и этнические литовцы. Барткевичус также принял участие в разворовывании оккупантами из ВСУ магазина в Судже.Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Литва была среди 54 стран, проголосовавших в ООН против инициированной Россией резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Подробности в публикации Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма Также известно об участии литовских наёмников в СВО на стороне украинских вооружённых формирований. Официальный Вильнюс оказывает защитникам режима Зеленского военную и иную помощь. Сам Зеленский поддерживает деятельность праворадикальных русофобских структур, в том числе военизированных и неонацистских. Год назад Зеленский бурно аплодировал эсэсовцу Гунько в парламенте Канады.Также на эту тему: Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"

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