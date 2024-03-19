Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной" - 19.03.2024 Украина.ру
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Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной" - 19.03.2024 Украина.ру
Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"
Нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" наградили почётным знаком отличия "За заслуги перед Тернопольщиной" имени Ярослава Стецько. Соответствующее распоряжении главы Тернопольского облсовета появилось в украинских телеграм-каналах
2024-03-19T22:01
2024-03-19T22:01
новости
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украина
нацизм
националисты
реабилитация
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Решение о награждении нациста приняли ещё 1 февраля. Отмечается, что знак отличия Гунько получил за "весомый личный вклад" в оказание помощи ВСУ, "активную благотворительную и общественную деятельность", а также "проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости Украины". По данным издания "Общественное", знак отличия для Гунько его внучатой племяннице передал председатель постоянной комиссии совета по вопросам законности Тернопольской области Олег Сиротюк. Напомним, осенью прошлого года в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили нациста Гунько, которого представили как ветерана "борьбы против русских". В реальности он оказался бывшим националистом из дивизии СС "Галичина", отметившейся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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новости, сс, тернопольская область, украина, нацизм, националисты, реабилитация
Новости, СС, Тернопольская область, Украина, нацизм, националисты, реабилитация

Нацисту Гунько выдали орден Стецько "за заслуги перед Тернопольщиной"

22:01 19.03.2024
 
© Кадр трансляции телеканала CTV News
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Читать в
Нациста Ярослава Гунько, служившего в дивизии СС "Галичина" наградили почётным знаком отличия "За заслуги перед Тернопольщиной" имени Ярослава Стецько. Соответствующее распоряжении главы Тернопольского облсовета появилось в украинских телеграм-каналах
Решение о награждении нациста приняли ещё 1 февраля. Отмечается, что знак отличия Гунько получил за "весомый личный вклад" в оказание помощи ВСУ, "активную благотворительную и общественную деятельность", а также "проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости Украины".
По данным издания "Общественное", знак отличия для Гунько его внучатой племяннице передал председатель постоянной комиссии совета по вопросам законности Тернопольской области Олег Сиротюк.
Напомним, осенью прошлого года в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили нациста Гунько, которого представили как ветерана "борьбы против русских". В реальности он оказался бывшим националистом из дивизии СС "Галичина", отметившейся зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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