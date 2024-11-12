Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма - 12.11.2024 Украина.ру
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Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма
Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма - 12.11.2024 Украина.ру
Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма
Представители Киева в ООН проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-11-12T10:56
2024-11-12T10:56
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Третий комитет 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН накануне принял инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и другими подобными практиками. Соавторами традиционного документа выступили 40 стран.Она также опубликовала список тех, кто выступил против осуждения расизма и за героизацию нацизма. В нём оказались США, Канада, Украина, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва, Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Андорра, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Новая Зеландия, Исландия, Ирландия, Кирибати, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Мальта, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Монако, Маршалловы о-ва, Микронезия, Республика Корея, Палау, Тонга, Фиджи, Черногория.Ранее в новостях: Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел конкретный украинский случай в публикации Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко
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новости, россия, канада, сша, мария захарова, оон, нацизм, нацисты, украинские националисты, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, ксенофобия, расизм, постсоветское пространство
Новости, Россия, Канада, США, Мария Захарова, ООН, нацизм, нацисты, украинские националисты, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, ксенофобия, расизм, постсоветское пространство

Захарова опубликовала список проголосовавших в ООН против осуждения расизма и за героизацию нацизма

10:56 12.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге почтили память погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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Представители Киева в ООН проголосовали против резолюции по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Третий комитет 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН накануне принял инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма и другими подобными практиками. Соавторами традиционного документа выступили 40 стран.
"За проголосовали 116 стран, 54 выступили против, 11 воздержались", - сообщила официальный представитель МИД РФ в своём телеграм-канале.
Она также опубликовала список тех, кто выступил против осуждения расизма и за героизацию нацизма. В нём оказались США, Канада, Украина, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Молдавия, Эстония, Латвия, Литва, Австрия, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония, Андорра, Босния и Герцеговина, Венгрия, Грузия, Новая Зеландия, Исландия, Ирландия, Кирибати, Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Мальта, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Монако, Маршалловы о-ва, Микронезия, Республика Корея, Палау, Тонга, Фиджи, Черногория.
Ранее в новостях: Новый скандал с фашистским душком: на мемориале "жертвам коммунизма" в Канаде нашлись имена 330 нацистов
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел конкретный украинский случай в публикации Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко
 
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