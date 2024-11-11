ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию - 11.11.2024 Украина.ру
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ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию - 11.11.2024 Украина.ру
ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
В понедельник, 11 ноября, руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10 населённых пунктов региона
2024-11-11T16:36
2024-11-11T16:36
новости
россия
харьковская область
олег синегубов
вооруженные силы украины
вс рф
продвижение
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Он уточнил также, что харьковские власти обеспечили для эвакуированных две тысячи коек.Минобороны РФ сообщает, что за сутки в районах Купянска, Стельмаховки и Чернобаевки на Харьковском направлении поражены три пункта управления ВСУ, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Еще по теме: Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьковская область, олег синегубов, вооруженные силы украины, вс рф, продвижение
Новости, Россия, Харьковская область, Олег Синегубов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, продвижение

ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

16:36 11.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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В понедельник, 11 ноября, руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10 населённых пунктов региона

"Объявляем принудительную эвакуацию всего взрослого населения из 10-ти населенных пунктов Боровского района, в том числе и поселка Боровая", - заявил он, добавив, что ранее из региона уже эвакуировали порядка 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении.

Он уточнил также, что харьковские власти обеспечили для эвакуированных две тысячи коек.
Минобороны РФ сообщает, что за сутки в районах Купянска, Стельмаховки и Чернобаевки на Харьковском направлении поражены три пункта управления ВСУ, а также 54 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 14:24
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФРоссийские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Еще по теме: Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым".
 
НовостиРоссияХарьковская областьОлег СинегубовВооруженные силы УкраиныВС РФпродвижение
 
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