ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
В понедельник, 11 ноября, руководитель областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов пожаловался в эфире телемарафона на продвижение российской армии и объявил принудительную эвакуацию населения 10 населённых пунктов региона
"Объявляем принудительную эвакуацию всего взрослого населения из 10-ти населенных пунктов Боровского района, в том числе и поселка Боровая", - заявил он, добавив, что ранее из региона уже эвакуировали порядка 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении.
Он уточнил также, что харьковские власти обеспечили для эвакуированных две тысячи коек.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.