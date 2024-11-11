ВС РФ продвигаются на фронте: в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию

За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФ

Российские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины