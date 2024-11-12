"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы - 12.11.2024 Украина.ру
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"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы
"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы - 12.11.2024 Украина.ру
"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы
Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса стала изображать нейтральность, стало понятно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент США Камала Харрис, никто поддерживать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2024-11-12T04:45
2024-11-12T04:45
новости
выборы
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
дмитрий дробницкий
президент сша
демократы
барак обама
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С 2016 года было ясно, что Трамп побеждает в честных выборах. В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы, сообщил политолог, отметив, что Трамп победил не только в ключевых штатах, но и опередил Харрис на 5 миллионов в общенациональном зачете. Губернаторы демократических штатов, которые радостно "накидывали" на выборах 2020 года, сейчас отказались это делать. И Трамп победил, причем в тех избирательных округах, где считалось, что правят только демократы, указал Дробницкий."[Экс-президент США Барак] Обама и лояльные ему губернаторы Среднего Запада сказали, что не отдадут власть в руки бюрократов, потому что следующими будут они", — уточнил эксперт.Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Трампу, а демократическая пресса стала изображать нейтральность, стало понятно, что никто "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент США Харрис, поддерживать не будет, констатировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.руТакже про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
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новости, выборы, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, дмитрий дробницкий, президент сша, демократы, барак обама, бюрократия, губернатор, детали
Новости, выборы, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Дмитрий Дробницкий, президент США, демократы, Барак Обама, бюрократия, губернатор, детали

"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы

04:45 12.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса стала изображать нейтральность, стало понятно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент США Камала Харрис, никто поддерживать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
С 2016 года было ясно, что Трамп побеждает в честных выборах. В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы, сообщил политолог, отметив, что Трамп победил не только в ключевых штатах, но и опередил Харрис на 5 миллионов в общенациональном зачете.
"Это означает, что трампизм на подъеме. В 2020-м его попытались свалить, но произошел раздрай в стане демократов, а потом бюрократы попытались осуществить революцию менеджеров. Теперь им указали на их место", — сказал американист.
Губернаторы демократических штатов, которые радостно "накидывали" на выборах 2020 года, сейчас отказались это делать. И Трамп победил, причем в тех избирательных округах, где считалось, что правят только демократы, указал Дробницкий.
"[Экс-президент США Барак] Обама и лояльные ему губернаторы Среднего Запада сказали, что не отдадут власть в руки бюрократов, потому что следующими будут они", — уточнил эксперт.
Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Трампу, а демократическая пресса стала изображать нейтральность, стало понятно, что никто "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент США Харрис, поддерживать не будет, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
Сергей Стерненко - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
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НовостивыборыСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисДмитрий Дробницкийпрезидент СШАдемократыБарак Обамабюрократиягубернатордетали
 
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