"Им указали на их место": эксперт о том, почему Трамп победил даже в тех округах, где правят демократы
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Дональду Трампу, а демократическая пресса стала изображать нейтральность, стало понятно, что "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент США Камала Харрис, никто поддерживать не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
С 2016 года было ясно, что Трамп побеждает в честных выборах. В ночь на 6 ноября стало понятно, что в 2020 году выборы были сфальсифицированы, сообщил политолог, отметив, что Трамп победил не только в ключевых штатах, но и опередил Харрис на 5 миллионов в общенациональном зачете.
"Это означает, что трампизм на подъеме. В 2020-м его попытались свалить, но произошел раздрай в стане демократов, а потом бюрократы попытались осуществить революцию менеджеров. Теперь им указали на их место", — сказал американист.
Губернаторы демократических штатов, которые радостно "накидывали" на выборах 2020 года, сейчас отказались это делать. И Трамп победил, причем в тех избирательных округах, где считалось, что правят только демократы, указал Дробницкий.
"[Экс-президент США Барак] Обама и лояльные ему губернаторы Среднего Запада сказали, что не отдадут власть в руки бюрократов, потому что следующими будут они", — уточнил эксперт.
Когда цифровики и банкиры пошли на поклон к Трампу, а демократическая пресса стала изображать нейтральность, стало понятно, что никто "бюрократическую шайку", которая выдвинула вице-президент США Харрис, поддерживать не будет, констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Дробницкий: Чтобы остановить конфликт на Украине, Трампу надо выгнать половину Госдепа США на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру
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