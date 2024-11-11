"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов - 11.11.2024 Украина.ру
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"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов
"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов - 11.11.2024 Украина.ру
"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов
Российская сторона отвергла обвинения МИД Молдавии, которое накануне упрекнуло Россию в нарушении воздушного пространства страны. Об этом 11 ноября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-11-11T17:36
2024-11-11T17:36
новости
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На официальном сайте МИД РФ опубликован ответ представителя ведомства на обвинения Молдавии о том, что российские военные якобы выпустили со своей территории БПЛА для отвлечения ПВО Украины, которые упали на молдавской территории. Захарова объяснила, что в ходе СВО Россия не прокладывает маршруты полетов беспилотников над территориями сопредельных с Украиной государств. Захарова подчеркнула, что Россия уверена: доказательства никогда не будут представлены, "потому что их нет"."В ходе специальной военной операции ВС РФ не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия", — отметила официальный представитель российского МИД.Она призвала молдавские власти "отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации".Накануне, 10 ноября, МИД Молдавии выпустил заявление, в котором утверждается, что в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова были обнаружены беспилотные летательные аппараты, якобы выпущенные с территории Российской Федерации для отвлечения ПВО Украины.Ранее специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, куда движется политика Молдавии и как стоит действовать гражданам страны: Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
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новости, молдавия, россия, украина, мид, мария захарова, бпла, сво
Новости, Молдавия, Россия, Украина, МИД, Мария Захарова, БПЛА, СВО

"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов

17:36 11.11.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Российская сторона отвергла обвинения МИД Молдавии, которое накануне упрекнуло Россию в нарушении воздушного пространства страны. Об этом 11 ноября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова
На официальном сайте МИД РФ опубликован ответ представителя ведомства на обвинения Молдавии о том, что российские военные якобы выпустили со своей территории БПЛА для отвлечения ПВО Украины, которые упали на молдавской территории.
Захарова объяснила, что в ходе СВО Россия не прокладывает маршруты полетов беспилотников над территориями сопредельных с Украиной государств.
"Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было", — говорится в публикации.
Захарова подчеркнула, что Россия уверена: доказательства никогда не будут представлены, "потому что их нет".
"В ходе специальной военной операции ВС РФ не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия", — отметила официальный представитель российского МИД.
Она призвала молдавские власти "отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации".
Накануне, 10 ноября, МИД Молдавии выпустил заявление, в котором утверждается, что в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова были обнаружены беспилотные летательные аппараты, якобы выпущенные с территории Российской Федерации для отвлечения ПВО Украины.
Второй тур президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Ранее специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, куда движется политика Молдавии и как стоит действовать гражданам страны: Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье
 
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