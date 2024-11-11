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"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов

"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов - 11.11.2024 Украина.ру

"У них доказательств нет и не будет": Захарова ответила на обвинения Молдавии в запуске дронов

Российская сторона отвергла обвинения МИД Молдавии, которое накануне упрекнуло Россию в нарушении воздушного пространства страны. Об этом 11 ноября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-11-11T17:36

2024-11-11T17:36

2024-11-11T17:36

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На официальном сайте МИД РФ опубликован ответ представителя ведомства на обвинения Молдавии о том, что российские военные якобы выпустили со своей территории БПЛА для отвлечения ПВО Украины, которые упали на молдавской территории. Захарова объяснила, что в ходе СВО Россия не прокладывает маршруты полетов беспилотников над территориями сопредельных с Украиной государств. Захарова подчеркнула, что Россия уверена: доказательства никогда не будут представлены, "потому что их нет"."В ходе специальной военной операции ВС РФ не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия", — отметила официальный представитель российского МИД.Она призвала молдавские власти "отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации".Накануне, 10 ноября, МИД Молдавии выпустил заявление, в котором утверждается, что в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова были обнаружены беспилотные летательные аппараты, якобы выпущенные с территории Российской Федерации для отвлечения ПВО Украины.Ранее специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья Дмитрий Соин в интервью изданию Украина.ру объяснил, куда движется политика Молдавии и как стоит действовать гражданам страны: Дмитрий Соин: Санду превращает Молдавию в анти-Россию №2, впереди война в Приднестровье

https://ukraina.ru/20241105/1058635002.html

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новости, молдавия, россия, украина, мид, мария захарова, бпла, сво