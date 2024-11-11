https://ukraina.ru/20241111/1058806353.html

Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"

Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым" - 11.11.2024 Украина.ру

Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"

Испанская газета El Pais выпустила материал, в котором, со ссылкой на украинских военных, написала, что ВСУ задействовали в Курской области свои лучшие бригады, тогда как, например, под Курахово у них явно не хватает сил

2024-11-11T15:03

2024-11-11T15:03

2024-11-11T15:03

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Также El Pais пишет, что по данным Генштаба ВСУ, Россия якобы бросила в контрнаступление 45 тысяч военных для восстановления контроля над Курском. И ВС РФ, отметили испанские журналисты имеют два существенных преимущества: в воздухе и связь.""[Украинские] военнослужащие подтверждают, что не могут пользоваться мобильными телефонами, поскольку нет покрытия и общаются преимущественно с помощью раций. Еще одной серьезной проблемой для Украины является то, что ее войска не могут использовать соединения спутников Starlink на российской территории", - отмечает издание.Утром 11 ноября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что: "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск (Красноармейск) закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан]".Другие темы: "Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ.* Иноагент.

https://ukraina.ru/20241101/1058535686.html

https://ukraina.ru/20241111/1058791515.html

https://ukraina.ru/20241106/1058676145.html

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новости, россия, курахово, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф