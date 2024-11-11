Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Испанская газета El Pais выпустила материал, в котором, со ссылкой на украинских военных, написала, что ВСУ задействовали в Курской области свои лучшие бригады, тогда как, например, под Курахово у них явно не хватает сил
"Вторжение в Курскую область - это личная ставка президента Владимира Зеленского, и от успеха операции зависит не только его политическая судьба, но и страны. Препятствия для целей Зеленского огромные, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США", - говорится в публикации издания.
"[Украинские] военнослужащие подтверждают, что не могут пользоваться мобильными телефонами, поскольку нет покрытия и общаются преимущественно с помощью раций. Еще одной серьезной проблемой для Украины является то, что ее войска не могут использовать соединения спутников Starlink на российской территории", - отмечает издание.
Утром 11 ноября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов.
10:14Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войскВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов. Об этом 11 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что: "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск (Красноармейск) закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан]".
* Иноагент.