Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым" - 11.11.2024 Украина.ру
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Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"
Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым" - 11.11.2024 Украина.ру
Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"
Испанская газета El Pais выпустила материал, в котором, со ссылкой на украинских военных, написала, что ВСУ задействовали в Курской области свои лучшие бригады, тогда как, например, под Курахово у них явно не хватает сил
2024-11-11T15:03
2024-11-11T15:03
новости
россия
курахово
курская область
владимир зеленский
дональд трамп
денис пушилин
вооруженные силы украины
генштаб
вс рф
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Также El Pais пишет, что по данным Генштаба ВСУ, Россия якобы бросила в контрнаступление 45 тысяч военных для восстановления контроля над Курском. И ВС РФ, отметили испанские журналисты имеют два существенных преимущества: в воздухе и связь.""[Украинские] военнослужащие подтверждают, что не могут пользоваться мобильными телефонами, поскольку нет покрытия и общаются преимущественно с помощью раций. Еще одной серьезной проблемой для Украины является то, что ее войска не могут использовать соединения спутников Starlink на российской территории", - отмечает издание.Утром 11 ноября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что: "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск (Красноармейск) закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан]".Другие темы: "Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ.* Иноагент.
https://ukraina.ru/20241101/1058535686.html
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новости, россия, курахово, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, денис пушилин, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф
Новости, Россия, Курахово, Курская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВС РФ

Испанские журналисты недоумевают, почему ВСУ бросили основные силы под Курск, когда юг остался "голым"

15:03 11.11.2024
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Испанская газета El Pais выпустила материал, в котором, со ссылкой на украинских военных, написала, что ВСУ задействовали в Курской области свои лучшие бригады, тогда как, например, под Курахово у них явно не хватает сил

"Вторжение в Курскую область - это личная ставка президента Владимира Зеленского, и от успеха операции зависит не только его политическая судьба, но и страны. Препятствия для целей Зеленского огромные, особенно после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США", - говорится в публикации издания.

Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
1 ноября, 10:24
Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской областиКиев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Такое признание сделал Владимир Зеленский в беседе с журналистами южнокорейского телеканала KBS
Также El Pais пишет, что по данным Генштаба ВСУ, Россия якобы бросила в контрнаступление 45 тысяч военных для восстановления контроля над Курском. И ВС РФ, отметили испанские журналисты имеют два существенных преимущества: в воздухе и связь."
"[Украинские] военнослужащие подтверждают, что не могут пользоваться мобильными телефонами, поскольку нет покрытия и общаются преимущественно с помощью раций. Еще одной серьезной проблемой для Украины является то, что ее войска не могут использовать соединения спутников Starlink на российской территории", - отмечает издание.
Утром 11 ноября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов.
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10:14
Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войскВС РФ продвигаются на всех участках фронта, в том числе в Курахово, освобождение которого позволит обезопасить Донецк от обстрелов. Об этом 11 ноября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20-ти населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка и Волченка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Американское издание Bloomberg изучило материалы, опубликованные украинским сервисом DeepState, работающим на Главное управление разведки (ГУР) Украины. И оказалось, что с 6 августа текущего года российские войска освободили 1146 квадратных километров территории, что примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
6 ноября, 14:24
За октябрь больше, чем за весь год: Deep State посчитал территории, освобожденные ВС РФРоссийские военные за октябрь взяли под контроль больше территорий, чем за весь 2024 год. К такому выводу пришел украинский сервис DeepState, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
Киевский журналист Александр Шелест* добавил, что: "на фронте ужасающая ситуация, населенные пункты уходят пачками. И это не гипербола, никто не занимается пораженчеством, это факт. Кураховка, и вот уже - здравствуй, Курахово. А Покровск (Красноармейск) закрыли на въезд и выезд, чтобы лучше обороняться, мы понимаем, что Покровск будет [сдан]".
Другие темы: "Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ.
* Иноагент.
 
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