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Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова

Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова - 11.11.2024 Украина.ру

Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова

Удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых перевезли в Сумскую область Украины. Об этом 11 ноября сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

2024-11-11T14:59

2024-11-11T14:59

2024-11-11T14:59

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вооруженные силы украины

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"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", – сказала Москалькова.Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона. Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT на сайте Украина.ру.

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россия, новости, курская область, сумская область, татьяна москалькова, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада