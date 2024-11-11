Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова - 11.11.2024 Украина.ру
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Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова
Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова - 11.11.2024 Украина.ру
Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова
Удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых перевезли в Сумскую область Украины. Об этом 11 ноября сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-11-11T14:59
2024-11-11T14:59
россия
новости
курская область
сумская область
татьяна москалькова
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада
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"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", – сказала Москалькова.Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона. Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT на сайте Украина.ру.
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россия, новости, курская область, сумская область, татьяна москалькова, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада
Россия, Новости, Курская область, Сумская область, Татьяна Москалькова, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Россия пытается вернуть вывезенных в Сумскую область курян – Москалькова

14:59 11.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Удалось установить достоверные сведения о 13 жителях Курской области, которых перевезли в Сумскую область Украины. Об этом 11 ноября сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"У нас есть достоверные сведения о 13 гражданах Российской Федерации, которые перемещены в Сумскую область Украины. Сегодня мы ведем переговоры с украинской стороной о возможном возвращении их в Россию", – сказала Москалькова.
Она отметила, что крайне важно, чтобы мирные граждане, жители Курской области, находились в безопасности, а также были возвращены на родину.
На прошлой неделе депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона. Она добавила, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT на сайте Украина.ру.
 
РоссияНовостиКурская областьСумская областьТатьяна МоскальковаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
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