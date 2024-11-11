Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT
07:54 11.11.2024 (обновлено: 08:04 11.11.2024)
Вооруженные силы России собрали 50 тысяч бойцов для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины
Газета утверждает, что в это число якобы входят солдаты из КНДР, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.
"Новый анализ США показывает, что Россия сформировала эту группировку без снятия солдат с востока Украины – ее основной цели на поле боя – что позволило Москве давить на нескольких фронтах одновременно", – говорится в материале.
По словам источников, "прибытие северокорейских войск означает серьезную эскалацию". Они заверяют, что КНДР отправила на помощь России более 10 тысяч солдат. Они якобы одеты в российскую форму и экипированы Минобороны РФ, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях, считают в Пентагоне.
Источники газеты полагают, что крупная атака на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области может начаться в ближайшие дни.
В материале также говорится, что некоторые американские военные и разведчики "стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины".
Вашингтон ранее выражал обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о якобы участии военных из КНДР в боевых действиях на Украине.
Подробнее о трепете перед бойцами из КНДР - в материале Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО на сайте Украина.ру.