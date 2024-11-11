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Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT

Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT - 11.11.2024 Украина.ру

Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT

Вооруженные силы России собрали 50 тысяч бойцов для выдавливания украинских военных из Курской области, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников из США и Украины

2024-11-11T07:54

2024-11-11T07:54

2024-11-11T08:04

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Газета утверждает, что в это число якобы входят солдаты из КНДР, которые до сих пор в боях не участвовали и все еще проходят подготовку.По словам источников, "прибытие северокорейских войск означает серьезную эскалацию". Они заверяют, что КНДР отправила на помощь России более 10 тысяч солдат. Они якобы одеты в российскую форму и экипированы Минобороны РФ, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях, считают в Пентагоне.Источники газеты полагают, что крупная атака на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области может начаться в ближайшие дни.В материале также говорится, что некоторые американские военные и разведчики "стали более пессимистично настроены относительно общих перспектив Украины".Вашингтон ранее выражал обеспокоенность сообщениями о якобы подготовке северокорейских сил для участия в конфликте на Украине на стороне России. Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявлял, что Пентагон не может подтвердить сообщения СМИ о якобы участии военных из КНДР в боевых действиях на Украине.Подробнее о трепете перед бойцами из КНДР - в материале Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО на сайте Украина.ру.

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новости, россия, армен гаспарян, украина, кндр, пентагон, вооруженные силы украины