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"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ

"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ - 11.11.2024 Украина.ру

"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ

2024-11-11T08:29

2024-11-11T08:29

2024-11-11T08:29

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"Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию", - объяснили в службе.ФСБ опубликовала видеоролик. На кадрах показан вертолет.Также служба показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета. На них виден залп российской системы РСЗО.В июле нынешнего года ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Летом 2022 года ФСБ сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО.Подробнее - в материале Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, фсб, вкс, вооруженные силы украины