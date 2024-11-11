"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ
"Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию", - объяснили в службе.
ФСБ опубликовала видеоролик. На кадрах показан вертолет.
"В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество", - рассказал российский летчик.
Также служба показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета. На них виден залп российской системы РСЗО.
В июле нынешнего года ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Летом 2022 года ФСБ сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО.
Подробнее - в материале Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов на сайте Украина.ру.