"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ - 11.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241111/1058789319.html
"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ
"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ - 11.11.2024 Украина.ру
"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ
2024-11-11T08:29
2024-11-11T08:29
новости
украина
киев
россия
фсб
вкс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7967aa069e13b7d777277bc6fd2778a6.jpg.webp
"Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию", - объяснили в службе.ФСБ опубликовала видеоролик. На кадрах показан вертолет.Также служба показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета. На них виден залп российской системы РСЗО.В июле нынешнего года ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Летом 2022 года ФСБ сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО.Подробнее - в материале Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dca657099fe6b4ce76d71ed998de2545.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, фсб, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Россия, ФСБ, ВКС, Вооруженные силы Украины

"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ

08:29 11.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ
"Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию", - объяснили в службе.
ФСБ опубликовала видеоролик. На кадрах показан вертолет.
"В мессенджере Telegram ко мне обратился некий Сергей, как оказалось, это был представитель спецслужб Украины, и предложил сотрудничество", - рассказал российский летчик.
Также служба показала кадры удара российскими военными по украинским позициям на основе данных, полученных при срыве операции по угону вертолета. На них виден залп российской системы РСЗО.
В июле нынешнего года ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. Летом 2022 года ФСБ сорвала операцию по угону российских боевых самолетов, которую украинская военная разведка планировала при кураторстве спецслужб стран НАТО.
Подробнее - в материале Спецслужбы сорвали план Украины по угону российских боевых самолетов на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевРоссияФСБВКСВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:30Последняя попытка Франции и Британии ударить по РФ. Главное на Украине на утро 11 ноября
09:04Байден намерен уговорить Трампа продолжать поддержку Зеленского – Салливан
09:00Шольц снова ответил назвавшему его глупцом Маску
08:29"Пытались завербовать российского летчика": ФСБ сорвала операцию Киева по угону вертолета РЭБ
08:23Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев
08:12Главное за ночь 11 ноября
08:00105 лет главному "Штепселю" Советского Союза
07:54Россия собрала 50 тысяч бойцов для выдавливания ВСУ из Курской области - NYT
07:33Киев исчерпал мобилизационный ресурс в селах - бывший подполковник СБУ
07:16Президент Франции и премьер Британии попытаются убедить Байдена разрешить удары вглубь РФ - Telegraph
06:55Балтийский синдром и геополитическая перхоть
06:45Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьму
06:40Россия ищет справедливого мира. Киселев о выступлении Путина на Валдайском форуме
06:30Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта
06:25Как Польша снова собирается стать великой и захватить кусок Украины. Скандалы недели
06:15Не успели доехать до ЛБС: эксперт рассказал, как "Солнцепеки" накрыли "элитный" взвод 77-й бригады ВСУ
06:10Африканский фактор украинского конфликта. Почему Киев проявляет здесь террористическую активность
06:03Доброволец Шашка: Возможно, моим читателем станет новое поколение, которое эта книга к чему-то подтолкнет
06:00Котел почти сложился: Алёхин раскрыл, как ВС РФ обошли по флангам и загнали ВСУ в западню в Курахово
05:55"До талого": когда в Донбассе наступит мир?
Лента новостейМолния