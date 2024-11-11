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Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО

Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО - 11.11.2024 Украина.ру

Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО

Запад продолжает оказывать военную помощь Украине и не демонстрирует отказа от цели нанести России поражение. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-11-11T13:10

2024-11-11T13:10

2024-11-11T13:10

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Избрание Дональда Трампа президентом США внесло диссонанс в поведение политиков Евросоюза, констатировал Песков. По словам пресс-секретаря президента России, в Москве наблюдают за развитием ситуации."Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США", - констатировал Песков.Оснований для выводов об изменении позиции политиков Евросоюза под влиянием победы Трампа на президентских выборах в США нет, отметил он. По словам Пескова, Кремль не заметил готовности Запада отказаться своей стратегической цели в контексте СВО.По словам Пескова, официальные заявления представителей ЕС говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки Киеву."Говоря русским языком - накачивания оружием Украины с тем, чтобы продолжать эту войну до конца", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.При этом он отметил, что военная помощь Запада принципиально не изменит ситуацию в зоне СВО и Россия продолжит добиваться своих целей в спецоперации."Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков, реагируя на обсуждение западными политиками ударов дальнобойными британскими ракетами вглубь России.Песков также подтвердил в очередной раз, что демилитаризация и денацификация Украины неизбежны."Мы в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.Ранее в новостях: Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомБолее подробная картина дня в обзоре Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноября

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новости, россия, запад, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, ес, сво