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Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО
Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО - 11.11.2024 Украина.ру
Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО
Запад продолжает оказывать военную помощь Украине и не демонстрирует отказа от цели нанести России поражение. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-11-11T13:10
2024-11-11T13:10
2024-11-11T13:10
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Избрание Дональда Трампа президентом США внесло диссонанс в поведение политиков Евросоюза, констатировал Песков. По словам пресс-секретаря президента России, в Москве наблюдают за развитием ситуации."Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США", - констатировал Песков.Оснований для выводов об изменении позиции политиков Евросоюза под влиянием победы Трампа на президентских выборах в США нет, отметил он. По словам Пескова, Кремль не заметил готовности Запада отказаться своей стратегической цели в контексте СВО.По словам Пескова, официальные заявления представителей ЕС говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки Киеву."Говоря русским языком - накачивания оружием Украины с тем, чтобы продолжать эту войну до конца", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.При этом он отметил, что военная помощь Запада принципиально не изменит ситуацию в зоне СВО и Россия продолжит добиваться своих целей в спецоперации."Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков, реагируя на обсуждение западными политиками ударов дальнобойными британскими ракетами вглубь России.Песков также подтвердил в очередной раз, что демилитаризация и денацификация Украины неизбежны."Мы в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.Ранее в новостях: Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомБолее подробная картина дня в обзоре Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноября
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новости, россия, запад, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, ес, сво
Новости, Россия, Запад, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, СВО
Песков: Запад настроен враждебно, Россия продолжает СВО
Запад продолжает оказывать военную помощь Украине и не демонстрирует отказа от цели нанести России поражение. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Избрание Дональда Трампа президентом США внесло диссонанс в поведение политиков Евросоюза, констатировал Песков. По словам пресс-секретаря президента России, в Москве наблюдают за развитием ситуации.
"Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США", - констатировал Песков.
Оснований для выводов об изменении позиции политиков Евросоюза под влиянием победы Трампа на президентских выборах в США нет, отметил он. По словам Пескова, Кремль
не заметил готовности Запада отказаться своей стратегической цели в контексте СВО.
"Они демонстрируют, что европейские руководители продолжают свою линию, - заявил Песков. - Они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны - Российской Федерации".
По словам Пескова, официальные заявления представителей ЕС говорят о продолжении генеральной линии на оказание всяческой поддержки Киеву
.
"Говоря русским языком - накачивания оружием Украины с тем, чтобы продолжать эту войну до конца", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
При этом он отметил, что военная помощь Запада принципиально не изменит ситуацию в зоне СВО и Россия продолжит добиваться своих целей в спецоперации.
"Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии", - сказал Песков, реагируя на обсуждение западными политиками ударов дальнобойными британскими ракетами вглубь России.
Песков также подтвердил в очередной раз, что демилитаризация и денацификация Украины неизбежны.
"Мы в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей", - подчеркнул пресс-секретарь президента России.