https://ukraina.ru/20241111/1058802173.html

Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноября

Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноября - 11.11.2024 Украина.ру

Могила предателя, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 11 ноября

Тело перебежчика Максима Кузьминова захоронили в безымянной могиле, сообщили СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-11T13:00

2024-11-11T13:00

2024-11-11T13:56

эксклюзив

хроники

украина

россия

испания

максим кузьминов

вячеслав гладков

александр коц

вооруженные силы украины

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/13/1053402496_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_1a22dd44f0d678c6e7bd0b37d08daf6c.jpg.webp

Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, которого в феврале убили в испанском городе Вильяхойоса, похоронено в безымянной могиле на юге Испании, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники."Источники заявили, что Кузьминова похоронили в безымянной могиле на юге Испании", — сообщает телеканал.При этом канал рассказал, что, хотя летом в соцсетях и появились кадры, на которых был запечатлён мужчина, похожий на Кузьминова, на авиашоу, но, согласно данным CBS News, это, вероятно, был специально замаскированный служащий украинской разведки.В публикации указывалось, что украинские спецслужбы проводили кампанию по дезинформации с целью заставить мир думать, что Кузьминов якобы выжил при попытке покушения и по-прежнему работает на Украину.По информации CBS News, расследованием убийства Кузьминова теперь занимается Гражданская гвардия Испании. В отношении дела действует запрет на разглашение, и ни один из полдюжины местных и федеральных испанских чиновников, к которым обратился телеканал, не стал давать ему интервью по поводу его убийства."Предателя закопали в безымянной могиле. Тело перебежчика из России Максима Кузьминова, которого в феврале убили в испанском городе Вильяхойоса, похоронено в безымянной могиле на юге Испании, сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на источники. Кузьминов, напомним, угнал на Украину вертолет Ми-8, расстреляв в полете свой экипаж. Вот такая незавидная судьба предателя - рассчитывал на красивую жизнь в Европе за 30 сребреников, а закончил в канаве, где его закопали как бездомную собаку. Поделом. Roma traditoribus non premia (Рим предателям не платит)", — прокомментировал эту публикацию российский военкор Александр Коц.Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев был категоричнее."Буквально воплощенная в реальности поговорка "помер Максим, да и х... с ним"", - отметил он.При этом утром 11 ноября Федеральная Служба Безопасности РФ сообщила об очередной неудачной попытке украинских спецслужб завербовать российского военного лётчика. Так, российская спецслужба сорвала операцию украинской военной разведки по угону вертолёта радиоэлектронной борьбы ВКС России."Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию", — отметили в спецслужбе.При этом российские военные, проведя оперативную игру, смогли нанести удар по ВСУ."В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение", — уточнили в ведомстве.По словам самого российского лётчик, представитель украинских спецслужб пытался завербовать его через Telegram."В заданный день я должен был пересечь линию боевого соприкосновения с противником и перегнать вертолет, заблаговременно перед этим отравить своих товарищей", — добавил пилот.По словам военного, необходимые препараты и их дозировку ему скинул представитель украинской военной разведки.При этом представители Киева пообещали летчику перед угоном переправить его семью на Украину через Турцию и Молдавию. Молдавские спецслужбы должны были выступить партнёрами для своих украинских коллег.Как рассказал на видео оперативный сотрудник ФСБ, ведомство продолжает фиксировать попытки украинской разведки угнать российскую авиационную технику."Чувствуя поддержку своих западных кураторов, прежде всего со стороны британских спецслужб, для демонстрации своей мнимой эффективности и оправдания затрачиваемых финансовых средств украинские спецслужбы готовы идти даже на убийства российских граждан, в том числе путем их отравления", — отметил он.При этом сотрудник ФСБ отметил, что западные спецслужбы, учитывая складывающуюся на Украине ситуацию, все меньше готовы к совместным операциям с Киевом, опасаясь имиджевых потерь.Обстрелы и налётыУтром 11 ноября Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётноготипа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских БпЛА: 12 БпЛА – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства обороны.Также сообщилось об отражённой атаке дронов на Воронежскую область."В период с 06:50 до 07:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 18 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 67 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 1 автобус и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Петровскому району Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 11 ноября по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА на территории ГКОУ "Специальная школа-интернат № 25 г. Горловка" по ул. Черняховского ранены мужчина 1981 года рождения и женщина (персональные данные устанавливаются)", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 64 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Днепряны — 4; Каиры — 6; Заводовка — 8; Новая Каховка — 6; Князе-Григоровка — 10; Малая Лепетиха — 3; Великая Лепетиха — 4", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Утром 11 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Вергилевка, Красный Хутор и Щетиновка выпущено 16 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.В Борисовском районе село Богун-Городок подверглось обстрелу 8 артснарядами. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском муниципальном округе село Новостроевка-Вторая атаковано двумя беспилотниками. Последствий нет.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое и Репяховка выпущено 12 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 3 беспилотников. Повреждены 4 частных домовладения."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром, Новая Таволжанка и Середа подверглись 3 обстрелам с применением 3 артснарядов, а также атакам 12 беспилотников, 4 из которых сбиты. В городе Шебекино в результате повторного удара с помощью дрона по многоквартирному дому погиб один мирный житель. Ночью Шебекино подвергся обстрелу, вследствие чего повреждены 3 частных дома и один легковой автомобиль", - отмечал губернатор.С полуночи губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале предупредил земляков об опасности атаки БпЛА и ракетной опасности."Украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!" - сообщил в 12:47 Смирнов.В области идут бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что происходило на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Почему "миротворец" Трамп может стать шансом для Зеленского на эскалацию конфликта".

https://ukraina.ru/20241111/1058791013.html

https://ukraina.ru/20241110/1058782749.html

https://ukraina.ru/20241110/1058779114.html

https://ukraina.ru/20241110/1058777338.html

украина

россия

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, испания, максим кузьминов, вячеслав гладков, александр коц, вооруженные силы украины, фсб, сцкк