Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт - 11.11.2024 Украина.ру
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Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт
Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт - 11.11.2024 Украина.ру
Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт
Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
2024-11-11T12:37
2024-11-11T12:37
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"В Европе поляки, британцы и французы пытаются создать антитрамповский блок, чтобы помешать усилиям Трампа, направленным на прекращение войны, а в идеале - перетянуть его на свою сторону. Второе маловероятно, поскольку и (премьер Польши Дональд) Туск, и (премьер Британии Кир) Стармер, и (президент Франции Эммануэль) Макрон - враги Трампа, и вряд ли он не в курсе. Здесь все зависит от решимости Трампа", - написал Пушков.Он подчеркнул, что если Трамп будет верен своим обещаниям, то "ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут".Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике: на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Во время предвыборных мероприятий Трамп не раз обещал закончить конфликт за 24 часа.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, однако, отмечал, что "украинский кризис не может быть решен за один день". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал, что украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки.Подробнее о реакции на затею Трампа - в материале Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, польша, дональд трамп, алексей пушков, владимир зеленский, оон
Новости, США, Украина, Польша, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Владимир Зеленский, ООН

Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт

12:37 11.11.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале
"В Европе поляки, британцы и французы пытаются создать антитрамповский блок, чтобы помешать усилиям Трампа, направленным на прекращение войны, а в идеале - перетянуть его на свою сторону. Второе маловероятно, поскольку и (премьер Польши Дональд) Туск, и (премьер Британии Кир) Стармер, и (президент Франции Эммануэль) Макрон - враги Трампа, и вряд ли он не в курсе. Здесь все зависит от решимости Трампа", - написал Пушков.
Он подчеркнул, что если Трамп будет верен своим обещаниям, то "ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут".

"Но их расчет на то, что у них много союзников в самих США, которые помогут им переубедить Трампа насчет Украины", - добавил политик.

Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике: на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Во время предвыборных мероприятий Трамп не раз обещал закончить конфликт за 24 часа.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, однако, отмечал, что "украинский кризис не может быть решен за один день". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал, что украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки.
Подробнее о реакции на затею Трампа - в материале Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки на сайте Украина.ру.
 
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