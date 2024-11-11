https://ukraina.ru/20241111/1058800811.html

Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт

Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт - 11.11.2024 Украина.ру

Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт

Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале

2024-11-11T12:37

2024-11-11T12:37

2024-11-11T12:37

новости

сша

украина

польша

дональд трамп

алексей пушков

владимир зеленский

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg

"В Европе поляки, британцы и французы пытаются создать антитрамповский блок, чтобы помешать усилиям Трампа, направленным на прекращение войны, а в идеале - перетянуть его на свою сторону. Второе маловероятно, поскольку и (премьер Польши Дональд) Туск, и (премьер Британии Кир) Стармер, и (президент Франции Эммануэль) Макрон - враги Трампа, и вряд ли он не в курсе. Здесь все зависит от решимости Трампа", - написал Пушков.Он подчеркнул, что если Трамп будет верен своим обещаниям, то "ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут".Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике: на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Во время предвыборных мероприятий Трамп не раз обещал закончить конфликт за 24 часа.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, однако, отмечал, что "украинский кризис не может быть решен за один день". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал, что украинский конфликт слишком сложный, чтобы урегулировать его за сутки.Подробнее о реакции на затею Трампа - в материале Президент Чехии не верит, что Трамп сможет завершить конфликт на Украине за одни сутки на сайте Украина.ру.

сша

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, польша, дональд трамп, алексей пушков, владимир зеленский, оон