"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян - 11.11.2024 Украина.ру
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"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян
"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян - 11.11.2024 Украина.ру
"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян
Российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC*, поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян - с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 - 5,2 миллиона рублей). При этом выступать согласен только на нейтральной территории, куда, например, Турция не входит. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Mash
2024-11-11T12:49
2024-11-11T12:49
новости
россия
турция
"азов"
госдума
иноагент
музыкант
рэпер
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При этом известно, что гонорар за выступление для россиян он повысил примерно на 1,5 миллиона рублей до 50 тысяч евро. В то же время райдер беглого рэпера стал скромнее: исчезли отдельное меню и приписка об отмене концерта в случае невыполнения какого-либо пункта. Остались пять бутылок местного "Лагера" и пять "Корон" в гримерке, а также вино, ром, виски, кола, энергетики, мясная и сырная нарезки.На прошлой неделе председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что российский парламент планирует рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента.Он уточнил, что законопроект вводит особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В частности, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, и получать их иным способом будет запрещено.Ряд уехавших из России артистов, поливавших ее грязью уже из-за границы, неоднократно пытались снять с себя статус иноагента через суд, чтобы он не мешал зарабатывать в РФ.В частности, это были шоумен Максим Галкин**, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**, журналистка, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирина Шихман**, бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева***.Суд отказал им всем.Причем некоторые релоканты умудрились подавать в суд даже по факту начисления им штрафа за неиспользование маркировки иноагента. Например, это сделал Макаревич*. Он заявил, что ничего не нарушал.Часть артистов-иноагентов решили пойти другим путем и попытались подстроиться под изменившиеся реалии ради заработка в РФ. В частности, в марте уехавший из России комик Руслан Белый** зарегистрировал в РФ компанию "Большая семерка", состоящую из семи иноагентов, большинство из которых тоже сбежали из России.Один из партнеров Белого** пояснил СМИ, что сделано это было из-за требований Минюста: якобы "оптом" легче будет соблюдать иноагентский регламент и сделает их траты "прозрачными".Другие темы: Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ.* Запрещенная в РФ террористическая организация.** Иноагент.*** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, россия, турция, "азов", госдума, иноагент, музыкант, рэпер
Новости, Россия, Турция, "Азов", Госдума, иноагент, музыкант, рэпер

"Есть риск лещевания": фанат "Азова"* Noize MC** повысил гонорар для россиян

12:49 11.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Noize MCNoize MC
Noize MC - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Noize MC
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Российский рэпер Иван Алексеев, более известный как Noize MC*, поднял гонорар за новогодние корпоративы для россиян - с 37-ми до 50-ти тысяч евро (3,8 - 5,2 миллиона рублей). При этом выступать согласен только на нейтральной территории, куда, например, Турция не входит. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Mash

"Из-за непростого финсостояния фанат запрещенного и порицаемого "Азова"** согласен выступать на корпоративах, свадьбах и вечеринках российских физлиц и компаний. Из геолокаций предпочитает Лондон, Дубай, Катар. Наотрез отказывается от Турции, потому что там много русских и есть риск лещевания. Оплату предпочитает налом, часть - обязательно в рублях. Если не вариант, готов провести перевод через свою литовскую контору или фирму в США", - уточняет канал.

При этом известно, что гонорар за выступление для россиян он повысил примерно на 1,5 миллиона рублей до 50 тысяч евро. В то же время райдер беглого рэпера стал скромнее: исчезли отдельное меню и приписка об отмене концерта в случае невыполнения какого-либо пункта. Остались пять бутылок местного "Лагера" и пять "Корон" в гримерке, а также вино, ром, виски, кола, энергетики, мясная и сырная нарезки.
На прошлой неделе председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что российский парламент планирует рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента.
Он уточнил, что законопроект вводит особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В частности, любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счет, и получать их иным способом будет запрещено.
Микрофон эстрада - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 11:39
В Госдуме РФ придумали, как помешать релокантам и иноагентам зарабатывать на РоссииГосдума РФ планирует уже на следующей неделе рассмотреть законопроект, который запретит ряд выплат по авторским и смежным правам артистам, имеющим статус иноагента. Об этом 7 ноября в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы России Вячеслав Володин
Ряд уехавших из России артистов, поливавших ее грязью уже из-за границы, неоднократно пытались снять с себя статус иноагента через суд, чтобы он не мешал зарабатывать в РФ.
В частности, это были шоумен Максим Галкин**, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич**, юморист Семен Слепаков**, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский**, журналистка, автор YouTube-канала "А поговорить?" Ирина Шихман**, бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева***.
Суд отказал им всем.
Причем некоторые релоканты умудрились подавать в суд даже по факту начисления им штрафа за неиспользование маркировки иноагента. Например, это сделал Макаревич*. Он заявил, что ничего не нарушал.
12 октября, 17:48
Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублейМосковский городской суд проверит законность второго штрафа, назначенного беглому музыканту Андрею Макаревичу*. Соответствующую жалобу подал сам артист. Об этом 12 октября сообщило агентство РИА Новости
Часть артистов-иноагентов решили пойти другим путем и попытались подстроиться под изменившиеся реалии ради заработка в РФ. В частности, в марте уехавший из России комик Руслан Белый** зарегистрировал в РФ компанию "Большая семерка", состоящую из семи иноагентов, большинство из которых тоже сбежали из России.
Один из партнеров Белого** пояснил СМИ, что сделано это было из-за требований Минюста: якобы "оптом" легче будет соблюдать иноагентский регламент и сделает их траты "прозрачными".
Другие темы: Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
** Иноагент.
*** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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