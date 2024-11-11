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Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ

Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ - 11.11.2024 Украина.ру

Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ

Несколько неизвестных пенсионеров в Подмосковье пытались сбить украинские беспилотники, летевшие на столицу, из двустволки. Один из них даже подбил железную "утку", хотя уничтожить "косяк" все же не удалось. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Readovka

2024-11-11T11:16

2024-11-11T11:16

2024-11-11T11:16

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"Несмотря на то, что беспилотник смог улизнуть от зорких глаз бесстрашных мужиков, свидетельство того, как охотники зверя брали, войдет в летопись национальной русской охоты. А врагам России - еще одно доказательство, что наши охотники могут всадить дуплет в задний борт не только медведю, но и беспилотнику, да так, что мало не покажется", - прокомментировал произошедшее телеграм-канал."Новый вид охоты. Теперь наши охотники на дронов охотятся", "Тем временем, охотники уже заранее запаслись целым арсеналом боеприпасов. Купили бинокли, приделали оптические прицелы к ружьям. Лазерные прицелы... И запустили приложение в свои телефоны, где делают ставки на сбитие БПЛА. Кто сбил , тот и выиграл. Но прошло более суток. А новых БПЛА все нет и нет! Охотники пишут [украинцам] в телеге и просят прислать им еще", - добавили пользователи.Ранее, в конце октября, российский десантник продемонстрировал чудеса меткости, швырнув во вражеский БПЛА автомат. Об этом написал телеграм-канал "Архангел спецназа", отметив, что БМП-3 с российскими десантниками атаковали два украинских дрона, но огонь по ним из стрелкового оружия не принес результата.Тогда один из военнослужащих применил солдатскую смекалку и швырнул в беспилотник ВСУ свой автомат. Этот маневр оказался удачным, а позже был уничтожен и другой дрон.Другие темы: Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войск.

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