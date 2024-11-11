Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ - 11.11.2024 Украина.ру
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Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ
Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ - 11.11.2024 Украина.ру
Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ
Несколько неизвестных пенсионеров в Подмосковье пытались сбить украинские беспилотники, летевшие на столицу, из двустволки. Один из них даже подбил железную "утку", хотя уничтожить "косяк" все же не удалось. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Readovka
2024-11-11T11:16
2024-11-11T11:16
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охота
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"Несмотря на то, что беспилотник смог улизнуть от зорких глаз бесстрашных мужиков, свидетельство того, как охотники зверя брали, войдет в летопись национальной русской охоты. А врагам России - еще одно доказательство, что наши охотники могут всадить дуплет в задний борт не только медведю, но и беспилотнику, да так, что мало не покажется", - прокомментировал произошедшее телеграм-канал."Новый вид охоты. Теперь наши охотники на дронов охотятся", "Тем временем, охотники уже заранее запаслись целым арсеналом боеприпасов. Купили бинокли, приделали оптические прицелы к ружьям. Лазерные прицелы... И запустили приложение в свои телефоны, где делают ставки на сбитие БПЛА. Кто сбил , тот и выиграл. Но прошло более суток. А новых БПЛА все нет и нет! Охотники пишут [украинцам] в телеге и просят прислать им еще", - добавили пользователи.Ранее, в конце октября, российский десантник продемонстрировал чудеса меткости, швырнув во вражеский БПЛА автомат. Об этом написал телеграм-канал "Архангел спецназа", отметив, что БМП-3 с российскими десантниками атаковали два украинских дрона, но огонь по ним из стрелкового оружия не принес результата.Тогда один из военнослужащих применил солдатскую смекалку и швырнул в беспилотник ВСУ свой автомат. Этот маневр оказался удачным, а позже был уничтожен и другой дрон.Другие темы: Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войск.
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новости, подмосковье, россия, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, бпла, дроны, охота, охотник, пенсионеры
Новости, Подмосковье, Россия, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, БПЛА, дроны, охота, охотник, пенсионеры

Пенсионеры из Подмосковья устроили охоту на железных "уток" ВСУ

11:16 11.11.2024
 
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Несколько неизвестных пенсионеров в Подмосковье пытались сбить украинские беспилотники, летевшие на столицу, из двустволки. Один из них даже подбил железную "утку", хотя уничтожить "косяк" все же не удалось. Об этом 11 ноября написал телеграм-канал Readovka

"[Долбаная] скотина, [нецензурная лексика]", - сказал на видео один из стрелявших, передергивая затвор.

© Readovka/Telegram
© Readovka/Telegram
"Несмотря на то, что беспилотник смог улизнуть от зорких глаз бесстрашных мужиков, свидетельство того, как охотники зверя брали, войдет в летопись национальной русской охоты. А врагам России - еще одно доказательство, что наши охотники могут всадить дуплет в задний борт не только медведю, но и беспилотнику, да так, что мало не покажется", - прокомментировал произошедшее телеграм-канал.
"Новый вид охоты. Теперь наши охотники на дронов охотятся", "Тем временем, охотники уже заранее запаслись целым арсеналом боеприпасов. Купили бинокли, приделали оптические прицелы к ружьям. Лазерные прицелы... И запустили приложение в свои телефоны, где делают ставки на сбитие БПЛА. Кто сбил , тот и выиграл. Но прошло более суток. А новых БПЛА все нет и нет! Охотники пишут [украинцам] в телеге и просят прислать им еще", - добавили пользователи.
Ранее, в конце октября, российский десантник продемонстрировал чудеса меткости, швырнув во вражеский БПЛА автомат. Об этом написал телеграм-канал "Архангел спецназа", отметив, что БМП-3 с российскими десантниками атаковали два украинских дрона, но огонь по ним из стрелкового оружия не принес результата.
Тогда один из военнослужащих применил солдатскую смекалку и швырнул в беспилотник ВСУ свой автомат. Этот маневр оказался удачным, а позже был уничтожен и другой дрон.
Другие темы: Обезопасить Донецк от обстрелов: Пушилин рассказал о продвижении российских войск.
 
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