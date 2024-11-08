https://ukraina.ru/20241108/1058695017.html

Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко

Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко - 08.11.2024 Украина.ру

Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко

В среду 6 ноября украинские СМИ сообщили, что известного неонациста и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко разыскивает Приморский ТЦК (военкомат) Одессы.

2024-11-08T05:35

2024-11-08T05:35

2024-11-08T05:35

эксклюзив

стерненко

украина

одесса

одесская область

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

правый сектор

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058696543_0:358:1440:1168_1920x0_80_0_0_73c87ad9284f0df91ea75768b58d0b99.jpg

Согласно опубликованному документу, военкомат просит Нацполицию внести в базу розыска и доставить к ним Стерненко за нарушение правил воинского учета, поскольку ранее по повестке сам он не явился.Ранее он считался неприкосновенным, ему сходило с рук практически всё, даже убийство украинского военнослужащего, которое он сам снимал на видео. Украинские националисты называли его одним из подручных главы Офиса президента Андрея Ермака, которого использовали для негласных нападений на оппонентов.В Одессе он занимался так называемой деколонизацией – вандализмом в отношении российских и советских памятников. Украиноязычный уроженец села Садовое Одесской области сам город Одесса изначально не любил, чувствуя себя в нем чужаком.Стерненко считался популярным блогером, полезным в деле сборов донатов на ВСУ. Сам он писал, что, как волонтер, он якобы более эффективен. В своих публикациях он нередко требовал мобилизовать всех и воевать до последнего, но сам оказался уклонистом. Теперь же полицию просят доставить его в военкомат в принудительном порядке.Украинские СМИ также сообщают, что как и украинские прокуроры, массово оформившие себе липовую инвалидность, Стерненко тоже записался в инвалиды. Для подтверждения инвалидности он стал носить очки, хотя еще недавно вполне обходился без них. Украинские военнослужащие, мобилизованные со зрением +8, вероятно, с удивлением узнали, что так можно было.При этом Стернеко, никогда не служивший в армии, на днях, словно командующий, критиковал организационную структуру ВСУ. "Зеленский должен сказать самому себе и признать, что у нас катастрофическая проблема с организационной структурой ВСУ," — рассуждал Стерненко, пугая Зеленского утратой государственности.На днях Стерненко вместе еще с одним блогером-нацистом Игорем Лаченковым из Днепра намекнул о вероятности создания собственной политической партии, поскольку на Украине многие уже готовятся к выборам. В августе издания "Новое время" и "Фокус" включали его в список самых влиятельных украинцев, который создается обычно самими редакторами изданий без каких-либо опросов.Зеленский никаких политических конкурентов не терпит. Возможно, после этого военкомат и захотел срочно призвать блогера-нациста, который до этого вполне спокойно присутствовал на заседаниях в Минобороны Украины в качестве волонтера.Примечательно, что информация о его розыске от ТЦК появилась именно в тот день, когда стали известны итоги президентских выборов в США. Ранее в своих публикациях Стерненко называл Дональда Трампа мразью за его заявления, которые считал "антиукраинскими".В связи с этим откровенно злорадствует депутат Рады Евгений Шевченко, считающий себя трампистом. "А что там Сирожа Стерненко? Еще не убежал? Все что ты, гнида, гнал на Трампа зафиксировано. Все твои уголовные дела будут реанимированы и рассмотрены по справедливости", - пишет депутат.Украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада" уже ожидает, что с победой Трампа наиболее одиозных националистов не ожидает ничего хорошего. "Отдельно хотим поздравить всю украинскую шушеру, которая годами при поддержке "демов" несла в Украину ненависть и войну. Все эти Стерненки, Шабунины, Лещенки, Бужантены [Максим Бужанский], Притулы, Гончарики, Железные нардепы, Янины и т.д. все те, кто за деньги занимался сносом памятников, захватом церквей, переименованием всего на свете", - комментирует Telegram-канал победу Трампа на выборах.Сергей Стерненко – один из категории "возесенных Майданом". Подросток из сельской глубинки Одесской области в свои 18 лет решил примкнуть к националистам, сразу же возглавив в Одессе "Правый сектор"*, поскольку на тот момент в регионе почти не было радикальных националистов (обычно на акции их завозили из западных регионов).Участвовал в сожжении одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Затем власти использовали для атак на оппозиционных депутатов и деятелей культуры. В сентябре 2015 года против него было открыто уголовное дело за похищение, избиение и ограбление депутата райсовета Одесской области Сергея Щербича (дело так и не рассмотрено). Впоследствии Стерненко нападал на священников канонической УПЦ. Своих "правосеков" к тому времени Стерненко организовал и привлек к "крышеванию" наркоточек в Одессе, взимая мзду с наркоторговцев. Даже основатель неонацистского "Азова"* Андрей Билецкий обвинял его в крышевании публичных домов и наркопритонов. Против него по этому поводу тоже было открыто уголовное дело в 2017 году, но его тоже замяли.В 2018 году он зарезал бывшего украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, снимая на камеру момент убийства. Стерненко заявлял, что это было самооборона, хотя, по его же показаниям, ему пришлось бежать и догонять убитого, чтобы использовать "самооборону". Судмедэксперты оспорили его версию, но после длительных разбирательств Стерненко отпустили под домашний арест. Западные правозащитники и украинские националисты трактовали это дело, как "репрессии против активиста". Здание суда во время заседаний штурмовали радикальные неонацисты. И убийство сошло ему с рук.С приходом Зеленского к власти Стерненко становится его подручным. Он регулярно угрожает расправой тем украинским политикам и артистам, которые критикуют Офис Зеленского, пусть даже те сами тоже являются националистами. Адвокат Сергея Стерненко Маси Найем (брат организатора Майдана Мустафы Найема) ранее говорил, что Владимир Зеленский предлагал тому должность в правоохранительных ведомствах еще в июне 2019 года.Офис Зеленского использовал Стерненко, как инструмент, с помощью которого можно выбивать деньги и заставлять оппонентов замолчать. Однако со временем такие люди становятся токсичными, узнают слишком много лишнего, поэтому от них стараются избавиться. Особенно если те позволяли себе много лишнего в высказываниях в адрес нового хозяина Белого дома.О том, чем занят другой ярый украинский националист - в статье Дмитрия Ковалевича Продвигается по службе и дискредитирует ВСУ. Чем занимается лидер Радикальной партии Олег Ляшко* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20241024/1058315858.html

украина

одесса

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, стерненко, украина, одесса, одесская область, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, правый сектор, офис президента, мобилизация