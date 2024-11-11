https://ukraina.ru/20241111/1058775760.html
Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем
Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем - 11.11.2024 Украина.ру
Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем
По мнению военных аналитиков и экспертов в Запорожье армия РФ готовит плацдарм для большого наступления. Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит российским бойцам в тактическом плане. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-11-11T05:45
2024-11-11T05:45
2024-11-11T05:45
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запорожье
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геннадий алехин
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запорожская область
гуляйполе
всу
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На Запорожском направлении, которому в сводках Минобороны уделялось меньше всего внимания из-за статичного положения фронта, сейчас всё начинает резко меняться, сообщил эксперт.В районе населенного пункта Нестерянка штурмовые подразделения ВС РФ выдавливают противника с "насиженных" позиции у Новоандреевки и гонят в сторону Орехова. Там расположен крупный узел обороны ВСУ, который прикрывает главный город области — Запорожье, указал полковник запаса.Сейчас на юге формируется плацдарм для важного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где слабо налажена оборона противника. Кроме Гуляйполя для ВСУ складывается крайне неблагоприятная ситуация в районе Орехова, констатировал эксперт."Если ВС РФ удастся освободить город в этом месяце, то в декабре российская армия будет уже стоять под Запорожьем", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, по какому сценарию в ближайшее время может развиваться СВО — в материале Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241109/1058767470.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожье, орехов, геннадий алехин, вс рф, наступление, запорожская область, гуляйполе, всу, плацдарм, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запорожье, Орехов, Геннадий Алехин, ВС РФ, наступление, Запорожская область, Гуляйполе, ВСУ, плацдарм, детали, СВО, Спецоперация
Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем
По мнению военных аналитиков и экспертов в Запорожье армия РФ готовит плацдарм для большого наступления. Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит российским бойцам в тактическом плане. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин