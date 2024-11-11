https://ukraina.ru/20241111/1058775760.html

Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем

Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем - 11.11.2024 Украина.ру

Эксперт: если в ноябре ВС РФ удастся освободить Орехов, то в декабре войска будут стоять под Запорожьем

По мнению военных аналитиков и экспертов в Запорожье армия РФ готовит плацдарм для большого наступления. Складывающаяся на Ореховском и Времевском направлениях ситуация благоволит российским бойцам в тактическом плане. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-11-11T05:45

2024-11-11T05:45

2024-11-11T05:45

новости

россия

запорожье

орехов

геннадий алехин

вс рф

наступление

запорожская область

гуляйполе

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056914588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a00492ce94cf7da7ca6bc74463ecb8a3.jpg

На Запорожском направлении, которому в сводках Минобороны уделялось меньше всего внимания из-за статичного положения фронта, сейчас всё начинает резко меняться, сообщил эксперт.В районе населенного пункта Нестерянка штурмовые подразделения ВС РФ выдавливают противника с "насиженных" позиции у Новоандреевки и гонят в сторону Орехова. Там расположен крупный узел обороны ВСУ, который прикрывает главный город области — Запорожье, указал полковник запаса.Сейчас на юге формируется плацдарм для важного наступления на Гуляйполе с востока и севера, где слабо налажена оборона противника. Кроме Гуляйполя для ВСУ складывается крайне неблагоприятная ситуация в районе Орехова, констатировал эксперт."Если ВС РФ удастся освободить город в этом месяце, то в декабре российская армия будет уже стоять под Запорожьем", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, по какому сценарию в ближайшее время может развиваться СВО — в материале Военкор Евгений Линин: ВСУ уйдут из-под Курска, а Россия пойдет на Запорожье на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241109/1058767470.html

россия

запорожье

орехов

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожье, орехов, геннадий алехин, вс рф, наступление, запорожская область, гуляйполе, всу, плацдарм, детали, сво, спецоперация