https://ukraina.ru/20241111/1058775143.html

Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске

Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске - 11.11.2024 Украина.ру

Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске

В районе Купянска для противника складывается плачевная ситуация, где он находится между молотом и наковальней. Бригады ВСУ отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и к югу от Купянска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-11-11T04:30

2024-11-11T04:30

2024-11-11T04:30

новости

купянск

россия

харьковская область

геннадий алехин

вс рф

всу

наступление

окружение

север

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Сейчас на Харьковском направлении для ВСУ складывается весьма плачевная ситуация. Прежде всего она складывается в районе Купянска, где противник находится "между молотом и наковальней", рассказал эксперт.С севера прямая угроза исходит от продвигающихся по Харьковской области войск российской группировки "Север", а с юга врага "подпаливает" группировка войск "Запад". В итоге противник пытается сопротивляться, но распыление сил приводит к ещё большим потерям, констатировал полковник запаса.К югу от Купянска российским подразделениям удалось занять большую часть населенного пункта Колесниковка. Бои идут в районах Глушковки и Кругляковки. Это позволит ВС РФ выйти на правый берег Оскольского водохранилища и охватить Купянск с юга, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье и если ли у противника силы на новую "авантюру" — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241108/1058754270.html

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