Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске
В районе Купянска для противника складывается плачевная ситуация, где он находится между молотом и наковальней. Бригады ВСУ отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и к югу от Купянска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Сейчас на Харьковском направлении для ВСУ складывается весьма плачевная ситуация. Прежде всего она складывается в районе Купянска, где противник находится "между молотом и наковальней", рассказал эксперт.
"И молот, и наковальня принадлежат российской армии, а между ними корчится от ударов "прокладка" в виде бригад ВСУ, которые отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и югу от Купянска, на левобережном плацдарме вдоль реки Оскол", — отметил Алехин.
С севера прямая угроза исходит от продвигающихся по Харьковской области войск российской группировки "Север", а с юга врага "подпаливает" группировка войск "Запад". В итоге противник пытается сопротивляться, но распыление сил приводит к ещё большим потерям, констатировал полковник запаса.
К югу от Купянска российским подразделениям удалось занять большую часть населенного пункта Колесниковка. Бои идут в районах Глушковки и Кругляковки. Это позволит ВС РФ выйти на правый берег Оскольского водохранилища и охватить Купянск с юга, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
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