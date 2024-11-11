Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске - 11.11.2024 Украина.ру
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Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске
Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске - 11.11.2024 Украина.ру
Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске
В районе Купянска для противника складывается плачевная ситуация, где он находится между молотом и наковальней. Бригады ВСУ отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и к югу от Купянска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-11-11T04:30
2024-11-11T04:30
новости
купянск
россия
харьковская область
геннадий алехин
вс рф
всу
наступление
окружение
север
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Сейчас на Харьковском направлении для ВСУ складывается весьма плачевная ситуация. Прежде всего она складывается в районе Купянска, где противник находится "между молотом и наковальней", рассказал эксперт.С севера прямая угроза исходит от продвигающихся по Харьковской области войск российской группировки "Север", а с юга врага "подпаливает" группировка войск "Запад". В итоге противник пытается сопротивляться, но распыление сил приводит к ещё большим потерям, констатировал полковник запаса.К югу от Купянска российским подразделениям удалось занять большую часть населенного пункта Колесниковка. Бои идут в районах Глушковки и Кругляковки. Это позволит ВС РФ выйти на правый берег Оскольского водохранилища и охватить Купянск с юга, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье и если ли у противника силы на новую "авантюру" — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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купянск
россия
харьковская область
оскол
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Новости
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новости, купянск, россия, харьковская область, геннадий алехин, вс рф, всу, наступление, окружение, север, оскол, детали, сво, спецоперация
Новости, Купянск, Россия, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, ВСУ, наступление, окружение, север, Оскол, детали, СВО, Спецоперация

Между молотом и наковальней: эксперт рассказал, как ВС РФ с юга и с севера "подпаливают" ВСУ в Купянске

04:30 11.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В районе Купянска для противника складывается плачевная ситуация, где он находится между молотом и наковальней. Бригады ВСУ отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и к югу от Купянска. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Сейчас на Харьковском направлении для ВСУ складывается весьма плачевная ситуация. Прежде всего она складывается в районе Купянска, где противник находится "между молотом и наковальней", рассказал эксперт.
"И молот, и наковальня принадлежат российской армии, а между ними корчится от ударов "прокладка" в виде бригад ВСУ, которые отчаянно отбиваются от российских штурмовых отрядов к северу и югу от Купянска, на левобережном плацдарме вдоль реки Оскол", — отметил Алехин.
С севера прямая угроза исходит от продвигающихся по Харьковской области войск российской группировки "Север", а с юга врага "подпаливает" группировка войск "Запад". В итоге противник пытается сопротивляться, но распыление сил приводит к ещё большим потерям, констатировал полковник запаса.
К югу от Купянска российским подразделениям удалось занять большую часть населенного пункта Колесниковка. Бои идут в районах Глушковки и Кругляковки. Это позволит ВС РФ выйти на правый берег Оскольского водохранилища и охватить Купянск с юга, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
О том, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье и если ли у противника силы на новую "авантюру" — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
Дмитрий Стефанович
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Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за ТайваньУчастник XXI заседания Валдайского клуба, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил, что на Западе готовы отказаться от идеи нанести стратегическое поражение России, потому что это принесёт много потенциальных проблем и практически нулевой выхлоп. А вот с Китаем и Тайванем все намного сложнее.
 
НовостиКупянскРоссияХарьковская областьГеннадий АлехинВС РФВСУнаступлениеокружениесеверОсколдеталиСВОСпецоперация
 
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