Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Российская армия сейчас методично продвигается к Курахово. После освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Курахово считается "ключом" для дальнейшего продвижения ВС РФ в направлении Покровска (Красноармейска). Это небольшой поселок на территории Донецкой области, на берегу местного водохранилища. С начала осени он стал местом ожесточенных сражений наступающих российских войск и обороняющихся сил ВСУ, рассказал эксперт.
"Российская армия там методично продвигается, после освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач", — отметил Алёхин.
Образно говоря, Курахово уже находится в "оперативной разработке". Этот важный логистический узел российские войска берут по уже отработанной схеме — окружают с флангов, вынуждая противника покинуть свои позиции.
"Из последних новостей на этом участке — штурмовики армии РФ зашли и освободили село Степановка. Также наступление ведется с южного направления, где уже передовые подразделения зашли в Богоявленку. От нее до Курахова всего пара километров", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
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