https://ukraina.ru/20241111/1058774810.html

Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово

Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово - 11.11.2024 Украина.ру

Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово

Российская армия сейчас методично продвигается к Курахово. После освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин

2024-11-11T03:45

2024-11-11T03:45

2024-11-11T03:45

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запад

геннадий алехин

донбасс

наступление

покровск/красноармейск

детали

вс рф

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Курахово считается "ключом" для дальнейшего продвижения ВС РФ в направлении Покровска (Красноармейска). Это небольшой поселок на территории Донецкой области, на берегу местного водохранилища. С начала осени он стал местом ожесточенных сражений наступающих российских войск и обороняющихся сил ВСУ, рассказал эксперт.Образно говоря, Курахово уже находится в "оперативной разработке". Этот важный логистический узел российские войска берут по уже отработанной схеме — окружают с флангов, вынуждая противника покинуть свои позиции. "Из последних новостей на этом участке — штурмовики армии РФ зашли и освободили село Степановка. Также наступление ведется с южного направления, где уже передовые подразделения зашли в Богоявленку. От нее до Курахова всего пара километров", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, как финансирование Украины затягивает Запад в воронку экономического кризиса — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241109/1058744764.html

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курахово

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донбасс

покровск/красноармейск

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новости, россия, курахово, запад, геннадий алехин, донбасс, наступление, покровск/красноармейск, детали, вс рф, освобождение, сво, спецоперация