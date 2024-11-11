Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово - 11.11.2024 Украина.ру
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Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово
Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово - 11.11.2024 Украина.ру
Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово
Российская армия сейчас методично продвигается к Курахово. После освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
2024-11-11T03:45
2024-11-11T03:45
новости
россия
курахово
запад
геннадий алехин
донбасс
наступление
покровск/красноармейск
детали
вс рф
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Курахово считается "ключом" для дальнейшего продвижения ВС РФ в направлении Покровска (Красноармейска). Это небольшой поселок на территории Донецкой области, на берегу местного водохранилища. С начала осени он стал местом ожесточенных сражений наступающих российских войск и обороняющихся сил ВСУ, рассказал эксперт.Образно говоря, Курахово уже находится в "оперативной разработке". Этот важный логистический узел российские войска берут по уже отработанной схеме — окружают с флангов, вынуждая противника покинуть свои позиции. "Из последних новостей на этом участке — штурмовики армии РФ зашли и освободили село Степановка. Также наступление ведется с южного направления, где уже передовые подразделения зашли в Богоявленку. От нее до Курахова всего пара километров", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.руО том, как финансирование Украины затягивает Запад в воронку экономического кризиса — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241109/1058744764.html
россия
курахово
запад
донбасс
покровск/красноармейск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курахово, запад, геннадий алехин, донбасс, наступление, покровск/красноармейск, детали, вс рф, освобождение, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курахово, Запад, Геннадий Алехин, Донбасс, наступление, Покровск/Красноармейск, детали, ВС РФ, освобождение, СВО, Спецоперация

Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово

03:45 11.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Подготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российская армия сейчас методично продвигается к Курахово. После освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин
Курахово считается "ключом" для дальнейшего продвижения ВС РФ в направлении Покровска (Красноармейска). Это небольшой поселок на территории Донецкой области, на берегу местного водохранилища. С начала осени он стал местом ожесточенных сражений наступающих российских войск и обороняющихся сил ВСУ, рассказал эксперт.
"Российская армия там методично продвигается, после освобождения Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов на Покровском (Красноармейском) направлении, появился оперативный простор для выполнения боевых задач", — отметил Алёхин.
Образно говоря, Курахово уже находится в "оперативной разработке". Этот важный логистический узел российские войска берут по уже отработанной схеме — окружают с флангов, вынуждая противника покинуть свои позиции.
"Из последних новостей на этом участке — штурмовики армии РФ зашли и освободили село Степановка. Также наступление ведется с южного направления, где уже передовые подразделения зашли в Богоявленку. От нее до Курахова всего пара километров", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник несет потери, но еще силен и коварен" на сайте Украина.ру
О том, как финансирование Украины затягивает Запад в воронку экономического кризиса — в интервью Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку на сайте Украина.ру
Иван Лошкарев
9 ноября, 10:20
Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет За карикатурной государственностью на Украине все еще скрываются советские институты. Многие их командиры окончили советские вузы, их военные кафедры все еще работают по советским методикам. Это помогает Киеву не доводить ситуацию в армии до полного развала, как это происходит в Евросоюзе
 
НовостиРоссияКураховоЗападГеннадий АлехинДонбасснаступлениеПокровск/КрасноармейскдеталиВС РФосвобождениеСВОСпецоперация
 
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04:00Когда все закончится, они сбегут: военкор объяснил, что ждет киевский режим и Украину с приходом Трампа
03:45Освободили Степановку, зашли в Богоявленку: эксперт рассказал, как ВС РФ окружают с флангов Курахово
03:30"Мы не могли выйти из блиндажа": военкор о том, почему важно уничтожать позиции вражеских дроноводов
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