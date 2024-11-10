ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!" - 10.11.2024 Украина.ру
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ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!"
ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!" - 10.11.2024 Украина.ру
ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!"
У ВСУ проблема с мотивированными бойцами. А если они хотят закрепиться хоть на каком-то участке, то нужно иметь волю к победе. Если боец не хочет сражаться, он не выдержит минометный, артиллерийский и авиационный обстрел
2024-11-10T05:05
2024-11-10T05:05
новости
запад
россия
запорожское направление
александр сырский
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Далее эксперт переключился на населенные пункты Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ заминированы участки и все пристреляно."Мины — это временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел", — поделился своими рассуждениями Линин.Он отметил, что Сырский не решит эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег.О развитии ситуации на Брянском направлении — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУПолный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
https://ukraina.ru/20241106/1058632943.html
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новости, запад, россия, запорожское направление, александр сырский, вооруженные силы украины, детали
Новости, Запад, Россия, Запорожское направление, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, детали

ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!"

05:05 10.11.2024
 
Фото: © OLEKSANDR GIMANOV, украинские военнослужащие
Фото: © OLEKSANDR GIMANOV, украинские военнослужащие
Читать в
У ВСУ проблема с мотивированными бойцами. А если они хотят закрепиться хоть на каком-то участке, то нужно иметь волю к победе. Если боец не хочет сражаться, он не выдержит минометный, артиллерийский и авиационный обстрел
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
"Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться", — объяснил Линин.
Далее эксперт переключился на населенные пункты Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ заминированы участки и все пристреляно.
"Мины — это временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел", — поделился своими рассуждениями Линин.
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Он отметил, что Сырский не решит эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег.
О развитии ситуации на Брянском направлении — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
Полный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
 
НовостиЗападРоссияЗапорожское направлениеАлександр СырскийВооруженные силы Украиныдетали
 
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