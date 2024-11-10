ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!"
Фото: © OLEKSANDR GIMANOV, украинские военнослужащие
У ВСУ проблема с мотивированными бойцами. А если они хотят закрепиться хоть на каком-то участке, то нужно иметь волю к победе. Если боец не хочет сражаться, он не выдержит минометный, артиллерийский и авиационный обстрел
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.
"Когда во время контрнаступа ВСУ смогли войти в Работино и Урожайное, там сражалась наша группировка "Днепр". Наши обстрелянные бойцы до сих пор стоят на этих рубежах. Да, их иногда используют в качестве резервов, но "Днепр" по-прежнему остается нашей крупной группировкой. Если будет дана команда, она пойдет вперед. И ВСУ в этих степях будет не за что закрепиться", — объяснил Линин.
Далее эксперт переключился на населенные пункты Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ заминированы участки и все пристреляно.
"Мины — это временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел", — поделился своими рассуждениями Линин.
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