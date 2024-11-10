https://ukraina.ru/20241110/1058749921.html

ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!"

ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!" - 10.11.2024 Украина.ру

ВСУ не закрепится в степях Запорожского направления, если российской армии дадут команду "Вперед!"

У ВСУ проблема с мотивированными бойцами. А если они хотят закрепиться хоть на каком-то участке, то нужно иметь волю к победе. Если боец не хочет сражаться, он не выдержит минометный, артиллерийский и авиационный обстрел

2024-11-10T05:05

2024-11-10T05:05

2024-11-10T05:05

новости

запад

россия

запорожское направление

александр сырский

вооруженные силы украины

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057955119_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_219d2ea2eb3ca256df29e953037ee144.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин.Далее эксперт переключился на населенные пункты Орехов и Гуляйполе, где у ВСУ заминированы участки и все пристреляно."Мины — это временная мера. Во-первых, на минных полях можно делать проходы. Во-вторых, вам нужны бойцы, которые будут держать оборону за этими минными полями. А у ВСУ как раз проблема с мотивированными бойцами. Если ты не хочешь сражаться, ты не выдержишь минометный, артиллерийский и авиационный обстрел", — поделился своими рассуждениями Линин.Он отметил, что Сырский не решит эту проблему ни с помощью Запада, ни с помощью мобилизации, ни даже с помощью денег.О развитии ситуации на Брянском направлении — в интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУПолный текст интервью — Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241106/1058632943.html

запад

россия

запорожское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, запорожское направление, александр сырский, вооруженные силы украины, детали