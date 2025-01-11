Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией - 11.01.2025 Украина.ру
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Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией
Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией - 11.01.2025 Украина.ру
Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией
Неизвестно, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, он сделает ещё несколько шагов. Пока у избранного президента США нет возможности выйти с Россией на формат урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-01-11T06:00
2025-01-11T06:00
новости
политика
россия
сша
америка
дональд трамп
ростислав ищенко
джо байден
международные отношения
барак обама
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На итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый шаг к нормализации отношений с Россией должны сделать США. По мнению политолога, возможность сделать шаг навстречу РФ у Америки будет сохраняться и через 10, и через 20, и через 50 лет. У российского руководства вполне понятная позиция: вы рвали отношения, вы их и восстанавливайте. Неизвестно, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, он сделает ещё несколько шагов, предположил эксперт.По словам Ищенко, пока у избранного президента США нет возможности выйти с Россией на формат урегулирования. Все предложения, которые на Западе называют мирными, озвучивал действующий президент Джо Байден, указал обозреватель."То есть там ничего не поменялось со времён [экс-президента США Барака] Обамы в этом плане. Со времён первого Трампа, который вводил против России самые жёсткие санкции, со времён Байдена, который всё это продолжал", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О различных аспектах американской и украинской политики — в материале "Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском" на сайте Украина.ру.
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новости, политика, россия, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, международные отношения, барак обама, детали, переговоры
Новости, политика, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Джо Байден, международные отношения, Барак Обама, детали, переговоры

Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией

06:00 11.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрилет госсекретаря США Хиллари Клинтон
Прилет госсекретаря США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Неизвестно, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, он сделает ещё несколько шагов. Пока у избранного президента США нет возможности выйти с Россией на формат урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый шаг к нормализации отношений с Россией должны сделать США. По мнению политолога, возможность сделать шаг навстречу РФ у Америки будет сохраняться и через 10, и через 20, и через 50 лет.

"Когда она созреет, мы не знаем, но думаю, что раньше, чем через 50 лет. Хотя, может быть, не при [избранном президенте США Дональде] Трампе, но может быть еще и при Трампе", — указал Ищенко.

У российского руководства вполне понятная позиция: вы рвали отношения, вы их и восстанавливайте. Неизвестно, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, он сделает ещё несколько шагов, предположил эксперт.
По словам Ищенко, пока у избранного президента США нет возможности выйти с Россией на формат урегулирования. Все предложения, которые на Западе называют мирными, озвучивал действующий президент Джо Байден, указал обозреватель.
"То есть там ничего не поменялось со времён [экс-президента США Барака] Обамы в этом плане. Со времён первого Трампа, который вводил против России самые жёсткие санкции, со времён Байдена, который всё это продолжал", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.
О различных аспектах американской и украинской политики — в материале "Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп
9 января, 06:45
Веселье и понты. Почему не стоит всерьёз воспринимать серьезного ТрампаПокупка Гренландии, присоединение Канады в качестве 51-го штата, возвращение Панамского канала в юрисдикцию США и переименование Мексиканского залива в Американский. Так выглядит неполный — наверняка ещё что-то придумает — пакет инициатив Трампа, которые в последние дни крайне активно (в силу их хайповости) обсуждают во всём мире.
 
НовостиполитикаРоссияСШААмерикаДональд ТрампРостислав ИщенкоДжо Байденмеждународные отношенияБарак Обамадеталипереговоры
 
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