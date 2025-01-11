https://ukraina.ru/20250111/1060191669.html

Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией

Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией - 11.01.2025 Украина.ру

Раньше, чем через 50 лет: Ищенко о том, когда США "созреют" для нормализации отношений с Россией

Неизвестно, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, он сделает ещё несколько шагов. Пока у избранного президента США нет возможности выйти с Россией на формат урегулирования. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-01-11T06:00

2025-01-11T06:00

2025-01-11T06:00

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На итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый шаг к нормализации отношений с Россией должны сделать США. По мнению политолога, возможность сделать шаг навстречу РФ у Америки будет сохраняться и через 10, и через 20, и через 50 лет. У российского руководства вполне понятная позиция: вы рвали отношения, вы их и восстанавливайте. Неизвестно, будет ли Трамп идти по пути дальнейшего нагнетания напряжённости. Скорее всего, он сделает ещё несколько шагов, предположил эксперт.По словам Ищенко, пока у избранного президента США нет возможности выйти с Россией на формат урегулирования. Все предложения, которые на Западе называют мирными, озвучивал действующий президент Джо Байден, указал обозреватель."То есть там ничего не поменялось со времён [экс-президента США Барака] Обамы в этом плане. Со времён первого Трампа, который вводил против России самые жёсткие санкции, со времён Байдена, который всё это продолжал", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: США дождутся не капитуляции, а ядерного удара, если попробуют додавить Россию санкциями на сайте Украина.ру.О различных аспектах американской и украинской политики — в материале "Он не знает, как действовать. Сэмюэль Трэпп об интервью Зеленского и наступлении ВСУ под Курском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060149067.html

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новости, политика, россия, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, джо байден, международные отношения, барак обама, детали, переговоры