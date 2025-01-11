"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Возможно, усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск. Бойцы еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Планы российского командования в любой момент могут измениться. Возможно, сейчас усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск (Красноармейск), к которому войска уже серьезно подошли с юга, рассказал эксперт.
Тем более, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС РФ смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, отметил он.
"ВС РФ еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги и стала формироваться наша южная клешня. Так что возможно, что мы выберем именно это направление основным", — подчеркнул Полетаев.
По мнению эксперта, армия России действует по принципу "тактического оппортунизма". То есть российские бойцы "наступают там, где наступается". У них нет задачи занять определенные деревни и города, указал он.
"Наша задача – истощить ВСУ постоянными штурмовыми действиями, артиллерией и авиацией", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.