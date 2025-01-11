"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении - 11.01.2025 Украина.ру
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"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении
"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении - 11.01.2025 Украина.ру
"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении
Возможно, усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск. Бойцы еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-11T05:00
2025-01-11T05:00
новости
россия
курахово
сша
сергей полетаев
вс рф
покровск/красноармейск
наступление
всу
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Планы российского командования в любой момент могут измениться. Возможно, сейчас усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск (Красноармейск), к которому войска уже серьезно подошли с юга, рассказал эксперт.Тем более, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС РФ смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, отметил он.По мнению эксперта, армия России действует по принципу "тактического оппортунизма". То есть российские бойцы "наступают там, где наступается". У них нет задачи занять определенные деревни и города, указал он."Наша задача – истощить ВСУ постоянными штурмовыми действиями, артиллерией и авиацией", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250110/1060175551.html
россия
курахово
сша
покровск/красноармейск
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новости, россия, курахово, сша, сергей полетаев , вс рф, покровск/красноармейск, наступление, всу, донбасс
Новости, Россия, Курахово, США, Сергей Полетаев , ВС РФ, Покровск/Красноармейск, наступление, ВСУ, Донбасс

"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении

05:00 11.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Возможно, усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск. Бойцы еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Планы российского командования в любой момент могут измениться. Возможно, сейчас усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск (Красноармейск), к которому войска уже серьезно подошли с юга, рассказал эксперт.
Тем более, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС РФ смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, отметил он.
"ВС РФ еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги и стала формироваться наша южная клешня. Так что возможно, что мы выберем именно это направление основным", — подчеркнул Полетаев.
По мнению эксперта, армия России действует по принципу "тактического оппортунизма". То есть российские бойцы "наступают там, где наступается". У них нет задачи занять определенные деревни и города, указал он.
"Наша задача – истощить ВСУ постоянными штурмовыми действиями, артиллерией и авиацией", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
Вчера, 05:37
Последний аккорд Рамштайна. Обещают Зеленскому всё, а дают пока, что могутПлана по завершению конфликта на Украине у избранного президента США Дональда Трампа и его команды пока нет, а последние обещанные "байденовские" 2,5 млрд превратились в 500 млн долларов.
 
НовостиРоссияКураховоСШАСергей ПолетаевВС РФПокровск/КрасноармейскнаступлениеВСУДонбасс
 
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Заголовок открываемого материала
05:00"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении
04:58Про спикера Рады Стефанчука и его амбициях стать "Верховным правителем Киева"
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