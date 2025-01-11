https://ukraina.ru/20250111/1060184423.html

"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении

"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении - 11.01.2025 Украина.ру

"Наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал про успехи ВС РФ на Покровском направлении

Возможно, усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск. Бойцы еще летом пытались взять Воздвиженку и пойти дальше, но когда это не получилось, продвижение началось вдоль железной дороги. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-11T05:00

2025-01-11T05:00

2025-01-11T05:00

новости

россия

курахово

сша

сергей полетаев

вс рф

покровск/красноармейск

наступление

всу

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058664554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbeb824977d041dd41e3afd622c7e05d.jpg

Планы российского командования в любой момент могут измениться. Возможно, сейчас усилия ВС РФ переместятся к северу от Курахово на Покровск (Красноармейск), к которому войска уже серьезно подошли с юга, рассказал эксперт.Тем более, пока вся страна праздновала Новый год, героические бойцы ВС РФ смогли серьезно продвинутся к трассе "Покровск-Константиновка" — рокаде, которая позволяла ВСУ маневрировать вдоль фронта, отметил он.По мнению эксперта, армия России действует по принципу "тактического оппортунизма". То есть российские бойцы "наступают там, где наступается". У них нет задачи занять определенные деревни и города, указал он."Наша задача – истощить ВСУ постоянными штурмовыми действиями, артиллерией и авиацией", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250110/1060175551.html

россия

курахово

сша

покровск/красноармейск

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курахово, сша, сергей полетаев , вс рф, покровск/красноармейск, наступление, всу, донбасс