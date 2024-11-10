Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим
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На то, как долго бригады ВСУ будут находиться в Курской области, влияют равнозначных факторов, которые сказываются на решениях киевского руководства
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, эксперт отметил, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.
“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.
“Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению, а Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему”, — добавил Самойлов.
Он считает, что уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта, подчеркнул эксперт. Подводя итог, Самойлов указал, что Трамп вряд ли будет советовать Зеленскому оставить эту занозу в теле России.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона.
Она также упомянула, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.