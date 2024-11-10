Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим - 10.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241110/1058730607.html
Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим
Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим - 10.11.2024 Украина.ру
Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим
На то, как долго бригады ВСУ будут находиться в Курской области, влияют равнозначных факторов, которые сказываются на решениях киевского руководства
2024-11-10T07:00
2024-11-10T07:00
новости
курская область
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
вооруженные силы украины
верховная рада
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058730355_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_519b47e412b1598cd38a1f35c1c8ab5e.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, эксперт отметил, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.По его словам, заявления Безуглой говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние.“Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению, а Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему”, — добавил Самойлов.Он считает, что уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта, подчеркнул эксперт. Подводя итог, Самойлов указал, что Трамп вряд ли будет советовать Зеленскому оставить эту занозу в теле России.Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона.Она также упомянула, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.Об этом — Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответилПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
https://ukraina.ru/20241107/1058711504.html
курская область
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058730355_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5bac37f77688e4f80a7f4b381aa13daa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, верховная рада, детали
Новости, Курская область, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, детали

Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим

07:00 10.11.2024
 
Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org
Читать в
На то, как долго бригады ВСУ будут находиться в Курской области, влияют равнозначных факторов, которые сказываются на решениях киевского руководства
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Отвечая на вопрос, успеют ли ВСУ вывести свои войска из Курской области до зимы, эксперт отметил, что в этой теме есть несколько равнозначных факторов, которые влияют на решения киевского руководства.
“Во-первых, это обострившаяся внутренняя политическая борьба из-за смены руководства в США. Хотя Трампу нужно еще 75 дней дожить до инаугурации. За это время там может и революция с гражданской войной произойти. Второе, пока демократы находятся у власти и распоряжаются ресурсами, факультативная помощь украинской стороне может быть оказана”, — объяснил Самойлов.
По его словам, заявления Безуглой говорят о том, что в Киеве идет серьезное противостояние.
“Генералитет, который находится у руководства вооруженными силами, подвергается огромному давлению, а Зеленского будут валить, тем более у Трампа есть свои счеты к нему”, — добавил Самойлов.
Он считает, что уже нет смысла держать войска в Курской области для давления на Россию. Их, скорее всего, выведут, чтобы перебросить на другие участки фронта, подчеркнул эксперт. Подводя итог, Самойлов указал, что Трамп вряд ли будет советовать Зеленскому оставить эту занозу в теле России.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine, Владимир Зеленский
7 ноября, 16:14
Зеленский поблагодарил Запад за российские активы и снова попросил денегНа Украине высоко ценят, что Запад украл российские активы и пообещал дать их Киеву в кредит. Но этого мало. Такое сообщение в своем телеграм-канале 7 ноября оставил Владимир Зеленский
Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что последние посты главкома ВСУ Александра Сырского о героизме украинских войск в Курской области - сигнал к скорому выводу их из региона.
Она также упомянула, что Сырский не случайно умалчивает о том, сколько территорий в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Киев потерял из-за неудачной курской авантюры ВСУ.
Об этом — Безуглая заявила, что Сырский готовит вывод ВСУ из Курской области. Он ответил
Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ
 
НовостиКурская областьРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныВерховная Рададетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Захарова: под давлением США хрустнула воля европейских стран, и они начали вредить сами себе
08:00"Рождённая революцией". 50 лет самому известному сериалу о милиции
08:00Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России
07:55Ветеран СВО о том, почему на войне знание языка и менталитет не играют роли
07:50Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях
07:40Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
07:30Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО
07:20Панова: если политики не прислушаются к голосу разума, война на Украине станет концом для человечества
07:15ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт
07:10“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”
07:00Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим
06:50Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар
06:45Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"
06:40Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров
06:30Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
06:20Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было
06:15Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив
06:10Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах
06:00Бавырин: Попытки запугивания России применением дальнобоя — блеф. Байден уже пытался
05:50Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Лента новостейМолния