Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив - 09.11.2024 Украина.ру
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Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив
Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив - 09.11.2024 Украина.ру
Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив
Порошенко следовало бы промолчать, так как поддержку его риторики оказывал Байден, а в администрации Трампа нашелся человек, который уже разрушал планы экс-президента Украины
2024-11-09T05:20
2024-11-09T05:20
новости
украина
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.Комментируя заявления Порошенко* по поводу невозможности компромиссов с российской стороной, а также по поводу принятия Украины в НАТО, эксперт заметил это именно та ситуация, когда политтехнологи Порошенко и он сам могли бы промолчать.Он напомнил, что в администрации Трампа работает Арсен Аваков*, который сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко."В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа", — поделился Павлив.Эксперт пришел к выводу, что Порошенко относится к ряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.Подробнее об этом — Порошенко обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноябряПолный текст интервью — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике* Признан террористом и экстремистом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, дональд трамп, нато, мвд, петр порошенко, детали
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, МВД, Петр Порошенко, детали

Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив

05:20 09.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Порошенко следовало бы промолчать, так как поддержку его риторики оказывал Байден, а в администрации Трампа нашелся человек, который уже разрушал планы экс-президента Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.
Комментируя заявления Порошенко* по поводу невозможности компромиссов с российской стороной, а также по поводу принятия Украины в НАТО, эксперт заметил это именно та ситуация, когда политтехнологи Порошенко и он сам могли бы промолчать.
"Лично для Петра Алексеевича расклад плохой по одной простой причине: гарантии на личную безопасность ему давала администрация Байдена и лично Байден. Трамп был тем человеком, который глубоко в эту историю не погружался, но отдавал распоряжения, чтобы поставить шлагбаум на пути Порошенко к переизбранию", — аргументировал свои слова Павлив.
Он напомнил, что в администрации Трампа работает Арсен Аваков*, который сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко.
"В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа", — поделился Павлив.
Эксперт пришел к выводу, что Порошенко относится к ряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.
Коллаж: Зеленский и Ермак - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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Закат двойной звезды "Зеленский — Ермак" и выборы в США Основное событие этой недели — конечно, выборы президента США
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.
Подробнее об этом — Порошенко обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноября
Полный текст интервью — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике
* Признан террористом и экстремистом.
 
НовостиУкраинаСШАДональд ТрампНАТОМВДПетр Порошенкодетали
 
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