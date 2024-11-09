https://ukraina.ru/20241109/1058747972.html

Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив

Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив - 09.11.2024 Украина.ру

Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив

Порошенко следовало бы промолчать, так как поддержку его риторики оказывал Байден, а в администрации Трампа нашелся человек, который уже разрушал планы экс-президента Украины

2024-11-09T05:20

2024-11-09T05:20

2024-11-09T05:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.Комментируя заявления Порошенко* по поводу невозможности компромиссов с российской стороной, а также по поводу принятия Украины в НАТО, эксперт заметил это именно та ситуация, когда политтехнологи Порошенко и он сам могли бы промолчать.Он напомнил, что в администрации Трампа работает Арсен Аваков*, который сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко."В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа", — поделился Павлив.Эксперт пришел к выводу, что Порошенко относится к ряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.Подробнее об этом — Порошенко обозначил Трампу "красные линии". Главное на Украине на утро 7 ноябряПолный текст интервью — Михаил Павлив: У Трампа нет мирного плана по Украине, но окружение Зеленского уже бьется в истерике* Признан террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241108/1058722525.html

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новости, украина, сша, дональд трамп, нато, мвд, петр порошенко, детали