Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив
Порошенко следовало бы промолчать, так как поддержку его риторики оказывал Байден, а в администрации Трампа нашелся человек, который уже разрушал планы экс-президента Украины
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Михаил Павлив.
Комментируя заявления Порошенко* по поводу невозможности компромиссов с российской стороной, а также по поводу принятия Украины в НАТО, эксперт заметил это именно та ситуация, когда политтехнологи Порошенко и он сам могли бы промолчать.
"Лично для Петра Алексеевича расклад плохой по одной простой причине: гарантии на личную безопасность ему давала администрация Байдена и лично Байден. Трамп был тем человеком, который глубоко в эту историю не погружался, но отдавал распоряжения, чтобы поставить шлагбаум на пути Порошенко к переизбранию", — аргументировал свои слова Павлив.
Он напомнил, что в администрации Трампа работает Арсен Аваков*, который сделал все возможное, чтобы разрушить избирательные планы Порошенко.
"В частности, разрушить подготовленную схему по скупке голосов избирателей ("сетки Порошенко"). И МВД тогда сработало против президента. Естественно, это было согласовано с администрацией Трампа", — поделился Павлив.
Эксперт пришел к выводу, что Порошенко относится к ряду людей, которые находятся в полуобморочном состоянии, но не настолько в глубоком обмороке, как Зеленский и его окружение.
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко* прочертил для выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пять красных линий, в которых настаивает на невозможности компромиссов с российской стороной и на принятии Украины в НАТО.
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* Признан террористом и экстремистом.