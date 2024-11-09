https://ukraina.ru/20241109/1058730186.html

Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина

Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина - 09.11.2024 Украина.ру

Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина

Ресурс для попытки прорыва есть, но встает вопрос, достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты

2024-11-09T07:10

2024-11-09T07:10

2024-11-09T07:10

новости

курская область

украина

харьков

вооруженные силы украины

марьяна безуглая

рада

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он считает, что попытка отвлечения российской армии от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна.Эксперт напомнил, что депутат Рады Марьяна Безуглая заявила: главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области.“Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление”, — поделился Самойлов.Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ

https://ukraina.ru/20241108/1058720702.html

курская область

украина

харьков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, харьков, вооруженные силы украины, марьяна безуглая, рада, детали