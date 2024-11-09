Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ресурс для попытки прорыва есть, но встает вопрос, достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
Он считает, что попытка отвлечения российской армии от наступления и создания условий для шантажа и торгов, как пытались сделать под Курском, возможна.
“Ресурс для попытки прорыва есть, но достаточно ли его для того, чтобы захватить какие-то серьезные объекты? Например, Белгород, который находится в 30 километрах от границы или Шебекино. Но думаю, что власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу”, — добавил Самойлов.
Эксперт напомнил, что депутат Рады Марьяна Безуглая заявила: главком ВСУ Сырский собирается выводить войска из Курской области.
Вчера, 06:30Вывод ВСУ из-под Курска, наступление на Гуляйполе и "удавка" в Курахово: Линин о сценариях развития СВОУкраина ожидает наступления российской группировки на Гуляйполе по мере того, как будет сжиматься "удавка" вокруг Курахово. При этом журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ якобы подготовили бронированный кулак для вторжения в Брянскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и ветеран СВО Евгений Линин
“Что касается Донецкого направления вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Те, из украинских экспертов, кто еще сохранил способность думать, оценивают ситуацию как критическую, потому что темп нашего продвижения очень высокий. В первую очередь, это Кураховское направление”, — поделился Самойлов.