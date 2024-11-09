Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия - 09.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241109/1058687845.html
Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия
Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия - 09.11.2024 Украина.ру
Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия
Придет время, когда Россия вернет на Украине все на свои места. Например, Красноармейск так называется, потому что его освобождала Красная армия. Никакой он не Покровск
2024-11-09T06:40
2024-11-09T06:40
новости
украина
россия
киев
красная армия
детали
николай азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054996560_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2a7998a2a7afdabc56b14a7001cdd35b.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.28 октября исполнилось 80 лет освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков.Азаров заявил, что украинцев вынудили забыть те события и отказать от праздника. Раньше его отмечали на всенародном уровне, напомнил он.По его словам, масштабы участия украинского народа в Великой Отечественной войне колоссальные: в сентябре 1941 года на оккупированной территории Украины действовало 738 партизанских отрядов, а в рядах советской армии воевали более семи миллионов украинцев."И сейчас российская армия освобождает Украину от захватчиков. Уверен, придет то время, когда мы обновим памятники, вернем городам их истинные названия. Потому что Красноармейск называется Красноармейском, потому что освобождала его Красная армия. И никакой он не Покровск", — подвел итог Азаров.Подробнее о событии — "Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиковПолный текст интервью — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
https://ukraina.ru/20241106/1058687583.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/09/1054996560_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1334ea8653cc1583d6daad01641fd2a4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, красная армия, детали, николай азаров
Новости, Украина, Россия, Киев, Красная Армия, детали, Николай Азаров

Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия

06:40 09.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Придет время, когда Россия вернет на Украине все на свои места. Например, Красноармейск так называется, потому что его освобождала Красная армия. Никакой он не Покровск
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
28 октября исполнилось 80 лет освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков.
Азаров заявил, что украинцев вынудили забыть те события и отказать от праздника. Раньше его отмечали на всенародном уровне, напомнил он.
"Прекрасно помню, как Порошенко*, Аваков* приходили возлагать венки к могилам советских воинов с георгиевскими ленточками. Потом они переметнулись и стали русофобами", — рассказал Азаров.
По его словам, масштабы участия украинского народа в Великой Отечественной войне колоссальные: в сентябре 1941 года на оккупированной территории Украины действовало 738 партизанских отрядов, а в рядах советской армии воевали более семи миллионов украинцев.
6 ноября, 17:48
Показательные расстрелы и мотивация страхом: чего ожидать после Украины? Ераносян о новом конфликте
"И сейчас российская армия освобождает Украину от захватчиков. Уверен, придет то время, когда мы обновим памятники, вернем городам их истинные названия. Потому что Красноармейск называется Красноармейском, потому что освобождала его Красная армия. И никакой он не Покровск", — подвел итог Азаров.
Подробнее о событии — "Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
Полный текст интервью — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток
 
НовостиУкраинаРоссияКиевКрасная АрмиядеталиНиколай Азаров
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России
07:25Россия не собирается уничтожать Украину, поэтому не объявляет ей открытую войну: эксперт про задачи СВО
07:20“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”. Эксперт рассказал, почему Россия предпочла договариваться с КНДР
07:10Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина
07:00Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен
06:50Сотрудников ТЦК тоже ждет мобилизация, потому что ситуация на фронте не меняется — Азаров
06:45Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин
06:40Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия
06:30Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов
06:25Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин
06:20Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников
05:50Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
05:30Психологическая бомба для Запада: эксперт про витиеватое заявление президента РФ
05:20Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив
05:10Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин
04:50Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт
04:34"Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа
04:30Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть
04:25После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
04:20Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя
Лента новостейМолния