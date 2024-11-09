https://ukraina.ru/20241109/1058687845.html

Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия

Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия - 09.11.2024 Украина.ру

Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия

Придет время, когда Россия вернет на Украине все на свои места. Например, Красноармейск так называется, потому что его освобождала Красная армия. Никакой он не Покровск

2024-11-09T06:40

2024-11-09T06:40

2024-11-09T06:40

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украина

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киев

красная армия

детали

николай азаров

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.28 октября исполнилось 80 лет освобождению Украины от немецко-фашистских захватчиков.Азаров заявил, что украинцев вынудили забыть те события и отказать от праздника. Раньше его отмечали на всенародном уровне, напомнил он.По его словам, масштабы участия украинского народа в Великой Отечественной войне колоссальные: в сентябре 1941 года на оккупированной территории Украины действовало 738 партизанских отрядов, а в рядах советской армии воевали более семи миллионов украинцев."И сейчас российская армия освобождает Украину от захватчиков. Уверен, придет то время, когда мы обновим памятники, вернем городам их истинные названия. Потому что Красноармейск называется Красноармейском, потому что освобождала его Красная армия. И никакой он не Покровск", — подвел итог Азаров.Подробнее о событии — "Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиковПолный текст интервью — Николай Азаров: Киев - город-провокатор, после освобождения столицу Украины надо перенести на юго-восток

https://ukraina.ru/20241106/1058687583.html

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новости, украина, россия, киев, красная армия, детали, николай азаров