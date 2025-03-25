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"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США

"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США - 25.03.2025 Украина.ру

"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США

На переговорах экспертных групп России и США по Украине состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом заявил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин, передает РИА Новости

2025-03-25T09:44

2025-03-25T09:44

2025-03-25T09:48

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"Сидели весь день с утра до поздней ночи", - сказал политик.По его словам, сегодня участники переговоров направляются домой.Он упомянул, что позиции сторон в ходе переговоров не всегда совпадали, но заверил, что страны будут искать форму взаимодействия, такая возможность появилась.Карасин не исключил, что переговоры экспертов РФ и США могут быть продолжены.Подробнее о переговорах - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, карасин, вооруженные силы украины