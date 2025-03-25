"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США - 25.03.2025 Украина.ру
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"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США
"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США - 25.03.2025 Украина.ру
"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США
На переговорах экспертных групп России и США по Украине состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом заявил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин, передает РИА Новости
2025-03-25T09:44
2025-03-25T09:48
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"Сидели весь день с утра до поздней ночи", - сказал политик.По его словам, сегодня участники переговоров направляются домой.Он упомянул, что позиции сторон в ходе переговоров не всегда совпадали, но заверил, что страны будут искать форму взаимодействия, такая возможность появилась.Карасин не исключил, что переговоры экспертов РФ и США могут быть продолжены.Подробнее о переговорах - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, карасин, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Украина, Карасин, Вооруженные силы Украины

"Трудный, но конструктивный разговор": Карасин о переговорах с США

09:44 25.03.2025 (обновлено: 09:48 25.03.2025)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине
© МИД РФ
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На переговорах экспертных групп России и США по Украине состоялся интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор. Об этом заявил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин, передает РИА Новости
"Сидели весь день с утра до поздней ночи", - сказал политик.
По его словам, сегодня участники переговоров направляются домой.
"Но понимание того, что надо взаимодействовать активно в вопросах, связанных с украинским кризисом, оно есть", - подчеркнул сенатор.
Он упомянул, что позиции сторон в ходе переговоров не всегда совпадали, но заверил, что страны будут искать форму взаимодействия, такая возможность появилась.
Карасин не исключил, что переговоры экспертов РФ и США могут быть продолжены.
Подробнее о переговорах - в материале Переговоры по конфликту, провалы ВСУ, превращение в буферную зону. Главное на Украине на утро 25 марта на сайте Украина.ру.
 
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