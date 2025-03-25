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Зачистка Газы. Куда хотят оправить палестинское население

Зачистка Газы. Куда хотят оправить палестинское население - 25.03.2025 Украина.ру

Зачистка Газы. Куда хотят оправить палестинское население

Правительство Израиля утвердило создание специального управления "по добровольной эмиграции палестинцев из сектора Газа", на которой по-прежнему настаивает администрация Дональда Трампа.

2025-03-25T09:50

2025-03-25T09:50

2025-03-25T10:08

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Как сообщают израильские чиновники, эта своеобразная институция будет заниматься "подготовкой и обеспечением безопасного и контролируемого транзита жителей Газы для их добровольного отъезда в третьи страны".Одновременно с этим израильская авиация нанесла по сектору новые авиационные удары, в результате которых погибли 95 палестинцев. А израильская армия возобновила военные операции, чтобы разделить Газу на шесть изолированных частей. Вчера она завершила окружение района Тель ас-Султан, приказав проживающим в нем людям покинуть свои дома – буквально выдавливая их в сторону границы с Египтом.По словам обозревателя израильской газеты Yedioth Ahronoth Амита Сегаля, в Тель-Авиве не скрывают намерений аннексировать территорию Газы – после "безопасной и контролируемой" депортации местного населения. И данный план уже фактически находится на этапе реализации."Я ожидал этого решения. Обратите внимание на слова "добровольная эмиграция". Жителей Газы будут убивать, а тем, кто выживет, предложат переехать. Сценарий понятен", – написал об этом в своем телеграм-канале Олег Царев.Беньямин Нетаньяху использует эти события для укрепления правящей коалиции. Лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир, наиболее активный сторонник выселения палестинцев, сразу объявил о решении вернулся на пост министра национальной безопасности Израиля. Он ушел в отставку два месяца назад, протестуя против перемирия с ХАМАС – но теперь, когда израильская сторона вышла из режима прекращения огня, радикальные националисты снова помирились с премьер-министром.Остается понять, что произойдет с населением Газы, где на сегодня остаются около полутора миллиона палестинцев.Попытки договориться с арабскими странами – в первую очередь, с Иорданией и Египтом – которые предпринимала администрация Дональда Трампа, потерпели фиаско. Лига арабских государств консолидировано выступила против депортации мирных жителей, представив собственный план восстановления сектора, согласно которому он должен оставаться под контролем палестинской администрации. Но эта позиция не встретила понимания ни в Вашингтоне, ни в Тель-Авиве.В последние дни американцы заметно усилили дипломатическое и информационное давление на Каир – чтобы склонить Египет к своему варианту "окончательного решения палестинской проблемы".Ливанская газета Al Akhbar написала о том, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы предложил лидерам арабских стран временно разместить 500 тысяч жителей сектора Газа на территории Синайского полуострова. Египетское правительство сразу же выступило с опровержением, заявляя, что оно "категорически против" любых планов депортации палестинцев. А эксперты пишут о том, что этот вброс должен был посеять недоверие и раздоры среди членов ЛАГ.Как сообщает издание Al-Araby Al-Jadeed, США действительно потребовали от Египта принять у себя от 500 до 700 тысяч палестинцев, называя это принципиальным условием для сохранения ежегодной американской военной помощи, которая превышает полтора миллиарда долларов.Но египтяне продолжают стоять на своем. Они выдвинули в ответ новое предложение для прекращения огня в Газе – согласно которому ХАМАС будет каждую неделю освобождать пять израильских заложников, а Израиль должен представить график полного вывода своих войск, подкрепленный гарантиями Дональда Трампа. Причем, хамасовцы уже предварительно одобрили эту инициативу.Однако США и Израиль уже разыскивают более податливые страны, куда можно было бы "добровольно" отправить палестинское население. Как сообщает CBS News, они рассматривают возможность депортировать жителей сектора Газа в охваченный гражданской войной Судан, в переживающую этнические чистки Сирию, или на территорию давно распавшегося Сомали, где по-прежнему продолжается ожесточенная многолетняя междоусобица."По утверждению знакомых с ситуацией лиц, администрация Трампа и Израиль проявили интерес к Сирии. Один из осведомленных источников, знакомый с ближневосточной политикой Трампа, сообщил, что администрация уже пыталась установить контакт с новым временным правительством Сирии через посредников для обсуждения этого вопроса", – сообщают американские журналисты.Эту информацию подтверждают и дополняют в Израиле."Недавние заявления Трампа по поводу переселения жителей Газы продолжают вызывать резонанс, но это не просто слова, а часть имеющихся у него планов – Белый дом уже выбрал для осуществления идеи Трампа три территории в Африке. Речь о непризнанных Сомалиленде и Пунтленде в Сомали, а также Марокко.У всех этих территорий есть нечто общее – все они остро нуждаются в в поддержке и признании США: Сомалиленд и Пунтленд стремятся к международному признанию, а у Марокко продолжается территориальный спор в Западной Сахаре", – рассказывает израильский телеканал N12.Другими словами, население разрушенного сектора хотят отправить в бедные и постоянно воюющие страны – ведь марокканцы тоже контролируют Западную Сахару в условиях непрерывного вооруженного сопротивления местных повстанцев, выступающих за ее независимость. И вполне естественно, что подобные перспективы не вызывают у палестинцев никакого энтузиазма.Однако мнение людей Газы не волнует западный мир, который игнорирует человеческую трагедию палестинского народа и так же равнодушно смотрит на массовые убийства сирийских алавитов.Это развязывает руки израильскому правительству, которое вновь приступило к бомбовым ударам и зачистке жилых кварталов – чтобы решить свои внутриполитические проблемы и продлить правление Нетаньяху.Но принудительная депортация сотен тысяч людей, не желающих добровольно покидать свою родину, бумерангом ударит по администрации Трампа, которую будут обвинять в этой гуманитарной катастрофе – напоминая о том, что американский президент обещал на выборах мирное урегулирование палестино-израильского конфликта.О другом конфликте - Израиля и Ирана - в интервью Петра Акопова "Петр Акопов: Израиль и Америка сами делают все для того, чтобы Иран "обзавелся" ядерной бомбой"

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новости, газа, египет, израиль, дональд трамп, биньямин нетаньяху, олег царев, хамас, лига арабских государств (лаг), эксклюзив