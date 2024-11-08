Депутат Рады попросил Трампа помочь прекратить беззаконие на Украине - 08.11.2024 Украина.ру
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Депутат Рады попросил Трампа помочь прекратить беззаконие на Украине
Депутат Рады попросил Трампа помочь прекратить беззаконие на Украине - 08.11.2024 Украина.ру
Депутат Рады попросил Трампа помочь прекратить беззаконие на Украине
Депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
2024-11-08T11:18
2024-11-08T11:48
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"Написал письмо Дональду Трампу и [кандидату в вице-президенты США Джей-Ди] Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - поделился Шевченко.Он отметил, что в ближайшее время внесет в Раду законопроект, направленный на прекращение политических преследований депутатов.Шевченко подчеркнул, что власти должны "оставить в покое" простых граждан Украины и общественных деятелей, преследуемых "только за их убеждения".Дубинский и Шуфрич находятся в украинских СИЗО по обвинению в госизмене, Дмитрук, который активно освещает притеснения канонической Украинской православной церкви, объявлен украинскими властями в международный розыск. Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал, что на Украине сотни, если не тысячи политзаключенных.Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, дональд трамп, сша, россия, александр дубинский, рада, сизо, оон
Новости, Украина, Дональд Трамп, США, Россия, Александр Дубинский, Рада, СИЗО, ООН

Депутат Рады попросил Трампа помочь прекратить беззаконие на Украине

11:18 08.11.2024 (обновлено: 11:48 08.11.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Депутат Рады Евгений Шевченко написал письмо победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале
"Написал письмо Дональду Трампу и [кандидату в вице-президенты США Джей-Ди] Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины", - поделился Шевченко.
Он отметил, что в ближайшее время внесет в Раду законопроект, направленный на прекращение политических преследований депутатов.
Шевченко подчеркнул, что власти должны "оставить в покое" простых граждан Украины и общественных деятелей, преследуемых "только за их убеждения".

"Александр Дубинский, Нестор Шуфрич. Артем Дмитрук - все должны вернуться в зал парламента", - написал Шевченко.

Дубинский и Шуфрич находятся в украинских СИЗО по обвинению в госизмене, Дмитрук, который активно освещает притеснения канонической Украинской православной церкви, объявлен украинскими властями в международный розыск.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал, что на Украине сотни, если не тысячи политзаключенных.
Подробнее об ожиданиях от Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.
 
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