Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину - 08.11.2024 Украина.ру
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Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину
Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину - 08.11.2024 Украина.ру
Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ему, якобы РФ напала на Украину
2024-11-08T07:53
2024-11-08T08:11
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Глава государства уточнил, что он не раз говорил с генсеком ООН на тему Украины. Путин отметил, что Гутерриш поддерживает тех, кто считает, что РФ нарушила нормы и принципы международного права, устава ООН, начала боевые действия на Украине. Путин подчеркнул, что территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своём суверенитете, а Россия - заключить с ними соответствующие межгосударственные соглашения. Так как в эти договоры включены положения о взаимопомощи, РФ их ратифицировала и взяла на себя определённые обязательства, добавил он. Российский лидер уточнил, что позже республики Донбасса обратились к России с призывом о помощи в рамках этих договоров.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Подробнее о выступлении - в материале Павла Котова Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, донбасс, дональд трамп, оон, валдай
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Дональд Трамп, ООН, Валдай

Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину

07:53 08.11.2024 (обновлено: 08:11 08.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
© POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ему, якобы РФ напала на Украину
Глава государства уточнил, что он не раз говорил с генсеком ООН на тему Украины. Путин отметил, что Гутерриш поддерживает тех, кто считает, что РФ нарушила нормы и принципы международного права, устава ООН, начала боевые действия на Украине.
Путин подчеркнул, что территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своём суверенитете, а Россия - заключить с ними соответствующие межгосударственные соглашения. Так как в эти договоры включены положения о взаимопомощи, РФ их ратифицировала и взяла на себя определённые обязательства, добавил он. Российский лидер уточнил, что позже республики Донбасса обратились к России с призывом о помощи в рамках этих договоров.
"Мы имели возможности и обязаны были это сделать, что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году. Мы не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить её. Вот генеральный секретарь всё это выслушал, кивал молча, говорит: "ну да, ну да, хорошо, но всё равно ты напал". Вот, я не шучу, вот это прямо слово в слово, но рационального ответа то нет", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Подробнее о выступлении - в материале Павла Котова Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаДонбассДональд ТрампООНВалдай
 
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