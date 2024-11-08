https://ukraina.ru/20241108/1058724319.html

Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину

Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину - 08.11.2024 Украина.ру

Путин опроверг заявление генсека ООН о "нападении" РФ на Украину

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил ему, якобы РФ напала на Украину

2024-11-08T07:53

2024-11-08T07:53

2024-11-08T08:11

новости

россия

владимир путин

украина

донбасс

дональд трамп

оон

валдай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/19/1058363070_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4844af76c49c1620e6466a14e6f92cc5.jpg

Глава государства уточнил, что он не раз говорил с генсеком ООН на тему Украины. Путин отметил, что Гутерриш поддерживает тех, кто считает, что РФ нарушила нормы и принципы международного права, устава ООН, начала боевые действия на Украине. Путин подчеркнул, что территории, включая Новороссию и Донбасс, имели право принять решение о своём суверенитете, а Россия - заключить с ними соответствующие межгосударственные соглашения. Так как в эти договоры включены положения о взаимопомощи, РФ их ратифицировала и взяла на себя определённые обязательства, добавил он. Российский лидер уточнил, что позже республики Донбасса обратились к России с призывом о помощи в рамках этих договоров.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Подробнее о выступлении - в материале Павла Котова Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай" на сайте Украина.ру.

россия

украина

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, украина, донбасс, дональд трамп, оон, валдай