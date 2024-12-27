Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина, который по заданию Службы безопасности Украины ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области
"На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - рассказали в службе безопасности.
По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.
В отношении россиянина возбудили дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.