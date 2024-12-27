Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ - 27.12.2024 Украина.ру
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Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ - 27.12.2024 Украина.ру
Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ
Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина, который по заданию Службы безопасности Украины ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области
2024-12-27T10:37
2024-12-27T10:37
новости
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"На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - рассказали в службе безопасности.По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.В отношении россиянина возбудили дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сахалин, белгородская область, сбу, фсб
Новости, Россия, Сахалин, Белгородская область, СБУ, ФСБ

Житель Сахалина добывал для СБУ военные сведения в Белгородской области — ФСБ

10:37 27.12.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Силовики задержали 35-летнего жителя Сахалина, который по заданию Службы безопасности Украины ездил в Белгородскую область собирать сведения о ВС РФ, сообщает пресс-служба УФСБ по Сахалинской области
"На конфиденциальной основе он установил контакт в сети интернет с представителем Службы безопасности Украины, выполнял разведывательное задание по сбору стратегических сведений и фотоматериалов о Вооруженных силах России. С этой целью им был осуществлен выезд в Белгородскую область", - рассказали в службе безопасности.
По данным ведомства, мужчина пересылал собранную информацию сотруднику СБУ через мессенджеры.
В отношении россиянина возбудили дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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