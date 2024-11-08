Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. На Донецком направлении у ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу, отметил эксперт.
"Кроме того, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ [Александр] Сырский собирается выводить войска из Курской области. Так что получаются разнонаправленные движения", — указал Самойлов.
Что касается Донецкого направления, то вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Украинских эксперты оценивают ситуацию как критическую, потому что сохраняется очень высокий темп продвижения российских войск, подчеркнул политолог.
"В первую очередь, это Кураховское направление. В ближайшее время там возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
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