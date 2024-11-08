Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово - 08.11.2024 Украина.ру
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Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово
Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово - 08.11.2024 Украина.ру
Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово
Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. На Донецком направлении у ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-11-08T05:45
2024-11-08T05:45
новости
курская область
киев
донецкое направление
александр сырский
самойлов
донбасс
вс рф
наступление
курахово
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Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу, отметил эксперт.Что касается Донецкого направления, то вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Украинских эксперты оценивают ситуацию как критическую, потому что сохраняется очень высокий темп продвижения российских войск, подчеркнул политолог."В первую очередь, это Кураховское направление. В ближайшее время там возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
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курская область
киев
донецкое направление
донбасс
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новости, курская область, киев, донецкое направление, александр сырский, самойлов, донбасс, вс рф, наступление, курахово, сво, спецоперация, детали
Новости, Курская область, Киев, Донецкое направление, Александр Сырский, Самойлов, Донбасс, ВС РФ, наступление, Курахово, СВО, Спецоперация, детали

Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово

05:45 08.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. На Донецком направлении у ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.
Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу, отметил эксперт.

"Кроме того, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ [Александр] Сырский собирается выводить войска из Курской области. Так что получаются разнонаправленные движения", — указал Самойлов.

Что касается Донецкого направления, то вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Украинских эксперты оценивают ситуацию как критическую, потому что сохраняется очень высокий темп продвижения российских войск, подчеркнул политолог.
"В первую очередь, это Кураховское направление. В ближайшее время там возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.ру
О планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает
Виталий Волков интервью
Вчера, 16:40
Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнегоПока в Германии у власти нынешний мейнстрим, то есть это Шольц, Хабек, Мерц, который весьма вероятно может стать канцлером, она будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, которые были сделаны на Зеленского.
 
НовостиКурская областьКиевДонецкое направлениеАлександр СырскийСамойловДонбассВС РФнаступлениеКураховоСВОСпецоперациядетали
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово
05:35Критикует Трампа и скрывается от мобилизации. Чем занимается неонацист Сергей Стерненко
05:30"Они потеряли берега": Казаков о том, почему Чехия решила отправить своих солдат воевать на Украину
05:20Евгений Линин: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку
05:15Отважные и поющие курские энергетики, неудачливые грабители – любители живописи. Обзор событий культуры
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05:00"Лес для них это смерть": Самойлов рассказал, смогут ли ВСУ скрытно перебросить войска на приграничье
04:53Почётного мира не будет, будет - похабный. Украинские эксперты с грустью вспоминают стамбульский договор
04:45Политолог: Под Курахово возможны глубокие прорывы фронта и выход за второй эшелон обороны ВСУ
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04:00Военкор Линин: ВСУ нужно срочно уходить из Курахово, либо оставить там одну из бригад на верную гибель
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