https://ukraina.ru/20241108/1058717245.html

Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово

Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово - 08.11.2024 Украина.ру

Самойлов: Сырский готовит вывод войск из Курской области, но у ВСУ критическая ситуация под Курахово

Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. На Донецком направлении у ВСУ складывается критическая ситуация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-11-08T05:45

2024-11-08T05:45

2024-11-08T05:45

новости

курская область

киев

донецкое направление

александр сырский

самойлов

донбасс

вс рф

наступление

курахово

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Ранее американский журнал "Форбс" сообщил, что ВСУ готовят еще одну попытку вторжения в приграничные регионы России. На этот раз речь идет о Брянской и Белгородской областях.Ресурс для новой попытки прорыва у Киева есть, но его может быть недостаточно для того, чтобы захватить серьезные объекты. Власти Брянской и Белгородской областей имея перед глазами печальный опыт Курской области, уже усилили границу, отметил эксперт.Что касается Донецкого направления, то вплоть до Константиновки и Красного Лимана у ВСУ очень серьезные проблемы. Украинских эксперты оценивают ситуацию как критическую, потому что сохраняется очень высокий темп продвижения российских войск, подчеркнул политолог."В первую очередь, это Кураховское направление. В ближайшее время там возможны глубокие прорывы фронта. Это будет означать выход за второй стратегический эшелон обороны", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия вытащит занозу из-под Курска, а леса Брянской области станут могилой для ВСУ на сайте Украина.руО планах Трампа завершить войну на Украине — в материале Павла Котова Трамп хочет завершить конфликт на Украине: кто и какие варианты предлагает

https://ukraina.ru/20241107/1058708837.html

курская область

киев

донецкое направление

донбасс

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новости, курская область, киев, донецкое направление, александр сырский, самойлов, донбасс, вс рф, наступление, курахово, сво, спецоперация, детали