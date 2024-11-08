https://ukraina.ru/20241108/1058705752.html

Казаков: Если против России предпримут действия за союз с КНДР, то ей надо отвечать ударом на удар

Казаков: Если против России предпримут действия за союз с КНДР, то ей надо отвечать ударом на удар - 08.11.2024 Украина.ру

Казаков: Если против России предпримут действия за союз с КНДР, то ей надо отвечать ударом на удар

Если Запад не согласен с тем, Россия может пригласить к себе войска союзного государства и хочет ее за это наказать, то она можем принять против него определенные меры: как зеркальные, так и ассиметричные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-11-08T03:00

2024-11-08T03:00

2024-11-08T03:00

новости

россия

кндр

запад

александр казаков

румыния

порты

дунай

измаил

рени

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058125059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_30c608e71d602f9be17cc51756546142.jpg

Ранее страны G-7 на фоне сообщений о якобы передислокации северокорейских военнослужащих на территорию России захотели принять меры против Москвы и Пхеньяна.По словам эксперта, Запад пытается предпринять против России какие-то действия за то, что она, как суверенное государство, подписала договор с другим суверенным государством, в соответствии с которым имеет право пригласить на свою территорию войска союзника.Румынские порты на Дунае – это один из транспортных коридоров поставки оружия на Украину через Рени, Киликию и Измаил. Там как-то раз "заблудилась и упала" пара беспилотников, сообщил политолог, отметив, что там может "заблудиться" и какая-нибудь российская ракета."В Румынии есть американские районы ПРО. Может, у Румынии порты на Дунае лишние? На мой взгляд, они точно лишние", — сказал эксперт. И если против России предпримут какие-то действия за союз с КНДР, то надо отвечать ударом на удар, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Казаков: ВСУ страдают от "пороха" России, Чехия потеряла берега, Трамп пытается не взбеситься на сайте Украина.руО том, почему после вторжения в Курскую область Украина потеряла статус "жертвы" — в интервью Армена Гаспаряна: Россия и КНДР провернули гениальную комбинацию, а ВСУ повторяют "оборону Екатеринослава" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241107/1058695984.html

россия

кндр

запад

румыния

дунай

измаил

рени

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кндр, запад, александр казаков, румыния, порты, дунай, измаил, рени, ракеты, сво, детали, спецоперация