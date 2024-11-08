Казаков: Если против России предпримут действия за союз с КНДР, то ей надо отвечать ударом на удар
Если Запад не согласен с тем, Россия может пригласить к себе войска союзного государства и хочет ее за это наказать, то она можем принять против него определенные меры: как зеркальные, так и ассиметричные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Ранее страны G-7 на фоне сообщений о якобы передислокации северокорейских военнослужащих на территорию России захотели принять меры против Москвы и Пхеньяна.
По словам эксперта, Запад пытается предпринять против России какие-то действия за то, что она, как суверенное государство, подписала договор с другим суверенным государством, в соответствии с которым имеет право пригласить на свою территорию войска союзника.
"Тут все законно, прозрачно и открыто. А если Запад с этим не согласен и хочет нас за это наказать, мы тоже можем принять против него определенные меры: как зеркальные, так и ассиметричные", — подчеркнул Казаков.
И если против России предпримут какие-то действия за союз с КНДР, то надо отвечать ударом на удар, заключил собеседник издания.
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