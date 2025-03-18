Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс - 18.03.2025 Украина.ру
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Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс - 18.03.2025 Украина.ру
Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс
Оформление липовой инвалидности для разыскиваемых военкомами в одесской области подорожало до $15 тыс. Об эом 18 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
2025-03-18T21:22
2025-03-18T21:22
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одесская область
украина
гбр
уклонисты
мобилизация
сво
всу
криминал
коррупция
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Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Одесской области, который за деньги обещал оформить списание с воинского учёта лицам, разыскиваемым военкоматами (ТЦКиСП)."Используя свои полномочия, он подыскивал мужчин, которые находились в розыске и скрывались от ТЦК и СП. За 15 тыс. долларов США он предлагал им вроде бы через знакомых специалистов медико-социальной экспертизы оформить инвалидность соответствующей группы, которая позволяла списание с воинского учёта", - сказано в официальном сообщении.13 марта ГБР задержало правоохранителя во время передачи $15 тыс оплаты за такую услугу от уклониста, находившегося в розыске ТЦК. Правоохранителю предъявлено "подозрение" в уголовном преступлении - получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством.Ранее услуги МСЭК Одесской области по оформлению фиктивной инвалидности фигурировали в криминальных сводках в кратно меньших размерах и почти всегда номинированными в долларах США, а не в гривнах или иной валюте. Ранее украинское ведомство сообщало, что Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС Тем временем президенты России и США договорились о 30-дневном перемирии. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
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новости, одесская область, украина, гбр, уклонисты, мобилизация, сво, всу, криминал, коррупция
Новости, Одесская область, Украина, ГБР, уклонисты, мобилизация, СВО, ВСУ, криминал, коррупция

Услуги снятия уклонистов c учёта в Одесской области подорожали до $15 тыс

21:22 18.03.2025
 
ГБР задержало правоохранителя из Одесской области, который за деньги обещал оформить списание с воинского учёта
ГБР задержало правоохранителя из Одесской области, который за деньги обещал оформить списание с воинского учёта
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Оформление липовой инвалидности для разыскиваемых военкомами в одесской области подорожало до $15 тыс. Об эом 18 марта сообщило Госбюро расследований Украины.
Сотрудники ГБР задержали правоохранителя из Одесской области, который за деньги обещал оформить списание с воинского учёта лицам, разыскиваемым военкоматами (ТЦКиСП).
"Используя свои полномочия, он подыскивал мужчин, которые находились в розыске и скрывались от ТЦК и СП. За 15 тыс. долларов США он предлагал им вроде бы через знакомых специалистов медико-социальной экспертизы оформить инвалидность соответствующей группы, которая позволяла списание с воинского учёта", - сказано в официальном сообщении.
13 марта ГБР задержало правоохранителя во время передачи $15 тыс оплаты за такую услугу от уклониста, находившегося в розыске ТЦК. Правоохранителю предъявлено "подозрение" в уголовном преступлении - получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством.
Ранее услуги МСЭК Одесской области по оформлению фиктивной инвалидности фигурировали в криминальных сводках в кратно меньших размерах и почти всегда номинированными в долларах США, а не в гривнах или иной валюте.
Ранее украинское ведомство сообщало, что Украинских таможенников арестовали за помощь сбегающим в ЕС
Тем временем президенты России и США договорились о 30-дневном перемирии. Подробности в публикации Кремль сообщил о содержании разговора Путина и Трампа
 
НовостиОдесская областьУкраинаГБРуклонистымобилизацияСВОВСУкриминалкоррупция
 
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