Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ - 18.03.2025 Украина.ру
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Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ
Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ - 18.03.2025 Украина.ру
Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ
Все идет так, как должно идти. Противник изматывается, в его обороне находится слабое место, туда наносится удар и осуществляется прорыв. ВСУ пытаются его купировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-18T20:00
2025-03-18T20:00
новости
россия
курская область
владимир путин
всу
наступление
вс рф
кризис
прорыв
оборона
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Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Путин подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ.По мнению военкора, нет никаких серьезных препятствий для того, чтобы создавать санитарную зону в Сумской области, для российской армии никаких проблем не существует.Но ВСу купируют прорыв уже не за счет стратегических резервов, а за счет подразделений с соседних участков, оголяя их, уточнил журналист. Таким образом ВС РФ создают противнику череду кризисов, которые приводят к обвалу, добавил он.Причем есть процесс, который не зависит от командования: у ВСУ изменилась мотивация, потому что все говорят о мире, указал военкор. Для ВС РФ "мир" — это синоним слова "победа". Для них "мир" — это единственная возможность физически выжить, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
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курская область
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новости, россия, курская область, владимир путин, всу, наступление, вс рф, кризис, прорыв, оборона, сво, спецоперация, сумская область
Новости, Россия, Курская область, Владимир Путин, ВСУ, наступление, ВС РФ, кризис, прорыв, оборона, СВО, Спецоперация, Сумская область

Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ

20:00 18.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Все идет так, как должно идти. Противник изматывается, в его обороне находится слабое место, туда наносится удар и осуществляется прорыв. ВСУ пытаются его купировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
Путин подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ.
По мнению военкора, нет никаких серьезных препятствий для того, чтобы создавать санитарную зону в Сумской области, для российской армии никаких проблем не существует.

"Все идет так, как должно идти. Противник изматывается, в его обороне находится слабое место, туда наносится удар и осуществляется прорыв. ВСУ пытаются его купировать", — сообщил Линин.

Но ВСу купируют прорыв уже не за счет стратегических резервов, а за счет подразделений с соседних участков, оголяя их, уточнил журналист. Таким образом ВС РФ создают противнику череду кризисов, которые приводят к обвалу, добавил он.
Причем есть процесс, который не зависит от командования: у ВСУ изменилась мотивация, потому что все говорят о мире, указал военкор. Для ВС РФ "мир" — это синоним слова "победа". Для них "мир" — это единственная возможность физически выжить, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 18.03.2025
11:57
"Мы уже войну проиграли". Что говорят на Украине о ситуации в стране и перспективах перемирия В украинском обществе последнее время активнее стали обсуждать две темы: перспективы перемирия и усиление "бусификации", хотя одно как бы противоречит другому
 
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