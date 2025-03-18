https://ukraina.ru/20250318/1061872133.html

Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ

Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ - 18.03.2025 Украина.ру

Противник изматывается: военкор объяснил, как ВС РФ создают череду кризисов и прорывают оборону ВСУ

Все идет так, как должно идти. Противник изматывается, в его обороне находится слабое место, туда наносится удар и осуществляется прорыв. ВСУ пытаются его купировать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-18T20:00

2025-03-18T20:00

2025-03-18T20:00

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оборона

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Ранее президент РФ Владимир Путин во время посещения пункта управления Курской группировкой войск предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.Путин подчеркнул, что рассчитывает на исполнение всех задач, стоящих перед российской армией и что территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от ВСУ.По мнению военкора, нет никаких серьезных препятствий для того, чтобы создавать санитарную зону в Сумской области, для российской армии никаких проблем не существует.Но ВСу купируют прорыв уже не за счет стратегических резервов, а за счет подразделений с соседних участков, оголяя их, уточнил журналист. Таким образом ВС РФ создают противнику череду кризисов, которые приводят к обвалу, добавил он.Причем есть процесс, который не зависит от командования: у ВСУ изменилась мотивация, потому что все говорят о мире, указал военкор. Для ВС РФ "мир" — это синоним слова "победа". Для них "мир" — это единственная возможность физически выжить, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты операции российских военных в Курской области – в материале "Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061867605.html

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новости, россия, курская область, владимир путин, всу, наступление, вс рф, кризис, прорыв, оборона, сво, спецоперация, сумская область