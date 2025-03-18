"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам - 18.03.2025 Украина.ру
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"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам
"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам - 18.03.2025 Украина.ру
"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам
Житель посёлка Двуречная в Харьковской области неделю шел к позициям российских солдат в надежде на начало лучшей жизни. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном администрацией Харьковской области.
2025-03-18T19:40
2025-03-18T19:40
новости
харьковская область
украина
оскол
сво
мирные жители
разрушения
всу
новые регионы
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Посёлок Двуречная в Купянском районе был освобождён российской группировкой войск "Запад" в январе. В опубликованной видеозаписи житель этого населённого пункта рассказал, как добирался до позиций российской армии.По его словам, жители разрушенного населённого пункта шли к позициям российских войск несколько дней.Российские военнослужащие встретили пришедших к ним хорошо - "замечательно, вежливо, культурно".По его словам, российские военнослужащие - приятные парни, о которых украинская пропаганда рассказывает совершенно иное.Он также сообщил, что в его селе целых домов единицы. Полностью уничтожены школа и здание местной администрации.Выживали местные жители в зоне боевых действий тем, что птицу держали и огородничали. Со временем жизнь стала невыносимой, отметил он.Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия приближается к Купянску и угрожает ему окружением. По его словам, российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта и эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области.Подробности в публикации Купянск находится под угрозой российского окружения
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, украина, оскол, сво, мирные жители, разрушения, всу, новые регионы
Новости, Харьковская область, Украина, Оскол, СВО, мирные жители, разрушения, ВСУ, Новые регионы

"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам

19:40 18.03.2025
 
© Украина.руБелгородская и Харьковская области
Белгородская и Харьковская области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© Украина.ру
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Житель посёлка Двуречная в Харьковской области неделю шел к позициям российских солдат в надежде на начало лучшей жизни. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном администрацией Харьковской области.
Посёлок Двуречная в Купянском районе был освобождён российской группировкой войск "Запад" в январе. В опубликованной видеозаписи житель этого населённого пункта рассказал, как добирался до позиций российской армии.
"Мы не знали, что поблизости есть русские солдаты. И шли уже так - на авось, куда дойдем. Ну, нам повезло: буквально меньше, чем в полукилометре, в километре нашли их. Постепенно начали с ними связываться и передвигаться дальше", - рассказал мирный житель.
По его словам, жители разрушенного населённого пункта шли к позициям российских войск несколько дней.
"Из дома и до сюда - практически неделю", - сказал он.
Российские военнослужащие встретили пришедших к ним хорошо - "замечательно, вежливо, культурно".
"Нормально всё получилось: накормили и спать уложили. Две ночи мы там ночевали - у них", - сообщил мирный житель.
По его словам, российские военнослужащие - приятные парни, о которых украинская пропаганда рассказывает совершенно иное.
"То, что за них Украина рассказывает – полный бред", - констатировал житель Двуречной.
Он также сообщил, что в его селе целых домов единицы. Полностью уничтожены школа и здание местной администрации.
Выживали местные жители в зоне боевых действий тем, что птицу держали и огородничали. Со временем жизнь стала невыносимой, отметил он.
"Надеемся начать новую жизнь", - сказал житель Двуречной.
Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия приближается к Купянску и угрожает ему окружением. По его словам, российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта и эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области.
Подробности в публикации Купянск находится под угрозой российского окружения
 
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