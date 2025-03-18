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"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам

"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам - 18.03.2025 Украина.ру

"Надеемся начать новую жизнь": житель Двуречной рассказал, как неделю шел к российским солдатам

Житель посёлка Двуречная в Харьковской области неделю шел к позициям российских солдат в надежде на начало лучшей жизни. Об этом он рассказал в видеоинтервью, опубликованном администрацией Харьковской области.

2025-03-18T19:40

2025-03-18T19:40

2025-03-18T19:40

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Посёлок Двуречная в Купянском районе был освобождён российской группировкой войск "Запад" в январе. В опубликованной видеозаписи житель этого населённого пункта рассказал, как добирался до позиций российской армии.По его словам, жители разрушенного населённого пункта шли к позициям российских войск несколько дней.Российские военнослужащие встретили пришедших к ним хорошо - "замечательно, вежливо, культурно".По его словам, российские военнослужащие - приятные парни, о которых украинская пропаганда рассказывает совершенно иное.Он также сообщил, что в его селе целых домов единицы. Полностью уничтожены школа и здание местной администрации.Выживали местные жители в зоне боевых действий тем, что птицу держали и огородничали. Со временем жизнь стала невыносимой, отметил он.Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия приближается к Купянску и угрожает ему окружением. По его словам, российские войска стремительно продвигаются на всех участках фронта и эта тенденция также наблюдается на правом берегу реки Оскол в районе поселка Двуречная Харьковской области.Подробности в публикации Купянск находится под угрозой российского окружения

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новости, харьковская область, украина, оскол, сво, мирные жители, разрушения, всу, новые регионы