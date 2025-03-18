Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка - 18.03.2025 Украина.ру
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Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка
Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка - 18.03.2025 Украина.ру
Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка
Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ войска займут Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
2025-03-18T19:30
2025-03-18T19:30
новости
сумская область
донбасс
сумы
всу
запорожье
херсон
сво
наступление
спецоперация
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Пока неизвестно, будет ли усилен потенциал ВС РФ в Донбассе за счет Курской группировки, могут ли ее перевести целиком или же будут раскидывать по разным подразделениям, отметил эксперт.Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении, предположил он. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ они займут Сумскую область, получат плацдарм и оперативный простор, указал военкор.При этом сейчас В Херсонской области ситуация развивается очень интересно. Вроде как там ничего не происходит, но там тоже постоянно создаются кризисы для ВСУ, отметил Линин."Где-то перерезали магистраль, где-то уничтожили опорник, где-то спецназ вырезал батарею, где-то разбомбили пункт операторов БПЛА. Мы постоянно оказываем давление. А ВСУ не могут ослабить свое присутствие на этом участке, потому что мы можем форсировать Днепр", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, донбасс, сумы, всу, запорожье, херсон, сво, наступление, спецоперация, вс рф, бпла
Новости, Сумская область, Донбасс, Сумы, ВСУ, Запорожье, Херсон, СВО, наступление, Спецоперация, ВС РФ, БПЛА

Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка

19:30 18.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ войска займут Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Пока неизвестно, будет ли усилен потенциал ВС РФ в Донбассе за счет Курской группировки, могут ли ее перевести целиком или же будут раскидывать по разным подразделениям, отметил эксперт.
"Ничего не могу сказать, потому что у нас нет точных данных о составах группировок. Но перемещение подразделений идет постоянно. Где-то мы отходим и восстанавливаемся. Где-то происходит ротация, и свежие части подходят и втягиваются в бой", — сообщил Линин.
Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении, предположил он. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ они займут Сумскую область, получат плацдарм и оперативный простор, указал военкор.
При этом сейчас В Херсонской области ситуация развивается очень интересно. Вроде как там ничего не происходит, но там тоже постоянно создаются кризисы для ВСУ, отметил Линин.
"Где-то перерезали магистраль, где-то уничтожили опорник, где-то спецназ вырезал батарею, где-то разбомбили пункт операторов БПЛА. Мы постоянно оказываем давление. А ВСУ не могут ослабить свое присутствие на этом участке, потому что мы можем форсировать Днепр", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.
12:39
Прибыль на крови. Почему Европа против мира на УкраинеАгрессивная риторика Великобритании и Евросоюза, направленная на подрыв диалога о завершении украинского кризиса, который начался между Соединенными Штатами Америки и Россией, на первый взгляд, может показаться иррациональным безумием
 
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