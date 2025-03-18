https://ukraina.ru/20250318/1061875310.html

Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка

Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка - 18.03.2025 Украина.ру

Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка

Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ войска займут Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин

2025-03-18T19:30

2025-03-18T19:30

2025-03-18T19:30

новости

сумская область

донбасс

сумы

всу

запорожье

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сво

наступление

спецоперация

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Пока неизвестно, будет ли усилен потенциал ВС РФ в Донбассе за счет Курской группировки, могут ли ее перевести целиком или же будут раскидывать по разным подразделениям, отметил эксперт.Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении, предположил он. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ они займут Сумскую область, получат плацдарм и оперативный простор, указал военкор.При этом сейчас В Херсонской области ситуация развивается очень интересно. Вроде как там ничего не происходит, но там тоже постоянно создаются кризисы для ВСУ, отметил Линин."Где-то перерезали магистраль, где-то уничтожили опорник, где-то спецназ вырезал батарею, где-то разбомбили пункт операторов БПЛА. Мы постоянно оказываем давление. А ВСУ не могут ослабить свое присутствие на этом участке, потому что мы можем форсировать Днепр", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250318/1061868691.html

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