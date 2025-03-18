Донбасс, Сумы или Запорожье? Военкор рассказал, где еще может быть задействована Курская группировка
Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ войска займут Сумскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного Фронта в Ивановской области Евгений Линин
Пока неизвестно, будет ли усилен потенциал ВС РФ в Донбассе за счет Курской группировки, могут ли ее перевести целиком или же будут раскидывать по разным подразделениям, отметил эксперт.
"Ничего не могу сказать, потому что у нас нет точных данных о составах группировок. Но перемещение подразделений идет постоянно. Где-то мы отходим и восстанавливаемся. Где-то происходит ротация, и свежие части подходят и втягиваются в бой", — сообщил Линин.
Возможно, Курская группировка будет востребована в Донбассе, возможно — на Запорожском направлении, предположил он. Или же на плечах отступающей группировки ВСУ они займут Сумскую область, получат плацдарм и оперативный простор, указал военкор.
При этом сейчас В Херсонской области ситуация развивается очень интересно. Вроде как там ничего не происходит, но там тоже постоянно создаются кризисы для ВСУ, отметил Линин.
"Где-то перерезали магистраль, где-то уничтожили опорник, где-то спецназ вырезал батарею, где-то разбомбили пункт операторов БПЛА. Мы постоянно оказываем давление. А ВСУ не могут ослабить свое присутствие на этом участке, потому что мы можем форсировать Днепр", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Линин: Даже если ВСУ окопаются под Сумами, дроны не спасут их от русских Су-25 и Ка-52" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, как российские военные могут действовать в Сумской области — в материале "Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку" на сайте Украина.ру.