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Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта

Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта - 02.11.2024 Украина.ру

Лавров перечислил условия для урегулирования украинского конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 ноября на XVI Ассамблее Русского мира перечислил условия для урегулирования украинского конфликта

2024-11-02T12:12

2024-11-02T12:12

2024-11-02T12:12

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"Хотел бы подчеркнуть, обеспечение прав, свобод и законных интересов русских и русскоязычных должно быть неотъемлемым элементом политического урегулирования конфликта на Украине наряду с обеспечением ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, наряду с устранением любых угроз на ее территории для безопасности России", - сказал министр.Он также напомнил, что страны Запада "сбились в коалицию ради поддержки Украины до победного конца, стремясь нанести России стратегическое поражение на поле боя". Однако он заверил, что новый "крестовый поход" Запада против России обречен на провал.Минувшим летом президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей лавров, владимир путин, украина, запад