Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять - 07.11.2024 Украина.ру
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Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять
Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять - 07.11.2024 Украина.ру
Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять
Во времена ПМВ была масса примеров, когда линия обороны есть, а занимать ее было некому, потому что части были в плохом состоянии с точки зрения морали и вооружения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
2024-11-07T05:15
2024-11-07T05:15
новости
россия
запорожье
днепропетровск
оборона
укрепления
первая мировая война
минирование
всу
сво
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Есть распространенное заблуждение, что если выкопать много противотанковых рвов и поставить "зубы дракона", то у тебя будет готовая линия обороны. Но все эти сооружения будут хороши только при достаточном войсковом наполнении, рассказал эксперт. Во времена Первой мировой войны была масса примеров, когда линия обороны есть, а занимать ее было некому, потому что части были в плохом состоянии с точки зрения морали и вооружения, указал историк.Задача пирамидок и минных полей состоит не в том, чтобы противник перед ними застрял. А в том, чтобы он замедлился настолько, чтобы обороняющиеся войска могли нанести ему огневое поражение в удачных условиях, отметил он."Украина может выкопать огромные укрепрайоны под Днепропетровском. Но если к тому моменту, как ВС РФ дойдут до них, и их будет некому оборонять, это будут в буквальном смысле закопанные в землю ресурсы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) применяются российской армией в зоне СВО — в статье Алексея Туманова Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО на сайте Украина.ру
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новости, россия, запорожье, днепропетровск, оборона, укрепления, первая мировая война, минирование, всу, сво, спецоперация, украинская армия, детали, вс рф
Новости, Россия, Запорожье, Днепропетровск, оборона, укрепления, Первая мировая война, минирование, ВСУ, СВО, Спецоперация, украинская армия, детали, ВС РФ

Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять

05:15 07.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУОкопы ВСУ
Окопы ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Во времена ПМВ была масса примеров, когда линия обороны есть, а занимать ее было некому, потому что части были в плохом состоянии с точки зрения морали и вооружения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО
Есть распространенное заблуждение, что если выкопать много противотанковых рвов и поставить "зубы дракона", то у тебя будет готовая линия обороны. Но все эти сооружения будут хороши только при достаточном войсковом наполнении, рассказал эксперт.
Во времена Первой мировой войны была масса примеров, когда линия обороны есть, а занимать ее было некому, потому что части были в плохом состоянии с точки зрения морали и вооружения, указал историк.
"Но если на подготовленной линии обороны будут подготовленные силы, получится то, что мы видели в 2023 году на Запорожье [во время наступления ВСУ]. Очень многие смеялись над противотанковыми пирамидками и минными полями и говорили: "Боже, да кого они там остановят". Но они свою задачу выполнили", — подчеркнул Копылов.
Задача пирамидок и минных полей состоит не в том, чтобы противник перед ними застрял. А в том, чтобы он замедлился настолько, чтобы обороняющиеся войска могли нанести ему огневое поражение в удачных условиях, отметил он.
"Украина может выкопать огромные укрепрайоны под Днепропетровском. Но если к тому моменту, как ВС РФ дойдут до них, и их будет некому оборонять, это будут в буквальном смысле закопанные в землю ресурсы", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.ру
О том, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) применяются российской армией в зоне СВО — в статье Алексея Туманова Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО на сайте Украина.ру
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