https://ukraina.ru/20241107/1058691115.html

Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять

Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять - 07.11.2024 Украина.ру

Копылов: Огромные укрепрайоны ВСУ под Днепропетровском будут бесполезны, если их будет некому оборонять

Во времена ПМВ была масса примеров, когда линия обороны есть, а занимать ее было некому, потому что части были в плохом состоянии с точки зрения морали и вооружения. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Кирилл Копылов — историк, ведущий в России специалист по Первой мировой войне, с которой очень часто сравнивают СВО

2024-11-07T05:15

2024-11-07T05:15

2024-11-07T05:15

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минирование

всу

сво

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Есть распространенное заблуждение, что если выкопать много противотанковых рвов и поставить "зубы дракона", то у тебя будет готовая линия обороны. Но все эти сооружения будут хороши только при достаточном войсковом наполнении, рассказал эксперт. Во времена Первой мировой войны была масса примеров, когда линия обороны есть, а занимать ее было некому, потому что части были в плохом состоянии с точки зрения морали и вооружения, указал историк.Задача пирамидок и минных полей состоит не в том, чтобы противник перед ними застрял. А в том, чтобы он замедлился настолько, чтобы обороняющиеся войска могли нанести ему огневое поражение в удачных условиях, отметил он."Украина может выкопать огромные укрепрайоны под Днепропетровском. Но если к тому моменту, как ВС РФ дойдут до них, и их будет некому оборонять, это будут в буквальном смысле закопанные в землю ресурсы", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилл Копылов: Пока ВСУ копают рвы под Днепропетровском, Россия закапывает их в котле под Курахово на сайте Украина.руО том, какие реактивные системы залпового огня (РСЗО) применяются российской армией в зоне СВО — в статье Алексея Туманова Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241105/1058653817.html

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новости, россия, запорожье, днепропетровск, оборона, укрепления, первая мировая война, минирование, всу, сво, спецоперация, украинская армия, детали, вс рф