https://ukraina.ru/20241106/1058648503.html

Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО

Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО - 06.11.2024 Украина.ру

Современные российские "Катюши" (РСЗО) на СВО

Огненный "Град" обрушился на скопление противника, "Ураган" снес позиции врага - приблизительно так выглядят фрагменты сводок Минобороны России о ходе проведения СВО. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) - серьезный аргумент на поле боя. О РСЗО, применяемых российской армией в зоне СВО, - в материале Украина.ру

2024-11-06T06:09

2024-11-06T06:09

2024-11-06T06:09

эксклюзив

аналитика

рсзо

рсзо 9к51 "град"

рзсо "ураган"

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ГрадБоевая машина БМ-21 "Град" принята на вооружение Советской армии в 1963 году. Это первая серийная РСЗО после легендарной БМ-13 "Катюша", совместная разработка тульского НИИ-147 (сейчас НПО "Сплав") под руководством Александра Ганичева (конструктор Геннадий Денежкин) и свердловского КБ "Старт".Отечественный "Град" стоит на вооружении более 30 стран, также на его базе создан ряд иностранных аналогов - в том числе белорусский "БелГрад", израильский Lynx, польская WR-40 Langusta, иранская HADID и другие. Например, украинский "Град" из семейства "Бастион" (не путать с российским ракетным береговым комплексом) существует в нескольких модификациях на шасси КрАЗа, как и украинская РСЗО "Верба".РСЗО RM-70 Vampire на базе автомобиля "Татра", которые Украина получила от Чехии и применяет против России - тоже разработка на базе советского "Града". Отличается только системой быстрого перезаряжания - снаряды лежат "пакетом" между пусковой установкой и кабиной машины.Система представляет из себя пусковую установку из 40 трубчатых направляющих под 122-мм реактивные снаряды на базе автомобиля Урал-375Д или Урал-4320, и, соответственно, снаряды. На основе этой реактивной системы также созданы корабельная РСЗО "Град-М", береговой комплекс "Дамба", переносная "Иллюминация", РСЗО для сухопутных войск "Прима" и другие.Для "Града" разработано множество видов реактивных снарядов. Все устроены одинаково, но отличаются типом головной части: с отделяющейся и неотделяющейся осколочно-фугасной головной частью, с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, самоприцеливающимися боевыми элементами. У каждого снаряда свои характеристики (масса, дальность стрельбы, количество формируемых осколков и другие) под конкретные задачи - например, применяется также и агитационный снаряд с листовками вместо поражающих элементов. В зависимости от снаряда меняется дальность стрельбы и площадь поражения.Впервые "Грады" применили в вооруженном конфликте на советско-китайской границе в 1969 году за остров Даманский, расположенный посреди реки Уссури. В ночь на 2 марта китайские военнослужащие напали на советскую погранзаставу, остров был захвачен. Советские пограничники выдвинулись на бронетранспортерах к Даманскому, противник ушел на свой берег и открыл артиллерийский огонь. В ответ на это 15 марта Советская армия открыла огонь из новейших на тот момент "Градов", а затем отошла на свой берег.Здесь нужно понимать, что "Град" может запустить около 50 тонн боеприпасов за 20 секунд на дальность до 20 километров.Больше на этом участке китайские военнослужащие масштабных враждебных действий не предпринимали. 19 мая 1991 года первый и последний президент СССР Михаил Горбачев подписал с китайской стороной договор о передаче Китаю всех островов на китайской стороне от фарватера на Амуре и Уссури.СнарядыШтатный неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд М-21ОФ для "Града" (производился не только в СССР, но и Болгарии, Румынии и Чехословакии) предназначен для поражения живой силы, скопления небронированной техники и бронетранспортеров, артиллерийских и минометных батарей и других целей. Дальность стрельбы - до 20 км.Неуправляемый осколочно-фугасный снаряд 9М-28Ф - для стрельбы на дальность до 15 км, 9М-53Ф - с отделяемой головной частью - до 20,5 км. В результате модернизации этих снарядов появились дальнобойные модификации, благодаря чему дальность стрельбы и возросла до 40 км.Снаряд 9М218 с кумулятивно-осколочными боевыми элементами предназначен для поражения легкобронированной техники, живой силы, самолетов и вертолетов на стоянке. Дальность стрельбы - до 20,1 км. Осколочно-фугасный 9М521 с головной частью повышенного могущества - до 40 км.Для дистанционного минирования используют специальные снаряды 3М16 и 9М28К. Они отличаются от вышеописанных кассетной головной частью. В эти снаряды помещают противопехотные и противотанковые, соответственно, мины.Снаряды 9М28С или 9М22С начинены зажигательными элементами и предназначены для создания массовых пожаров, прожигания металла, брони техники. Когда военблогеры пишут "артиллерия выжигает позиции" противника, имеют в виду именно зажигательные снаряды.Площадь пораженияАртиллерия - точная наука. Неподготовленный расчет вряд ли сможет наносить точные удары по позициям противника, отмечают эксперты. Перед стрельбой проводится специальная подготовка, которая включает в себя техническую подготовку орудий, расчет координат позиций и целей, учет метеобаллистических данных и другие. Существует такой термин как эллипс рассеивания снарядов, определение приведено в Энциклопедическом словаре по РСЗО под редакцией специалистов НПО "Сплав", автор С. Гуров:"…площадь, на которой располагаются воронки от падения реактивных снарядов, выпущенных из одной боевой машины (пусковой установки) при одних и тех же условиях стрельбы. Эта площадь при большом числе упавших реактивных снарядов по форме приближается к эллипсу и поэтому называется эллипсом рассеивания реактивных снарядов. В зависимости от дальности полёта снарядов происходит изменение формы эллипса рассеивания".Теоретически, если один "Град" выпустит пакет из 40 штатных снарядов по цели на расстоянии в 15 километров, основная часть упадет на площади в 80 тыс. квадратных метров. При этом общая площадь, покрытая "градинами", по данным из открытых источников, может достигать 145 тыс. квадратных метров. А по данным Минобороны РФ, "Град" накрывает площадь в 40 тыс. квадратных метров (4 гектара) на расстоянии 20 километров."Ураган" - 29 гектаров на дальности 35 км, "Смерч" – 67 гектаров (672 тыс. кв. м) при дальности полета снаряда от 20 до 70 км.УраганИсследовательские работы по увеличению дальности и усилению мощности "Града" начались в тульском государственном НИИ Точного машиностроения (теперь НПО "Сплав") сразу после принятия системы на вооружение. В результате получилась пусковая установка из 16 направляющих для 220-мм реактивных снарядов на базе автомобиля ЗИЛ-135ЛМ. РСЗО под наименованием "Ураган" принята на вооружение Советской армии в 1975 году, предназначена также для поражения площадных целей.Состав комплекса:Боевая машина с пусковой установкой.Для перезарядки системы создана специальная транспортное-заряжающая машина. На одной такой перевозят 16 снарядов, каждый из которых весит в среднем около 280 килограммов. Время перезарядки составляет 15 минут.Для обработки данных и целеуказания - комплекс "Капустник-Б", в который входят пункт управления огнем на базе "Урала" и командный пункт на базе БТР-80.Автомобиль для топографической съемки и привязки.Радиопеленгационный метеорологический комплекс.Для "Урагана" разработана линейка 220-мм снарядов: фугасные, зажигательные, химические и агитационные.Кроме этого - термобарические боеприпасы (боеприпасы объемного взрыва), которые по мощности сравнивают с сверхмалыми ядерными бомбами. Горючее вещество распыляется в виде газа, полученное облако подрывается. Дальность стрельбы таким снарядом 9М51 составляет от 5 до 13 километров.Еще одна особенность - "Ураган" стал первой в мире РСЗО для пуска реактивных снарядов с кассетной боевой частью.Снаряд 9М27К содержит 30 боевых элементов в кассетной головной части, внутри каждого по 96 осколков массой 4,5 грамма для поражения техники и около 400 осколков массой 2 грамма для поражения живой силы. Кассета выбрасывает боевые элементы в воздухе и падает на землю. Боевые элементы при столкновении с поверхностью (практически под прямым углом) взрываются и разбрасывают осколки. Для несработавших элементов есть механизм самоликвидации через 110 секунд. Дальность стрельбы - от 10 до 30 километров.Кассетный снаряд 9М27К3, например, используют для дистанционного минирования противопехотными "Лепесток". В боевой части ракеты размещены 312 таких мин. Один залп позволяет заминировать площадь не менее 60 гектаров.Снаряд 9М27К2 содержит 24 противотанковых мины в кассете.Осколочно-фугасный 9М27Ф предназначен для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной техники, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры, Дальность стрельбы - от 10 до 35 километров. Показал высокую эффективность во время Афганской войны 1979-1989 гг.Боевой расчет: командир, наводчик, механик-водитель и заряжающий.СмерчРаботы по созданию еще более мощной РСЗО "Смерч" начались в 1976 году. В 1982 году машина прошла государственные испытания, в 1987 году принята на вооружение Советской армии. Изначально планировалось, что "Смерч" станет машиной резерва главного командования - то есть такой РСЗО, которая вступает в бой последней.В США в год успешных испытаний "Смерча" только запустили серийное производство американской РСЗО 270 MLRS на гусеничном шасси, отстававшей на несколько лет от "Урагана". Пуско-заряжающий модуль позволяет выпустить залпом 12 неуправляемых реактивных снарядов 227-мм калибра или 12 управляемых реактивных снарядов, а также баллистических ракет средней дальности. Таким образом дальность стрельбы может достигать 300 километров, а сама РСЗО - еще и использоваться в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса. Причем обычными штатными снарядами тех лет дальность стрельбы из этой РСЗО составляет 30 километров, а гусеничное шасси намекает на нерасторопность, что сказывается на живучести."Смерч" предназначен для стрельбы 300-мм реактивными снарядами, позволяющими наносить поражение цели на расстоянии до 120 км. Например, кассетный боеприпас 9М55К весом в 800 кг способен поразить цель на расстоянии до 70 километров, осколочно-фугасный 9М528 - до 90 километров, а осколочно-фугасный 9М542 - до 120 километров."Смерч" выполнен в двух вариантах:Боевая машина "Смерча" обеспечивает топогеодезическую привязку с отображением на электронной карте, автоматизированное наведение пакета на цель, за счет чего способна срочно покинуть огневую позицию через 1 минуту.В 1980-х американские конструкторы предполагали, что потолок по дальности стрельбы для реактивных снарядов из РСЗО достигнут. Увеличение дальности приводит к увеличению рассеивания, что снижает точность. Создатели "Смерча" пошли дальше и решили эту проблему при помощи системы коррекции вращающегося снаряда. При полете на 70 километров снаряд отклонялся от цели максимум на 150 метров, что поставило "Смерч" на пьедестал мировых РСЗО тех лет.ТорнадоОтечественные РСЗО "Град" и "Смерч" прошли глубокую модернизацию, и в результате была создана новая система под названием "Торнадо"."Торнадо-С" разработана на базе "Смерча". Система предназначена для поражения любых групповых (а также одиночных) целей на дальних подступах, легкобронированной и бронированной техники. "Торнадо" использует 300-мм управляемые реактивные снаряды с дальностью стрельбы до 120 км, спутниковую навигацию, реализована возможность доведения каждого снаряда до цели. Таким образом точность стрельбы снарядов в 15-20 раз выше, чем у снарядов для "Смерча", отмечают в Ростехе."Торнадо-Г" разработана на базе "Града". Предназначена для стрельбы 122-мм неуправляемыми реактивными снарядами. Отличается от "Града" наличием автоматизированной системы наведения, прицеливания и навигации. В зависимости от снаряда, по данным из открытых источников, дальность стрельбы может составлять до 100 км.На Украине в 2018 году начали выпуск РСЗО "Ольха", разработанной на основе "Смерча". Российские эксперты отмечают сходство системы с "Торнадо-С". ВСУ часто используют "Ольху" для обстрелов территории России, в Минобороны периодически сообщают о сбитии 300-мм реактивных снарядов "Ольхи" в небе регионами РФ.Украинские эксперты пытаются сравнить модернизированную версию "Ольха-М" с американской РСЗО HIMARS, но признают некорректность сравнения из-за отсутствия на Украине производства собственных баллистических ракет вроде ATACMS. Однако если доступные ВСУ ATACMS обладают дальностью стрельбы до 300 км, местечковая версия 300-мм снарядов якобы способна, по публичным заявлениям, добивать до цели на расстоянии до 130 км. При этом точность остается под вопросом.СолнцепекПусковая установка с 24 направляющими для стрельбы 220-мм термобарическими и объемно детонирующими реактивными снарядами на базе танка Т-72А получила название ТОС-1А "Солнцепек". Дальность стрельбы снарядов - до 6 км, зона поражения - 4 гектара. Тяжелая огнеметная система разработана на КБ транспортного машиностроения в Омске. В настоящее время "Солнцепеки" с динамической защитой и противодронными мангалами поставляет в Вооруженные Силы РФ Уралвагонзавод."Солнцепек" - модификация ТОС-1 "Буратино" (30 направляющих), поступившей на опытно-боевую эксплуатацию в Советскую армию в 1980-х. Дальность стрельбы снарядов - до 4,5 км. После Афганской кампании машина была рекомендована к принятию на вооружение.Огнеметные системы показали результат при уничтожении опорных пунктов и позиций противника в зоне СВО. В частности, "Солнцепеки" применяли на Северском и Купянском направлениях, расчеты тульского соединения ВДВ - в боях за Соледар, новороссийские десантники - на Ореховском направлении Запорожской области.Глубокомодернизированная версия "Солнцепека" получила название ТОС-2 "Тосочка". Пусковая установка из 18 направляющих смонтирована на шасси автомобиля "Урал". Впервые систему показали на параде Победы 24 июня 2020 года на Красной площади в Москве.Для "Тосочки", по данным из открытых источников, разработаны снаряды с дальностью до 6 километров. Площадь поражения - 6 гектаров. Также "Тосочка" может использовать и снаряды для "Солнцепека". Эксперты отмечают, что новая колесная система идеально подходит под переброску на расстояние, когда гусеничная - для сложных и менее проходимых участков.По данным СМИ, в 2023 году была построен опытный образец ТОС-3 на гусеничном шасси с новой пусковой установкой. Предполагается, что установка позволит применять новые боеприпасы и, соответственно, увеличить дальность стрельбы.ЗемледелиеИнженерная система дистанционного минирования "Земледелие" - также разработка тульского "Сплава". Система предназначена для минирования с помощью реактивных снарядов площадей на расстоянии от 5 до 15 километров от огневой позиции. Впервые "Земледелие" показали на параде Победы 24 июня 2020 года на Красной площади в Москве. О первых поставках в войска стало известно в октябре 2023 года.По данным Ростеха, для "Земледелия" разработаны программируемые боеприпасы, за минуты может покрыть минами площадь размеров в несколько футбольных полей. Принцип работы схож с РСЗО, однако используются снаряды с двигателем на твердом топливе.ИтогоСоветская или российская ракетная школа отличается от западной, и некоторые основные отличия - подходы к конструированию, взгляды на тактику, запросы армии, а также боеприпасы, их калибр, системы наведения, стабилизации, прицеливания и прочие характеристики. Там, где советская школа обгоняла Запад по дальности и площадям поражения, западная работала над точностью и кучностью. В этой связи кажется неправильным сравнивать отечественные РСЗО хотя бы с американским HIMARS."Хаймарс", оснащенный неуправляемыми реактивными снарядами, по смыслу мало чем отличается от советской реактивной системы. Однако для него разработаны 227-мм управляемые реактивные снаряды увеличенной дальности GMLRS с системой наведения GPS.Точность, как заявляют в открытых источниках, составляет несколько метров. Впрочем, очевидцы прилета и ликвидации последствий ударов снарядами из "Хаймарс" по административному зданию в Донецке в начале СВО отмечают, что в одной из обнаруженных бетонных плит оказалось несколько входных отверстий от американских ракет.Российский "Торнадо-С" также называют ответом на "Хаймарс", так как в новой системе используют автономную инерциальную систему наведения и систему наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS. А с другой стороны, у России есть развитые системы ПВО, которые и предназначены для противодействия ракетным угрозам, но это уже совершенно другая история.Читайте также: Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

эксклюзив, аналитика, рсзо, рсзо 9к51 "град", рзсо "ураган"