https://ukraina.ru/20241107/1058687722.html

Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин

Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин - 07.11.2024 Украина.ру

Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин

За все время СВО Запад так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины. У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов и коррупции. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин

2024-11-07T04:15

2024-11-07T04:15

2024-11-07T04:15

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В последнюю неделю несколько западных стран заявили о выделении Киеву дополнительных средств. Но ситуация состоит в том, что деньгами, которые дают Зеленскому, повоевать невозможно. Воевать можно только оружием, подчеркнул эксперт.Поэтому эти средства только числятся за Украиной, но остаются в странах-производителях оружия. Это создает определенный долг для Киева. При этом Запад за все время СВО так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины, отметил офицер.Например, Швеция этой весной передала Украине два самолета радиоэлектронного обнаружения (не очень важных). Также Киеву передается стрелковое оружие. А из бывших стран соцлагеря выгребли уже все, добавил он."Украинцы уже воюют с автоматическими винтовками M-16, M-4 Coltи другими производными от этих вооружений. И у меня складывается ощущение, что Запад в дальнейшем не выдержит такой поддержки Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241106/1058688719.html

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