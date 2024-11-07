Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин - 07.11.2024 Украина.ру
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Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин - 07.11.2024 Украина.ру
Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
За все время СВО Запад так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины. У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов и коррупции. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T04:15
2024-11-07T04:15
новости
украина
запад
нато
киев
техника
военная техника
оружие
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В последнюю неделю несколько западных стран заявили о выделении Киеву дополнительных средств. Но ситуация состоит в том, что деньгами, которые дают Зеленскому, повоевать невозможно. Воевать можно только оружием, подчеркнул эксперт.Поэтому эти средства только числятся за Украиной, но остаются в странах-производителях оружия. Это создает определенный долг для Киева. При этом Запад за все время СВО так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины, отметил офицер.Например, Швеция этой весной передала Украине два самолета радиоэлектронного обнаружения (не очень важных). Также Киеву передается стрелковое оружие. А из бывших стран соцлагеря выгребли уже все, добавил он."Украинцы уже воюют с автоматическими винтовками M-16, M-4 Coltи другими производными от этих вооружений. И у меня складывается ощущение, что Запад в дальнейшем не выдержит такой поддержки Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
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новости, украина, запад, нато, киев, техника, военная техника, оружие, ресурсы, сво, спецоперация, детали, швеция, самолет
Новости, Украина, Запад, НАТО, Киев, техника, военная техника, оружие, ресурсы, СВО, Спецоперация, детали, Швеция, самолет

Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин

04:15 07.11.2024
 
© Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
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За все время СВО Запад так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины. У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов и коррупции. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
В последнюю неделю несколько западных стран заявили о выделении Киеву дополнительных средств. Но ситуация состоит в том, что деньгами, которые дают Зеленскому, повоевать невозможно. Воевать можно только оружием, подчеркнул эксперт.
Поэтому эти средства только числятся за Украиной, но остаются в странах-производителях оружия. Это создает определенный долг для Киева. При этом Запад за все время СВО так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины, отметил офицер.
"У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов (часть из них поступала из России) и коррупции. Поэтому Запад вынужден изымать технику из армий своих стран", — подчеркнул Шаландин.
Например, Швеция этой весной передала Украине два самолета радиоэлектронного обнаружения (не очень важных). Также Киеву передается стрелковое оружие. А из бывших стран соцлагеря выгребли уже все, добавил он.
"Украинцы уже воюют с автоматическими винтовками M-16, M-4 Coltи другими производными от этих вооружений. И у меня складывается ощущение, что Запад в дальнейшем не выдержит такой поддержки Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
Александр Казаков интервью
Вчера, 19:08
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04:15Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
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