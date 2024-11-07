Запад не смог выполнить госзаказ для Украины и вынужден изымать технику из армий своих стран — Шаландин
© Сухопутные войска ВСУВСУ
© Сухопутные войска ВСУ
За все время СВО Запад так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины. У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов и коррупции. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
В последнюю неделю несколько западных стран заявили о выделении Киеву дополнительных средств. Но ситуация состоит в том, что деньгами, которые дают Зеленскому, повоевать невозможно. Воевать можно только оружием, подчеркнул эксперт.
Поэтому эти средства только числятся за Украиной, но остаются в странах-производителях оружия. Это создает определенный долг для Киева. При этом Запад за все время СВО так и не смог выполнить государственный военно-промышленный заказ для Украины, отметил офицер.
"У него это не получается из-за бюрократии НАТО, нехватки ресурсов (часть из них поступала из России) и коррупции. Поэтому Запад вынужден изымать технику из армий своих стран", — подчеркнул Шаландин.
Например, Швеция этой весной передала Украине два самолета радиоэлектронного обнаружения (не очень важных). Также Киеву передается стрелковое оружие. А из бывших стран соцлагеря выгребли уже все, добавил он.
"Украинцы уже воюют с автоматическими винтовками M-16, M-4 Coltи другими производными от этих вооружений. И у меня складывается ощущение, что Запад в дальнейшем не выдержит такой поддержки Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
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