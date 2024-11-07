Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В Курской области уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
После того, как ВСУ вторглись в Курскую область, они подтянули туда подготовленные части. Сначала вроде бы получалось их ротировать, но ВСУ там завязли. Если там кто-то и остается, то уже в другом качестве, сообщил эксперт.
"Причем бить мы начали их достаточно быстро и точно. Пленные говорят, что у них переоценка ценностей наступила уже через пару дней после того, как они туда зашли", — отметил офицер.
Сейчас в Курской области уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Те, кто на что-то еще рассчитывают, ждут подкреплений, которые не придут, констатировал Шаландин.
За счет того, что Вооруженным Силам РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
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