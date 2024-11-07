Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском

Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России

В США есть люди, которые пытаются перенести центр тяжести военных действий в Тихий океан. Но я не знаю, что для нас лучше. Потому что война в Тихом океане тоже нас будет касаться, но там она примет явно большие масштабы. И я не знаю, прекратятся ли боевые действия на западном направлении, если США перенесут основные свои усилия в Тихий океан.