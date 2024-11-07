Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском - 07.11.2024 Украина.ру
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Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском - 07.11.2024 Украина.ру
Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском
В Курской области уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
2024-11-07T04:00
2024-11-07T04:00
новости
курская область
россия
курск
контрнаступление
вс рф
плен
пленные
наступление
детали
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После того, как ВСУ вторглись в Курскую область, они подтянули туда подготовленные части. Сначала вроде бы получалось их ротировать, но ВСУ там завязли. Если там кто-то и остается, то уже в другом качестве, сообщил эксперт.Сейчас в Курской области уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Те, кто на что-то еще рассчитывают, ждут подкреплений, которые не придут, констатировал Шаландин.За счет того, что Вооруженным Силам РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.руО других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
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новости, курская область, россия, курск, контрнаступление, вс рф, плен, пленные, наступление, детали, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Курск, контрнаступление, ВС РФ, плен, Пленные, наступление, детали, СВО, Спецоперация

Ждут подкреплений, которые не придут: эксперт раскрыл, как остатки ВСУ еще пытаются выжить под Курском

04:00 07.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В Курской области уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Об этом рассказал в интервью журналистам издания Украина.ру военный эксперт, офицер запаса, ветеран боевых действий Олег Шаландин
После того, как ВСУ вторглись в Курскую область, они подтянули туда подготовленные части. Сначала вроде бы получалось их ротировать, но ВСУ там завязли. Если там кто-то и остается, то уже в другом качестве, сообщил эксперт.
"Причем бить мы начали их достаточно быстро и точно. Пленные говорят, что у них переоценка ценностей наступила уже через пару дней после того, как они туда зашли", — отметил офицер.
Сейчас в Курской области уже нет полноценных частей и подразделений ВСУ. Там есть разрозненные их остатки, которые пытаются выжить. Те, кто поумнее, пытаются сдаваться. Те, кто на что-то еще рассчитывают, ждут подкреплений, которые не придут, констатировал Шаландин.
За счет того, что Вооруженным Силам РФ удалось остановить противника под Курском и создать зону, куда будут оттягиваться боеготовые части ВСУ, теперь российские военные продвигаются по всей линии боевого соприкосновения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: ВСУ хотят сдаться КНДР, Россия готовится форсировать Днепр, Европа боится выборов в США" на сайте Украина.ру
О других аспектах СВО - в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
Ростислав Ищенко интервью
4 ноября, 07:00
Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для РоссииВ США есть люди, которые пытаются перенести центр тяжести военных действий в Тихий океан. Но я не знаю, что для нас лучше. Потому что война в Тихом океане тоже нас будет касаться, но там она примет явно большие масштабы. И я не знаю, прекратятся ли боевые действия на западном направлении, если США перенесут основные свои усилия в Тихий океан.
 
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