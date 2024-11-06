https://ukraina.ru/20241106/1058657068.html

Про бельчонка Арахиса, его трагическую гибель и выборы в США

Про бельчонка Арахиса, его трагическую гибель и выборы в США - 06.11.2024 Украина.ру

Про бельчонка Арахиса, его трагическую гибель и выборы в США

Как прошла президентская предвыборная кампания в США?

2024-11-06T10:38

2024-11-06T10:38

2024-11-06T10:38

выборы

сша

америка

нью-йорк

дональд трамп

барак обама (старший)

илон маск

макдональдс

сенат

эксклюзив

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Что было необычного, интересного? Поскольку выборы в США всё больше превращаются в "битву шоуменов", популистских находок было немало.Но подействуют ли они на избирателя? И главное, как они подействуют?Это вопрос, на который мы скоро получим ответ.А пока - про то, чем это шоу запомнилось.Что говорили актёры, лидеры мнений, президенты? И как повели себя ведущие СМИ?Танцы, шутки и шансыПредвыборная кампания в США шла как обычно: взаимные оскорбления, обвинения. Пошлые шуточки (здесь отличились оба лагеря примерно поровну).Танцы на сцене (здесь первенство, как ни странно, за Трампом, который полчаса активно пританцовывал перед зрителями под зажигательную музычку).Звёзды кино, музыки и рэпа призывали голосовать за своего кандидата, потому что второй, например - "кусок дерьма", такие были аргументы (здесь больше очков набрала Камала).Трамп садился за руль мусоровоза, Камала выводила на сцену племянниц, дочек своей сестры Майи.Трамп раздавал бургеры в Макдональдсе и оплачивал пиво всем, кого встретил, "случайно" посетив пивную. Камала продолжала смеяться и звать голосовать "за аборты".Трамп имитировал на сцене оральный секс (изображая Камалу), Камала рассказывала, как это отвратно выглядит в исполнении Трампа.Но Обама! Барак Обама тоже выступил с измерениями кое-чего у Трампа. Руками показывал размер, якобы небольшой. Публика была в восторге. Но один вопрос: откуда про эти размеры знает Обама?Несмотря на все эти перформансы и примитивные "находки" штабов обоих популистов - кандидатов, опросы общественного мнения неизменно показывают: шансы практически равны.И даже "октябрьский сюрприз", которого все ждали, не случился. Так называют случайное или не случайное событие, которое резко меняет шансы одного из кандидатов. Происходит обычно в конце октября.Но всё-таки кое-что произошло."Кейс Арахиса"Но неожиданно! Арахис! Власти штата Нью-Йорк решили убить белку, у которой было полмиллиона подписчиков в интернете. Бельчонка звали Арахис.Причина, по которой усыпили бедного Арахиса, - у него якобы могло быть бешенство. Поэтому его сначала убили, а теперь будут исследовать: нет ли бешенства. Как и принято в таком вполне фашистском государстве, как США.Его владелец безутешен. "Мой мир крутился вокруг Арахиса", - пишет он. Ребята нашли бельчонка совсем маленьким, без семьи, с трудом его выкормили, поставили, можно сказать, на ноги, в смысле, на лапки. Он жил не тужил в их семье семь лет. Но злобные соседи написали кляузу, и бельчонка больше нет.Арахису и его семье сочувствуют миллионы. Мы тоже, правда!И республиканцы - не просто сочувствуют, но и грамотно используют этот "кейс Арахиса" в предвыборной борьбе.Штат Нью-Йорк, где убили Арахиса - под властью "демов"."Правительство - машина для убийств", - уже написал Илон Маск."PNut! Liberty! Freedom!""Арахис! Свобода! Свобода!"Вот так, не больше и не меньше, призывает встать на защиту свободы и белки Илон.Газеты выходят с огромными фотографиями Арахиса. Вот до чего дошла Америка. Убийцы белок.В общем, голосуйте за Трампа! Он спасает бельчат.До этого так же успешно была использована тема со спасением собак и котов. Дело в том, что нелегальные иммигранты похищают и едят домашних животных: котов, мелких собак.Трамп и Илон Маск выступили в защиту кошек. Разумеется, появилось множество картинок с котами и собачками, которые держат лозунги: "За Трампа!" "Спаси нас, Илон!"Любят ли белок в Пенсильвании?Переломил ли Арахис ход предвыборной кампании?Это конечно, вряд ли.Во-первых, половина избирателей к тому моменту уже проголосовала - досрочно и по почте.Во-вторых, всё будет решается в пресловутом штате Пенсильвания, одном из колеблющихся штатов США. Ранее, с 1980 года, Пенсильвания голосовала всякий раз за "демов". И только один раз - за республиканцев. И этим республиканцем был Трамп.Повлияет ли трагическая судьба Арахиса на избирателей и 19 выборщиков штата?Считается, что победитель в Пенсильвании станет президентом США.Но дело в другом. Соревнования шоуменов - это забавно. Выбор народа Америки - это интересно. Но политика США от этого сильно не поменяется.Кроме того, одновременно происходят выборы в Конгресс и избирается часть Сената. И это гораздо важнее и интереснее, чем выборы президента. Если уж кого-то вообще интересует эта ложная дихотомия: "республиканцы или демократы"?Вывод можно сделать другой. Общество непримиримо расколото на два лагеря. Озлобление достигает фантасмагорических величин. И это действительно важный моментЕсть две Америки. И их уже не сшить никакими кейсами. Бельчонка Арахиса очень жаль, но непримиримые "демы" из-за него не пойдут голосовать за "респов".А пока начинается самая жаркая часть предвыборной кампании: подсчет голосов, давайте посмотрим, кто и что говорил, чтобы понять накал борьбы.Самые "горячие" цитаты политиков и актёров (там уже, кажется, нет разницы, политики теперь актёры, а актёры - действующие лица в политике)."Враг американских женщин"Президент Байден:"Они - те парни, которых хочется шлёпнуть по заднице" (про Трампа и его сторонников).Мишель Обама:"Трамп-это абсолютный враг всех американских женщин."Дональд Трамп обещает:"Американский народ снова станет правителем этой страны""Она гарантированно втянет нас в Третью мировую войну", - Дональд Трамп про Камалу Харрис.Что говорит Камала Харрис:"Движемся вперёд, движемся вперёд и понимаем разницу. Движемся вперёд."Больше ничего особо членораздельного на митингах от Камалы было не услышать.Шварценеггер, бывший республиканский губернатор - за Камалу.Почему? Трамп "не решит проблем", написал Шварц.Певица Бейонсе:"Я здесь не как знаменитость, не как политик. Я здесь как мать." За Камалу. Почему мать голосует "за аборты"? Непонятно.Актёр Роберт де Ниро:"Меня бесит, что мы обсуждаем такой кусок дерьма, как Дональд Трамп."Леонардо ДиКаприо был краток и более сдержан:"Голосуйте за Камалу".Дженнифер Лопес:"За хорошую девушку! За Камалу!"Рэпер Эминем:"Я не думаю, что кому-то нужна Америка, где люди боятся возмездия за своё мнение."Рэпер имел в виду США при Дональде Трампе, конечно. Хотя Америка уже сейчас выглядит как страна, где за собственное мнение того же Дональда Трампа отменяли в соцсетях, неоднократно призывали убить (и пытались это сделать).Рэперша Карди Би не смогла ничего сказать в течение минуты, так как исчез телесуфлер. И только когда принесли телефон, она вспомнила, почему она за Камалу.Карди Би больше всего известна своими умениями трясти "пятой точкой", так что ничего другого от неё и не ожидали.Мэл Гибсон говорит, что у Камалы "Ай-кью как у столба", и он за Трампа.Папа (отчим) сестёр Кардашьян, самый известный трансгендер в мире (он поменял пол и теперь мама) - за Трампа!Но в целом Трамп "голливудский кейс", также как и рэперский, проигрывает. Голливуд, в общей массе, за Камалу.Что говорят тяжеловесы?А вот тяжеловесы. За кого будет голосовал самый известный инвестор США, Уоррен Баффет?Уоррен Баффет - ни за кого. 0Он против Трампа. Но он не хочет и Камалу.Пока что он вывел 350 миллиардов долларов в наличные (или в золото?). В любом случае, один из крупнейших инвесторов запада так не уверен в том, что будет дальше, что предпочёл пока что продать принадлежащие ему акции на сумму в баснословные 350 миллиардов.Илон Маск - самый богатый человек в мире - как известно, за Трампа.Незадолго до выборов была опубликована информация о том, что Маск часто общается с Кремлём, конкретно с президентом России Владимиром Путиным. Что обсуждают?Уолл стрит Джорнэл:"Личные темы, деловую и геополитическую напряжённость."Видимо, эта информация должна была заставить избирателей отвернуться от Маска и Трампа. Или, наоборот, укрепить их сторонников? Ведь Трамп постоянно подчёркивает, что он ранее "отлично ладил" с президентом России.Кстати, Трамп сделал шаг вперёд, к рукопожатию с демократами. Заявил, что может помиловать Хантера Байдена.Это сигнал: если выберут меня, я завершу личную месть благородным путём.Говорит, мог посадить Хиллари после выборов 2016, но не захотел:"Я подумал, это будет ужасно выглядеть. Жена президента США отправляется в тюрьму."Великий, величайший актёр!Камала, у нас отмена!Очень интересно повели себя ведущие СМИ Америки. Они массово отказались от поддержки Камалы Харрис.Вперед за 36 летИздание "Вашингтон пост" не будет поддерживать ни одного из кандидатов на выборах президента США.Об этом объявил генеральный директор Уилл Льюис."Наша работа - быть независимыми", - сказал он.Все это прекрасно, но что тогда было предыдущие 36 лет?Как сообщает издание "Зе Хилл", миллиардер Джефф Безос, владелец "Вашингтон пост", лично снял публикацию, которая уже была подготовлена редакционным советом и должна была выйти за день до выборов.Публикация была в поддержку Камалы, естественно.Так же точно отменило поддержку Камалы другое влиятельное издание - "Лос-Анджелес Таймс".Патрик Сун - Шионг, владелец "Лос-Анджелес Таймс", даже вынужден был уволить редактора статей и заблокировал статьи в поддержку Харрис.Так же точно - "USA Today", сказали, хотят сосредоточиться на "предоставлении читателям важных фактов и достоверной информации."Неожиданно! Так что же было до этого?При этом "Нью Йорк Таймс" и "Нью Йоркер" продолжают поддерживать Камалу."Уолл Стрит Джорнэл" просто написали короткое признание: "Камала - это четвёртый срок Обамы".Имеется в виду, третий срок Обамы - это президентство Байдена. И вот, возможно, четвёртый.Вывод можно сделать такой: ведущие СМИ держат нейтралитет.Так кого же выберет Америка? Мы это узнаем очень скоро.Более подробно о том, чего ждать от выборов президента США после 5 ноября - в статье Евгении Кондаковой "Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США"

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Елена Мурзина

выборы, сша, америка, нью-йорк, дональд трамп, барак обама (старший), илон маск, макдональдс, сенат, эксклюзив