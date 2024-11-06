https://ukraina.ru/20241106/1058092176.html

Дмитрий Рогозин: Применит ли Россия ядерное оружие

Дмитрий Рогозин: Применит ли Россия ядерное оружие - 06.11.2024 Украина.ру

Дмитрий Рогозин: Применит ли Россия ядерное оружие

Командир добровольческого отряда БАРС-Сармат сенатор Дмитрий Рогозин в интервью изданию Украина.ру о ситуации на Запорожском фронте, о том, что стоит ждать от Трампа и от нового Генсека НАТО Марка Рютте

2024-11-06T06:12

2024-11-06T06:12

2024-11-06T06:14

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дмитрий рогозин

россия

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украина.ру

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- Дмитрий Олегович, вы в свое время были постоянными представителем России при НАТО. Недавно Альянс возглавил новый руководитель - Марк Рютте. По сравнению со Столтенбергом, чего нам ждать от нового генерального секретаря? Он будет хуже, чем Столтенберг, или ничего такого, хуже уже не будет?- Необходимо усвоить главное - генеральный секретарь в наименьшей мере влияет на решения НАТО, намного меньше, чем лидеры крупных стран-участников Альянса.Генеральный секретарь организует работу постоянных представителей стран НАТО в совете Альянса. То есть, он председательствующий, но он не может принимать самостоятельные решения, это всё-таки такая больше если не представительская, то, скорее административная фигура, которая выбирается на определённый срок. Также ему поручено оглашать решения Альянса. Здесь он выступает как политическая фигура, но без реальных полномочий, зачитывает консенсусное решение Альянса.В НАТО есть масса других людей, от которых решения НАТО зависят в большей мере. Например, ключевой фигурой в Североатлантическом Альянсе является Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Его штаб-квартира находится не в Брюсселе, а в Монсе.Монс – название по-валлонски, а по-фламандски – Берген. Это один и тот же город, расположенный в 50 километрах от Брюсселя. Именно там находится заглубленный штаб, где располагается группа ядерного планирования НАТО. Там военная часть организации НАТО и принимает свои решения.Надо также иметь в виду, что есть организация НАТО, но нет такого понятия как натовские войска. У самой Организации нет своей армии, помимо разве что нескольких самолётов дальней радиолокационной разведки АВАКС. НАТО – это совокупность национальных вооружённых сил стран-членов блока. Это организация, которая координирует их действия. Но за последнее время, если перечислить военные кампании, в которых участвовали страны НАТО, военных операций, координируемых НАТО, было не так много. В большей степени это были войны, которые велись группами заинтересованных стран, входящих в Альянс.- Если Трамп побеждает, то нам станет легче воевать с Украиной? Выйдет ли он из войны или не выйдет?- Я точно не отношу себя к категории людей, которые считают, что война на Украине зависит от итогов чьих-то выборов. Происходящее на наших исторических землях – это, на самом деле, накопившийся геополитический конфликт большой жёсткости, который спровоцирован историческими процессами, но, естественно, конфликт давно бы разрешился, если бы не было внешней подпитки. Что касается военной помощи Украине в случае победы одного или другого кандидата, то, конечно, в зависимости от личных предпочтений, лоббизма американского ВПК, внутренней ситуации в Соединенных Штатах, такая помощь может увеличиться или уменьшиться. Я, правда, не очень уверен, от кого она будет чуть больше или чуть меньше – от Трампа или от этой мадам, которая любит хохотать.Сложно сказать, поэтому ещё раз подчёркиваю: война будет закончена на поле боя, а не в Овальном кабинете. Это я знаю точно.- Когда читаешь какие-то сообщения, комментарии западных экспертов, то создается впечатление, что они не верят в то, что Россия в том или ином случае может применить атомное оружие. Вы человек, который был членом правительства России, можете ответить: Россия способна применить атомное оружие, и если да, то в ответ на что? В каких случаях?- В Российской Федерации существует ядерная доктрина, она недавно, как вы знаете, подверглась редакции с учётом новых факторов. В условиях меняющегося миропорядка этот документ должен быть живым. Но есть фундаментальная часть, которая не подлежит изменениям, - в ситуации, когда перед Россией будет стоять так называемый экзистенциальный выбор – быть или не быть – иного варианта, кроме как прибегнуть к ядерному оружию, у нас просто не останется.Что касается применения на поле боя тактического или стратегического оружия в качестве меры сдерживания или политической демонстрации, то здесь разницы с точки зрения дальнейшего развития событий я практически не вижу, потому что существует фактор непредсказуемости. Любой ядерный конфликт, начиная с малых форм, имеет свою особенность — это рассчитано математическими и социальными моделями, шаг за шагом, удар за ударом ведет к эскалации и в итоге может перерасти в глобальный конфликт. То есть применение любого ядерного боеприпаса даже малой мощности может открыть так называемый "ящик Пандоры" и спровоцировать глобальный конфликт. Начнется ли он с применения тактического ядерного оружия или с удара стратегическим оружием в неядерном исполнении – этот вопрос не так принципиален.Поэтому "трещать" и угрожать ядерным оружием, в отличие от некоторых блогеров, я не считаю допустимым. Понимаю последствия. В отличие от пословицы: "Если говорить "халва-халва", то во рту слаще не станет", то постоянные угрозы применения ядерного оружия, наоборот, вводят такую потенциальную возможность в общественное сознание и приближают возможность применения ядерного оружия. То есть такие угрозы "закладывают программу в общественное создание" так же, как фраза "Карфаген должен быть разрушен".Ядерный удар — это последний довод страны, которая будет защищать основу своего суверенитета. Когда возникнет необходимость применения ядерного оружия, то этот вопрос будет находиться сугубо в компетенции высшего политического и военного руководства страны - президента Российской Федерации и исполнителей его воли - министра обороны и начальника Генерального штаба.Что касается готовности наших Стратегических ядерных сил, то точно знаю по своим предыдущим местам работы, что наш ядерный потенциал прошел модернизацию, постоянно обновляется, и его техническое состояние находится в высшем приоритете. Все системы многократно продублированы, система надежна и способна выполнить возложенные на нее задачи.Но хотелось бы всех предупредить, в первую очередь противников, желающих России стратегического поражения, хотя это и тяжело говорить: в случае начала глобального ядерного конфликта никто не выживет, ни мы, ни они. Ничего не будет – кто-то умрёт сразу, кто-то будет мучительно погибать в течение нескольких дней, недель, месяцев. В условиях ядерной зимы, отсутствия всякого солнечного света, в условиях радиации и её последствий. Поэтому предупреждаю противников России - лучше ситуацию до этого не доводить. Применение ядерного оружия станет массовым убийством всего человечества.Правда, у Российской Федерации, возможно, есть шанс частично выжить в этом конфликте в силу огромной территории нашей страны. Но ещё раз говорю – это всё равно будет глобальная трагедия, поэтому доводить до этого – безумие.К сожалению, на той стороне мы имеем дело с совершенными придурками, которые просто не понимают, что происходит в мире, что они делают и к чему ведут ситуацию, и может быть, не понимают уровень социального и политического напряжения в нашей стране в ответ на шаги внешнего врага.- Вы воюете на Запорожском фронте. В прошлом году ВСУ попытались провести тут "контрнаступ" и выйти к Азовскому морю, но эти планы закончились пшиком. Я встречал в украинских СМИ информацию, что украинцы якобы готовятся высадить десант в Крым? Возможно ли его высадить?- В Крым высадить десант невозможно. Но провокации возможны.- Есть какой-то прогноз, когда Донбасс будет освобождён? Я, например, читал такой прогноз, что к январю, точнее к середине января 2025 года там падёт украинская оборона, и Донбасс – ДНР и ЛНР – будут освобождены. Это шапкозакидательство или действительно под таким прогнозом есть реальное основание?- Есть разные сценарии освобождения Донбасса. Донбасс можно освобождать путем ведения боевых действий на территории Донбасса, но Донбасс можно освобождать через ликвидацию политического и военного руководства Украины. Я сторонник второго варианта.- Стало сейчас известно, раньше мы в это не верили или относились со скепсисом, например, я, как журналист, что мы пытались ликвидировать Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов - Ред.), Залужного чуть было не ликвидировали. Вдруг оказалось, что это фактически правда, просто им очень сильно тогда повезло – остались живы. Как специалист по ракетам, как можно ликвидировать украинское руководство? Помните, история 1996, года, когда ликвидировали президента Ичкерии Джохара Дудаева ракетой? А почему сейчас это невозможно сделать?- В ответ на ваш вопрос можно привести пример Израиля. Я не считаю Израиль дружественным для нас государством, более того, считаю ровно наоборот, но он показывает, как надо действовать с противником. Не считаясь с сопутствующими гражданскими жертвами Израиль наносит удары по центрам принятия решений, перемалывая практически все руководство – сначала ХАМАС, потом Хезболлы.Можно перемалывать в полях десятки и сотни тысяч мобилизованных граждан Украины, некоторые из которых на фронт попали против собственной воли и на самом деле являются русскими людьми, просто с промытыми мозгами. И есть второй вариант – ликвидировать 20 руководителей хунты, оставив Украину без военного и политического руководства. Да, конечно, второй вариант тоже повлечёт за собой определенные действия, но я полагаю, что это гораздо более гуманный способ ведения войны.О возможном продвижении ВС РФ - в интервью Александра Чаленко с донецким штабистом и ополченцем под позывным "Оцелот" "При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска".

https://ukraina.ru/20230227/1043924661.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, дмитрий рогозин, россия, украина, донбасс, дональд трамп, йенс столтенберг, нато, украина.ру, впк