https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html

При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска

При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска - 31.10.2024 Украина.ру

При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у Днепропетровска

Донецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз действиям российской армии на покровском направлении в ближайшие месяцы

2024-10-31T15:34

2024-10-31T15:34

2024-10-31T15:34

эксклюзив

сво

курахово

днепропетровская область

павлоград

александр чаленко

покровск/красноармейск

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Украинские власти готовят к обороне Покровск, который находится буквально в 6 км от передовых российских позиций. Несмотря на то, что там еще есть гражданское население – по данным мэрии, почти 12 тысяч человек, в том числе 55 детей – город закрывают на въезд и выезд.Также власти предупредили, что в Покровске зимой никакого отопления не будет, только пункты обогрева. Если город заблокируют на выезд, то непонятно, как люди, если они больше не захотят в нем оставаться, смогут покинуть его. Мало того, что они останутся без тепла – жители Покровска попросту обречены на голод, так как автотранспорт не сможет больше завозить продукты питания в магазины. В общем, такое решение властей отдает геноцидом гражданского населения, к которому относятся с подозрением, видя в оставшихся в городе людях скрытых "сепаров" и "ватников", желающих жить в России.Покровск – достаточно большой по площади районный центр. До СВО там проживало 60 тысяч человек, его площадь – 30 кв. км. Для сравнения: площадь только что освобожденного нами Селидово в почти втрое меньше – 11 кв. км., Курахово – 14 кв. км. По размерам Покровск может сравниться с Авдеевкой – 29 кв. км. А учитывая, что составляющий с Покровском единую городскую агломерацию Мирноград – это плюс еще 23 кв. км, то это будет уже как целый район в Донецке.По его словам, Покровск был крупным логистическим центром в ДНР – в нем сходились и расходились важные транспортные магистрали, как железнодорожные, так и автомобильные. Даже сейчас, когда российская армия только стоит у его ворот, город в силу понятных обстоятельств прекратил быть центром украинской военной логистики. После него таким центром в Донбассе остался Краматорск.Что касается Днепропетровской области, в которую в скором времени зайдут российские части, то на ее территории на левом берегу Днепра есть только один крупный населенный пункт – Павлоград, который сейчас и стал железнодорожным и автомобильным логистическим центром вместо Покровска. Понятно, что одной из задач российской армии на 2025 год станет его освобождение."Если сохранятся те же темпы нашего наступления, которые мы демонстрируем в последние месяцы на западе ДНР, то мы очень быстро подойдем к Днепропетровску. И главное для нас не расходовать силы на взятие Покровска. Если украинская оборона города будет устойчива, его надо просто обойти и двинуть на Днепропетровск, а ФАБами разносить украинские кие укрепы в самом городе. Важно не дать себе увязнуть в Покровске, чтобы тем самым предоставить укропам время возвести оборонительные сооружения в Днепропетровской области. Пользуясь тем, что там нет фортификационных сооружений, надо, если это возможно, быстро двигаться к Днепру", - полагает Оцелот.Также сегодня утром стало известно, что российские штурмовые подразделения в ночь со среды на четверг освободили село Волчёнку к востоку от Курахово. От последнего этот населенный пункт отделяет только Кураховское водохранилище. Таким образом, восточнее Курахово больше нет позиций украинской армии.Читайте также статью Александра Чаленко Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года

https://ukraina.ru/20241030/1058461518.html

https://ukraina.ru/20241031/1058495137.html

курахово

днепропетровская область

павлоград

покровск/красноармейск

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, курахово, днепропетровская область, павлоград, александр чаленко, покровск/красноармейск